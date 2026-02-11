Tudorel Toader, după noul termen dat de CCR pentru proiectul pensiilor magistraților: „Nu este bine deloc”

Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, a comentat miercuri, la Prima News, după ce CCR a stabilit un nou termen pentru decizia privind proiectul pensiilor magistraților, că întrevede o posibilă finalizare a acestui proces. Toader a atras atenția asupra modului în care clasa politică a influențat opinia publică împotriva magistraților, considerând că acest lucru „nu este bine deloc”.

„Pe parcursul deliberărilor, dezbaterilor, a apărut această problemă pe care a pus-o în discuție ÎCCJ, și anume sesizarea Curții Europene de Justiție, pentru a vedea dacă măsurile luate prin legea criticată sunt compatibile sau nu cu dreptul UE. Am văzut și eu sesizarea (…) Acum, Curtea Constituțională nu putea să respingă această sesizare fără să o analizeze”, a explicat Tudorel Toader.

Despre noul termen stabilit de CCR, fostul judecător a precizat că întrevede dorința de a lua o decizie, mai ales că judecătorul Gheorghe Stan a revenit din concediu pentru ședință.

„Parcă întrevăd eu dorința unei soluții, unei finalizări”, a subliniat Toader.

El a amintit că, pe vremea când era judecător la CCR, amânările erau frecvente, uneori chiar de șapte sau nouă ori, nu de cinci ca în prezent.

„Nu e o chestiune absolut nefirească și este adevărat că toată lumea așteaptă această decizie. Clasa politică a ostilizat societatea civilă împotriva magistraților, ceea ce nu este bine deloc”, a adăugat fostul magistrat.

Întrebat despre durata unui eventual verdict al Curții de Justiție a Uniunii Europene, în cazul unei sesizări din partea CCR, Tudorel Toader a explicat că procedurile CJUE permit scurtarea termenelor.

„Curtea Constituțională, dacă va sesiza, sigur, va primi răspunsul într-un termen rezonabil”, a afirmat el.