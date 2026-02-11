Judecătorul Gheorghe Stan, aflat în concediu de paternitate, a apărut astăzi la ședința CCR

Răsturnare de situație la Curtea Constituțională a României. Judecătorul Gheorghe Stan, aflat în concediu de paternitate, a venit astăzi la ședința CCR privind pensiile speciale, stârnind semne de întrebare asupra desfășurării dezbaterilor.

O surpriză a avut loc miercuri la Curtea Constituțională a României. Judecătorul Gheorghe Stan, care conform surselor judiciare își solicitase concediu paternal începând de luni, s-a prezentat la ședința în care urma să fie discutată problema pensiilor speciale.

Nu este încă clar dacă Stan va participa efectiv la dezbateri sau dacă colegii săi vor lua act de prezența sa fără a-l include în discuții. Prezența sa neașteptată schimbă însă dinamica deliberărilor și atrage atenția asupra modului în care Curtea gestionează situațiile excepționale legate de concedii.

Curtea Constituțională urmează să se pronunțe miercuri, 11 februarie, asupra constituționalității Legii privind pensiile de serviciu ale magistraților, promovată de Guvernul Bolojan, care prevede reducerea pensiilor și creșterea vârstei de pensionare. Actul normativ a fost atacat la CCR de ICCJ.

Pe 16 ianuarie, judecătorii constituționali au decis, pentru a patra oară, amânarea pronunțării, stabilind termenul din 11 februarie. Atunci, la ședință au fost prezenți toți cei nouă judecători ai CCR, inclusiv Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, ale căror numiri sunt contestate în instanță.