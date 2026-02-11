Adolescent de 18 ani, acuzat în Polonia de pregătirea unui atac asupra unei școli. Tânărul ar fi un susținător al Statului Islamic

Un tânăr de 18 ani a fost acuzat în Polonia de pregătirea unui „atac în masă” asupra unei școli, motiv pentru care autoritățile au emis acuzații împotriva sa pentru sprijinirea Statului Islamic, potrivit TVPWorld.

Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului care supervizează agențiile de securitate și informații din Polonia, a declarat miercuri că suspectul, identificat doar ca Remigiusz Ż. conform legii poloneze privind confidențialitatea, plănuia un atac asupra unei școli din regiunea Podkarpackie, situată în sud-estul țării.

„Anchetatorii au descoperit că adolescentul colecta informații despre arme, explozibili, substanțe incendiare și toxice, modele de bombe, metode de operare și tehnici de executare a atacurilor”, a spus Dobrzyński. El a adăugat că „procuratura îl acuză pe bărbat de incitare publică la violență și ură pe motive de diferențe naționale și religioase prin intermediul internetului, precum și de pregătiri pentru un atac la sfârșitul anului 2024/2025”.

Suspectul se află în arest preventiv din mai 2025 și, dacă va fi condamnat, riscă până la 18 ani de închisoare.

Promovarea jihadului

Andrzej Dubiel, purtătorul de cuvânt al Parchetului Districtual din Tarnobrzeg, a declarat că adolescentul deținea materiale care lăudau și promovau jihadul, Statul Islamic și mișcarea islamistă. Ancheta a scos la iveală note și înregistrări care indicau liste cu posibile victime, detalii despre armele care urmau să fie folosite și planuri detaliate privind modul în care urma să fie efectuat atacul asupra școlii din Podkarpackie.

Autoritățile rămân în alertă

Polonia nu a fost până acum ținta unui atac al Statului Islamic, însă autoritățile rămân în alertă pe fondul creșterii tentativele de sabotaj, pe care oficialii le leagă de eforturile Rusiei de „război hibrid” împotriva Europei.

În decembrie, un student de 19 ani a fost reținut, fiind suspectat că a încercat să stabilească contacte cu Statul Islamic și pregătea un atac la un târg de Crăciun care ar fi putut provoca victime în masă. În iunie anul trecut, autoritățile poloneze au acuzat trei tineri de 19 ani de colectarea de materiale pirotehnice și planificarea unor acțiuni teroriste, planificând un atac asupra unei școli din orașul Olsztyn, în nordul țării.