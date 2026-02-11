search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Oncolog român stabilit în Franța, despre ideea obligării medicilor să muncească în țară: „Medicul nu este un pion al politicienilor”

Publicat:
Ultima actualizare:

Declarația premierului Ilie Bolojan, potrivit căreia medicii formați în România ar trebui să fie obligați să lucreze câțiva ani în țară după finalizarea studiilor, a generat reacții puternice în rândul profesioniștilor din sănătate, atât din țară, cât și din diaspora. Conducerea Colegiului Medicilor din România (CMR) a explicat pentru News.ro în ce condiții o astfel de obligație ar putea fi justificată. Un medic român stabilit în Franța a catalogat măsura drept inechitabilă și contraproductivă.

Propunerea a generat reacții în rândul profesioniștilor din sănătate. FOTO Shutterstock

La întâlnirea cu primarii de comune, premierul Ilie Bolojan a susținut că medicii care beneficiază de studii finanțate de stat și de rezidențiat plătit ar trebui să lucreze o perioadă în România, inclusiv în zonele rurale sau în orașele mici, acolo unde deficitul de personal este acut.

Șeful Executivului a afirmat că, în prezent, România formează mii de absolvenți de medicină, însă doar o parte ajung să lucreze în sistemul public, restul emigrând sau orientându-se către alte domenii.

Trebuie să avem curajul să luăm decizii care nu sună bine, dar sunt necesare, a spus premierul.

Poziția conducerii Colegiului Medicilor: obligația poate exista doar în situații specifice

Cătălina Poiană, președintele CMR, nu respinge complet ideea, dar subliniază că ea poate fi aplicată doar în anumite cazuri, de exemplu, atunci când un medic rezident a ocupat prin concurs un post într-un spital anume, iar unitatea a blocat acel post timp de cinci ani pentru el.

„În astfel de situații, este firesc ca medicul să lucreze o perioadă în spitalul care i-a rezervat postul”, explică Poiană.

Președintele CMR atrage însă atenția că problema reală nu este lipsa obligațiilor, ci lipsa condițiilor: infrastructură medicală adecvată, echipe multidisciplinare, siguranță profesionalăplata corectă a gărzilor, în special în spitalele mici.

„Suntem într-o țară europeană. Nu putem îngrădi libera circulație a medicilor. Putem însă să îi atragem în sistem, oferindu-le condiții de lucru și perspective de dezvoltare”, a punctat președintele Colegiului Medicilor.

Medic român din Franța: „Dacă obligăm medicii, atunci ar trebui obligați toți absolvenții formați pe bani publici”

Dr. Alma Stancu, oncolog la un important centru de profil din Avignon, critică dur propunerea premierului.  Medicul consideră că măsura ar discrimina medicii și ar ignora contribuția reală a studenților și rezidenților la funcționarea spitalelor.

„Dacă absolvenții de medicină ar trebui obligați să lucreze pentru stat, atunci același lucru ar trebui aplicat și altor profesii formate pe bani publici. De ce nu sunt obligați și economiștii sau inginerii să lucreze în zone defavorizate?”, întreabă medicul.

Ea atrage atenția și asupra riscurilor profesionale, explicând că trimiterea unui medic tânăr într-o zonă izolată, fără echipă și fără suport, este „iresponsabilă”, adăugând că lipsa motivației ar duce la abandon profesional, iar obligativitatea ar accelera exodul medicilor

„Medicul nu este un pion pe care îl muți unde vrea societatea sau unde vor politicienii. Dacă îi obligi, vor pleca. Și vor fi primiți imediat în alte țări”, avertizează Dr. Stancu.

Problema nu este nouă și nici specifică României. Franța, de exemplu, discută de ani de zile despre distribuirea medicilor în zonele rurale, fără să fi găsit o soluție eficientă.

În România, discuția revine periodic, pe fondul deficitului de personal medical în multe regiuni. Specialiștii sunt însă de acord asupra unui punct: fără investiții în spitale, echipe și condiții de lucru, nicio obligație legală nu va rezolva problema.

loading Se încarcă comentariile...
