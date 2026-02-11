Gică Hagi îi cedează unui bulgar acțiunile de la Farul Constanța. „Regele” visează să devină selecționer

Gică Hagi (61 de ani) este anunțat de lumea fotbalului drept viitorul selecționer al României, după ce Mircea Lucescu (80 de nai) își va termina misiunea la națională (va susține barajul cu Turcia, apoi, eventual, va merge în finală, urmând ca, dacă totul va merge bine, să participe la turneul final de la vară).

Pentru a nu fi acuzat de incompatibilitate și a evita un conflict de interese, „Regele” nu poate rămâne acționar la Farul Constanța, dacă vrea să lucreze la federație.

Gică Hagi pregătește în culise o lovitură de imagine. Cel mai mare fotbalist român al secolului XX ar urma să cedeze acțiune cumnatului său, Gică Popescu (58 de ani) și bulgarului Hristo Stoicikov (60 de ani), fost coleg la Barcelona.

Clubul va fi împărțit în mod egal între actualul președinte și fostul câștigător al „Balonului de Aur”. Patronul și președintele celor de la Farul au profitat de ocazie și au discutat subiectul la ziua de naștere a bulgarului, pe 8 februarie, scrie fanatik.

În prezent, Hagi se află într-un an sabatic. Și-a luat în serios rolul de bunic și așteaptă să treacă timpul, pentru a-i prelua pe tricolori și a-l antrena pe fiul său.

În trecut, Hagi a negociat vânzarea acțiunilor de la Farul, dorind ca gruparea de la malul mării să treacă la alt nivel, cu mai mulți oameni de afaceri, printre care frații Pavăl, proprietarii Dedeman fiind implicați la FC Bacău, și Dan Șucu, actualul patron de la Rapid. Tratativele respective nu au ajuns la niciun rezultat.