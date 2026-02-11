Dublă tragedie într-o familie din Constanța: mamă și fiu, morți în aceeași zi, la câteva ore distanță

O femeie din localitatea constănțeană General Scărișoreanu a murit imediat după ce a aflat că unul dintre fiii săi a decedat. Ambele decese au fost înregistrate în aceeași zi, la câteva ore distanță. Miercuri, 11 februarie, trupurile lor au fost ridicate de la morgă.

Fiul, în vârstă de 47 de ani, angajat în Portul Constanța, a decedat în urma unui accident de muncă petrecut în urmă cu câteva zile, relatează Ziua de Constanța.

Când fratele său a mers să-i dea vestea mamei, femeia, în vârstă de 81 de ani a suferit un infarct chiar în momentul în care a aflat ce s-a întâmplat.

Bătrâna a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut să o salveze.

Ambele decese au fost consemnate în aceeași seară, miercuri, familia a ridicat trupurile de la morgă.

