Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
Fost șef MI6: Pierderile Rusiei în Ucraina sunt „uluitoare”, 30.000 de soldați uciși într-o lună

Război în Ucraina
Publicat:

Rusia ar fi pierdut, doar în luna decembrie 2025, aproximativ de două ori mai mulți soldați decât a pierdut Uniunea Sovietică pe parcursul întregului război sovieto-afgan, a declarat pe 10 februarie fostul șef al serviciului britanic de informații externe.

Aproximativ 30.000 de militari ruși au fost uciși în Ucraina în luna decembrie FOTO Profimedia
Sir Richard Moore a făcut declarațiile într-un interviu acordat jurnalistei Yalda Hakim, în cadrul podcastului World de la Sky News, pe 10 februarie. Potrivit acestuia, aproximativ 30.000 de militari ruși au fost uciși în Ucraina în luna decembrie, un bilanț pe care l-a descris drept „uluitor”.

Moore a comparat acest număr lunar de morți din rândul armatei ruse cu pierderile suferite de Uniunea Sovietică în războiul din Afganistan, conflict care a durat zece ani (1979–1989) și s-a soldat cu moartea a aproximativ 15.000 de soldați sovietici.

„Pierderile sunt îngrozitoare, iar chiar și rușilor le va fi greu să înlocuiască un asemenea nivel de pierderi. Cu toate acestea, continuă să se descurce extrem de prost pe câmpul de luptă”, a spus Moore.

El a adăugat că, în pofida acestor pierderi, președintele rus Vladimir Putin „se simte mai confortabil decât ar trebui”.

„Ar trebui să exercităm o presiune mai mare. Ar trebui să-i sprijinim pe ucraineni mult mai mult decât o facem în prezent. Ar trebui să le acordăm mai multe permisiuni decât le oferim acum”, a mai declarat fostul șef al MI6.

Potrivit Statului Major General al Ucrainei, în decembrie 2025 pierderile Rusiei au depășit pentru prima dată numărul noilor soldați angajați pe bază de contract. Rusia a recrutat 27.400 de militari în acea lună, în timp ce pierderile au ajuns la 33.200 de soldați morți și răniți.

În lunile anterioare, balanța fusese mai favorabilă Kremlinului, conform datelor ucrainene.

În noiembrie 2025, pierderile s-au ridicat la aproximativ 31.000, în timp ce peste 33.300 de persoane au fost recrutate pe bază de contract. În octombrie, cifrele indicau 31.500 de pierderi, față de 35.600 de noi soldați contractuali.

În luna septembrie, Moore avertizase că nu vede „nicio dovadă” că președintele rus Vladimir Putin ar fi interesat de o pace negociată în Ucraina, în afara unei capitulări totale.

Declarația a fost făcută în contextul anunțului potrivit căruia MI6 urma să lanseze un portal pe dark web destinat contactării potențialilor spioni din Rusia și din alte țări rivale, transmite Kyiv Independent.

Serviciul britanic de informații a precizat că utilizează dark web-ul pentru prima dată, cu scopul de a reduce riscurile pentru spioni. MI6 a publicat, de asemenea, instrucțiuni de utilizare a platformei pe YouTube, în mai multe limbi, inclusiv în limba rusă.

