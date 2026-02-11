search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Lumea în pericol. Verdict sumbru după raportul de la Munchen: „Garanțiile de securitate se diluează. Rusia încă are forța să facă o nefăcută”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Raportul Conferinței de Securitate de la Munchen descrie o lume în care ordinea globală se clatină, iar politica de forță revine în prim-plan. În acest peisaj sumbru, dominat de realism politic, România se află într-o poziție vulnerabilă. Iulian Fota, fost consilier prezidențial pentru securitate națională, explică faptul că siguranța țării depinde strict de intersecția cu interesele americane și avertizează asupra vitezei de reacție a NATO.

Exerciții ale Armatei ruse în Kaliningrad. FOTO: Profimedia
Exerciții ale Armatei ruse în Kaliningrad. FOTO: Profimedia

Expertul subliniază că România contează pentru Statele Unite doar în măsura în care interesele celor două state coincid. În prezent, această intersecție există în două domenii majore: cel militar și cel al resurselor naturale, dar nu este o certitudine absolută pentru toate statele europene.

„La intersecția cu interesele naționale americane. Dacă avem această intersecție, și cel puțin într-un domeniu o avem, chiar în două domenii o avem. Clar că este demonstrat cel militar, că au trupe aici, și, mai nou, acum, domeniul ăsta strategic, nou, al resurselor naturale, unde văd că ne-au invitat și pe noi și n-au fost invitați toți. N-a fost chiar toată lumea invitată. Din Uniunea Europeană, înțeleg că au fost doar vreo cinci sau șase țări. Deci, clar, adică la intersecția cu domeniul militar și mineralier”, explică Iulian Fota pentru „Adevărul”.

„Statele Unite nu ne-au promis niciodată garanții de securitate”

Unul dintre cele mai grave avertismente lansate de fostul consilier prezidențial vizează iluzia publică legată de protecția oferită de SUA. Fota demontează ideea unor garanții bilaterale separate de cele ale Alianței și atrage atenția asupra degradării mecanismelor de decizie colectivă.

„Garanțiile de securitate, niciodată în istoria relațiilor internaționale, nu au fost absolute. Ele au un grad de probabilitate mai mare sau mai mic. Bun, în momentul ăsta, ce putem spune cu certitudine este că, cum să spun, calitatea acestor garanții scade sau ele se diluează. (...) Statele Unite nu ne-au promis niciodată garanții de securitate, deci văd oameni serioși care vorbesc de existența lor. Deci singurele garanții de securitate pe care România le are sunt cele de la NATO. Atât”, afirmă expertul.

Mai mult, calitatea acestor garanții a scăzut în ultimii ani din cauza modului greoi în care organizația ia decizii în prezent. Fota face o comparație îngrijorătoare cu momentul 11 septembrie 2001.

„Eram la NATO când s-a luat articolul 5, în 2001, atunci cu atacul din World Trade Center. Ce să zic? Aproape că îi imploram pe americani să invoce articolul 5, că erau toți gata. Emoția era mare, deci a durat, nu știu, o zi, două, ceva de genul ăsta. Probabil că dacă acum ar fi fost articolul 5, s-ar fi întins pe câteva săptămâni până se lua o decizie și nu e musai să fie bună, adică să se aprobe articolul 5”, detaliază Iulian Fota.

Eroarea strategică a raportului de la Munchen: Nordul vs. Marea Neagră

Referitor la raportul de la Munchen, care indică posibilitatea ca Rusia să atace statele baltice în doi ani de la încheierea războiului din Ucraina, Iulian Fota consideră evaluarea incorectă din punct de vedere strategic. El susține că țările baltice au reușit să își impună narativul prin lobby, în timp ce România a acceptat un rol secundar pentru a nu deranja coeziunea Alianței.

„Balticii au câștigat o bătălie de lobby în defavoarea noastră. Nu pot să îi condamn, că fiecare țară își apără, ca să zic așa, interesele. Pot să fii gelos pe ei, asta e altceva. Promovând ideea că ei sunt mult mai expuși decât o țară ca România, de exemplu, sau Bulgaria. Noi, aici, pe flancul sudic, teză pe care eu nu o accept. (...) În ultimii ani, în mod constant, România a fost defavorizată. Nu sunt argumente să spui că ei sunt mai amenințați decât balticii, pentru că toate războaiele duse de ruși în ultimii ani au fost în Marea Neagră. Au fost aici, în zona Georgia, Transnistria, Ucraina, în zona de sud”, explică specialistul.

Citește și: Ambasadorul SUA la NATO răspunde raportului Conferinţei de Securitate de la Munchen: „Încercăm să întărim Alianța, nu să ne retragem”

Fota continuă argumentația arătând că securitatea flancului nordic este, în realitate, mult mai solidă în prezent:

„Tot țipăm balticii, balticii, dar ce s-a întâmplat? Iar Marea Baltică e mare NATO acum, cu Suedia și Finlanda, ceea ce sporește și consolidează securitatea lor. Deci asta este una dintre marile greșeli. Raportul se orientează incorect, din punct de vedere al realității, pe nord, când, de fapt, marea bătălie și miza sunt aici, pe flancul ăsta al nostru”, a subliniat fostul consilier prezidențial.

Corupția pe timp de război, echivalentă cu trădarea

Dincolo de amenințările externe, capacitatea de descurajare a României suferă grav din cauza factorului intern. Iulian Fota critică dur clasa politică pentru refuzul de a conștientiza pericolul real. El atrage atenția că, în vremuri de criză majoră, corupția capătă valențe criminale mult mai grave decât pe timp de pace.

