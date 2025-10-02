search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Doar 5 minute pe zi! Exercițiile ideale pentru cei care stau mult pe scaun, pentru a scăpa de durerile de spate

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Statul prelungit la birou poate provoca dureri de spate și șolduri rigide, însă puțină mișcare poate face diferența. Un antrenor recomandă o rutină de mobilitate de numai cinci minute, ideală pentru cei care lucrează la birou și nu au timp pentru antrenamente complexe.

Exerciții ideale pentru cei care petrec mult timp pe scaun FOTO Shutterstock
Exerciții ideale pentru cei care petrec mult timp pe scaun FOTO Shutterstock

Exercițiile propuse vizează în special mușchii șoldurilor și fesierii, dar și rotația în zona spatelui mijlociu și superior, reducând atât rigiditatea cât și nivelul de stres.

„Îmi place mult poziția copilului pentru că te relaxează, te ajută să respiri mai profund și să te pregătești pentru restul mișcărilor”, explică antrenorul Joslyn Thompson Rule.

Rutina de 5 minute recomandată:

1. Child’s pose (Poziția copilului) – 2 minute

Așezat pe genunchi, cu brațele întinse în față și fruntea pe podea, acest exercițiu deschide șoldurile și întinde spatele.

2. World’s greatest stretch – 30 de secunde pe fiecare parte

Din plank, adu câte un picior lângă palmă și rotește trunchiul. Întinde flexorii șoldului, coloana toracică, umerii și cvadricepșii.

3. Pigeon pose (Poziția porumbelului) – 30 de secunde pe fiecare parte

Cu un genunchi îndoit în față și celălalt picior întins în spate, această mișcare lucrează intens flexorii șoldului și fesierii.

4. Adductor rockback cu rotație toracică – 30 de secunde pe fiecare parte

Din sprijin pe genunchi și palme, du un picior în lateral și balansează ușor, apoi rotește trunchiul. Mișcarea întinde coapsele interne și deblochează spatele.

După doar cinci minute, te vei simți mai relaxat, cu spatele și șoldurile mai mobile, gata să îți continui ziua de lucru.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
digi24.ro
image
Cod roșu de ploi abundente în două județe, până vineri seara. Meteorologii anunță vreme severă în jumătate din țară. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Veste importantă pentru toți românii. Produsul care dispare definitiv de pe rafturile magazinelor
gandul.ro
image
Energie mai ieftină pentru românii vulnerabili
mediafax.ro
image
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025. Țările în care se trăiește cel mai bine
fanatik.ro
image
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI
libertatea.ro
image
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Lupii preistorici înviați în laborator au împlinit un an. Cum arată acum Romulus și Remus. Fiecare cântărește peste 50 de kilograme
antena3.ro
image
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
observatornews.ro
image
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a strâns suma necesară pentru tratamentul iubitei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Câți ani trebuie să lucrezi pentru pensia minimă în România. Ce s-a schimbat în 2025
playtech.ro
image
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
digisport.ro
image
SURSE Coaliția pregătește un adevărat cutremur: Multe orașe vor deveni comune. Se taie în carne vie la angajați și cheltuieli
stiripesurse.ro
image
A murit un cunoscut antreprenor! Compania pe care o conducea a anunțat două zile de doliu
kanald.ro
image
1 leu/kWh pentru clienții casnici cu un venit mai...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ele sunt fiicele lui Ilie Bolojan. Lucia și Anda sunt două tinere foarte frumoase și deștepte. Ce meserii super bănoase au. Au terminat facultăți grele
romaniatv.net
image
Elevii intră în vacanță! Cum sunt programate următoarele zile libere
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Ce zodii trăiesc transformări uriașe în octombrie
actualitate.net
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”
click.ro
image
Zodia care o să plângă de fericire astăzi, 2 octombrie. Va avea parte de o surpriză de proporții
click.ro
image
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”

OK! Magazine

image
Cu cine a fost surprinsă la Paris Brigitte, în timp ce Emmanuel Macron se afla la summit-ul danez. Cine e frumușelul din imagine

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe