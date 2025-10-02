Video Doar 5 minute pe zi! Exercițiile ideale pentru cei care stau mult pe scaun, pentru a scăpa de durerile de spate

Statul prelungit la birou poate provoca dureri de spate și șolduri rigide, însă puțină mișcare poate face diferența. Un antrenor recomandă o rutină de mobilitate de numai cinci minute, ideală pentru cei care lucrează la birou și nu au timp pentru antrenamente complexe.

Exercițiile propuse vizează în special mușchii șoldurilor și fesierii, dar și rotația în zona spatelui mijlociu și superior, reducând atât rigiditatea cât și nivelul de stres.

„Îmi place mult poziția copilului pentru că te relaxează, te ajută să respiri mai profund și să te pregătești pentru restul mișcărilor”, explică antrenorul Joslyn Thompson Rule.

Rutina de 5 minute recomandată:

1. Child’s pose (Poziția copilului) – 2 minute

Așezat pe genunchi, cu brațele întinse în față și fruntea pe podea, acest exercițiu deschide șoldurile și întinde spatele.

2. World’s greatest stretch – 30 de secunde pe fiecare parte

Din plank, adu câte un picior lângă palmă și rotește trunchiul. Întinde flexorii șoldului, coloana toracică, umerii și cvadricepșii.

3. Pigeon pose (Poziția porumbelului) – 30 de secunde pe fiecare parte

Cu un genunchi îndoit în față și celălalt picior întins în spate, această mișcare lucrează intens flexorii șoldului și fesierii.

4. Adductor rockback cu rotație toracică – 30 de secunde pe fiecare parte

Din sprijin pe genunchi și palme, du un picior în lateral și balansează ușor, apoi rotește trunchiul. Mișcarea întinde coapsele interne și deblochează spatele.

După doar cinci minute, te vei simți mai relaxat, cu spatele și șoldurile mai mobile, gata să îți continui ziua de lucru.