„Noi aici avem o problemă. La noi clasa politică încă nu vrea să conștientizeze, să ne arate că înțelege și conștientizează vremurile proaste, pentru că încă nu are răspunsuri. (...) Iar conștientizarea asta să știți că schimbă fundamental un element care iarăși nu le place. Dacă nu, cumva asta e poate motivația principală. Că s-ar putea să fie incompetență, s-ar putea să fie doar hoți. În momentul în care tu recunoști că starea de securitate e proastă și țara e în pericol, păi, în momentul ăla, când bagi mâna în banul public, aia e, cum să spun, o crimă mult mai gravă. Una e când ți se strică ușa la casă și nu e hoț pe stradă și alta e când ți s-a stricat ușa acasă tocmai când sunt hoții pe stradă și caută o oportunitate să fure ceva”, declară Fota.

Rusia ar putea testa reacția NATO

Deși slăbită de războiul din Ucraina, Rusia rămâne o amenințare serioasă, capabilă de acțiuni hibride menite să testeze unitatea NATO. Iulian Fota avertizează că Moscova nu are nevoie neapărat de o ocupație teritorială clasică pentru a-și atinge obiectivele, ci de o victorie simbolică prin care să demonstreze că Alianța nu poate proteja un stat membru.

Citește și: SUA vor renunţa la două comandamente în cadrul NATO, însă vor recupera unul din Marea Britanie

„Să ne înțelegem, Rusia, și așa slăbită de războiul din Ucraina, încă are suficientă forță militară să facă o nefăcută. Dar asta, gen atac în Baltica, nu știu, poate pe aici ceva, prin România, Moldova, care e un scenariu. (...) Deci rușii pot să facă o nefăcută cu o țară mică, profitând de ezitări. De ce ar face-o? Nu ca să o ocupe. Ci să arate că NATO nu e în stare să o ajute. Asta este miza rușilor, nu ocupația teritorială, că au destul teritoriu. (...) Păi merită o victorie de asta, cum să spun, de război hibrid, ca să riști o acțiune militară împotriva NATO”, explică fostul consilier.

Pericolul cel mai mare se concentrează în următorii 1-2 ani, fereastră de oportunitate pentru Moscova înainte ca Europa să își repornească motoarele industriei de apărare.

„Frica e că, vedeți, Europa totuși, ușor-ușor, se pune la punct. Uite, Rheinmetall face mai multe obuze de 155 decât americanii, ceea ce mi se pare impresionant. (...) Adică în doi, nu știu, trei, patru ani, o să fie mult mai în stare, din punct de vedere militar, să se apere. Deci rușii, dacă vor să facă o nefăcută, trebuie să o facă acum, cât ne certăm cu americanii. Încă nu ne-am organizat cum trebuie, încă suntem la început și încă suntem slabi. Deci frica mea asta este: că în următorii unu-doi ani pot să facă rușii ceva”, conchide Iulian Fota.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
digi24.ro
image
„Twin Peaks” din Bulgaria. Înregistrările video adâncesc misterul celor șase morți împușcați în cap
stirileprotv.ro
image
TABEL | Ce se mănânci la micul dejun, prânz și cină, în funcție de bugetul zilnic: de la 10 lei la 200 lei de persoană
gandul.ro
image
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
mediafax.ro
image
De ce l-a transferat Universitatea Craiova pe Iamandache din liga secundă: “Vrem jucători cu foame! Are o oportunitate pe viaţă”
fanatik.ro
image
Polițistul care îl „răsfăța” pe proxenetul Puiu Ivan, aflat după gratii, a scăpat cu o pedeapsă ușoară. Motivarea instanței: vina și mustrările interioare l-au îmbolnăvit
libertatea.ro
image
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
digisport.ro
image
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă!
stiripesurse.ro
image
Surse: CCR ar putea suspenda dezbaterile pe pensiile magistraților până se pronunță CJUE. Zegrean: Va dura doi ani
antena3.ro
image
Alimentul preferat al românilor, mai ieftin ca oricând. Producătorii se plâng că preţul a scăzut "dramatic"
observatornews.ro
image
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului ei: 'Nu credeam!'
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Câte grade trebuie să fie afară pentru a stropi pomii în februarie. Doar aşa vor fi protejaţi de boli şi insecte
playtech.ro
image
Dezvăluiri după 35 de ani despre moartea uluitoare a lui Dan Alban. Giovanni Becali: „Puteam fi și eu acolo. Chestie de destin!” Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la naționala României
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Diana, femeia gravidă care și-a pierdut viața alături de soțul ei, era căpitan la Jandarmerie. Colegii de breaslă au transmis un mesaj emoționant
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se taie pensia, avertisment de ultimă oră pentru seniori!
romaniatv.net
image
Trump nu cedează! Amenință că trimite întăriri militare și un portavion
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Mamă singură, cu studii și fără loc de muncă. De ce nu o angajează nimeni deși a trimis sute de CV-uri
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
Sarah Ferguson, Regina Elisabeta, Profimedia (2) jpg
Nora Reginei Elisabeta a II-a a făcut sex cu Epstein și îl iubea! Încrengătura devine din ce în ce mai greu de digerat
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Prințesa Sofia a Suediei vorbește pentru prima dată despre legătura cu Jeffrey Epstein: „Întâlniri din tinerețea mea”

Click! Pentru femei

image
Cum se trăiește cu inima pe partea cealaltă a corpului. Asta i-a adus sfârșitul lui Catherine O’Hara din „Singur acasă”?

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal