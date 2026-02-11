search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Dublă tragedie într-o familie din Constanța: mamă și fiu, morți în aceeași zi, la câteva ore distanță

Publicat:

O femeie din localitatea constănțeană General Scărișoreanu a murit imediat după ce a aflat că unul dintre fiii săi a decedat. Ambele decese au fost înregistrate în aceeași zi, la câteva ore distanță. Miercuri, 11 februarie, trupurile lor au fost ridicate de la morgă.

Dubla tragedie a șocat comunitatea locală. FOTO Shutterstock
Fiul, în vârstă de 47 de ani, angajat în Portul Constanța, a decedat în urma unui accident de muncă petrecut în urmă cu câteva zile, relatează Ziua de Constanța.

Când fratele său a mers să-i dea vestea mamei, femeia, în vârstă de 81 de ani a suferit un infarct chiar în momentul în care a aflat ce s-a întâmplat.

Bătrâna a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut să o salveze.

Ambele decese au fost consemnate în aceeași seară, miercuri, familia a ridicat trupurile de la morgă.

Amintim că, anul trecut, o femeie de 43 de ani și fiul ei de 5 ani au fost găsiți morți în locuința lor din Târgoviște, după ce vecinii au sunat la 112.

În 2024, o femeie de 49 de ani și fiul ei de 24 de ani au fost găsiți decedați într-un apartament din Timișoara

