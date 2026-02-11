Planurile UE pentru a depăși vetoul premierului Ungariei asupra aderării Ucrainei

Planurile de a integra Ucraina în Uniunea Europeană înainte de finalizarea tuturor reformelor necesare, precum și discuțiile despre ocolirea veto-ului Ungariei, indică un sentiment tot mai accentuat de urgență la Bruxelles, scrie politico.eu.

Uniunea Europeană analizează un plan fără precedent care ar putea permite Ucrainei o formă de aderare parțială încă de anul viitor, potrivit mai multor oficiali și diplomați europeni. Inițiativa urmărește să consolideze ancorarea Kievului în Europa și să limiteze influența Moscovei.

La patru ani de la invazia rusă pe scară largă, iar în contextul în care Ucraina face presiuni pentru ca aderarea la UE în 2027 să fie inclusă într-un eventual acord de pace cu Rusia, propunerea ar marca o schimbare majoră față de modul tradițional în care blocul comunitar primește noi membri. Concret, Ucraina ar urma să participe la structurile UE înainte de a finaliza toate reformele cerute pentru statutul deplin de stat membru.

Oficiali europeni și reprezentanți ai guvernului ucrainean afirmă că procesul este unul urgent. Președintele Volodîmîr Zelenski a declarat la Kiev că Rusia va încerca probabil să împiedice apropierea Ucrainei de UE. „De aceea insistăm asupra unei date clare”, a spus el. „Acea dată ar urma să fie semnată de Ucraina, Europa, Statele Unite și Rusia.”

Ideea discutată la Bruxelles seamănă cu conceptul unei Uniuni „cu mai multe viteze”, promovat de președintele francez Emmanuel Macron. În cercurile europene, inițiativa este descrisă informal drept „extindere inversă”, deoarece presupune integrarea politică a unui stat la începutul procesului de aderare, nu la finalul acestuia.

Susținătorii planului spun că o astfel de abordare i-ar oferi Ucrainei timp suplimentar pentru a-și finaliza reformele în domeniul justiției, instituțiilor democratice și sistemului politic, reducând totodată riscul ca Kievul să-și piardă speranța aderării și să se îndepărteze de Occident. Obstacolele rămân însă semnificative, cel mai important fiind opoziția premierului ungar Viktor Orbán.

Pe baza discuțiilor cu diplomați europeni, oficiali ai UE și reprezentanți ai Ucrainei, pot fi identificate cinci etape-cheie.

Pasul 1: Pregătirea Ucrainei

UE a început să accelereze procesul tehnic de aderare al Ucrainei, oferind îndrumări informale pentru negocierea așa-numitelor „clustere” legislative – etape esențiale pe drumul către statutul de membru.

Până acum, Bruxelles-ul a furnizat detalii pentru jumătate dintre aceste clustere. Alte domenii urmează să fie discutate în cadrul unei reuniuni informale a miniștrilor europeni, la care va participa și o delegație ucraineană.

Oficialii europeni subliniază însă că nu vor exista scurtături. „Aderarea la UE aduce beneficii reale doar dacă transformarea este dusă la capăt”, a declarat un oficial comunitar. Kievul afirmă că este pregătit: „Vom fi gata din punct de vedere tehnic până în 2027”, a spus Zelenski, descriind UE drept o garanție de securitate.

Pasul 2: O formă de aderare limitată

Liderii UE analizează modele alternative de integrare, inclusiv ideea unei aderări etapizate, cu drepturi și obligații introduse treptat. Scopul nu ar fi reducerea standardelor, ci transmiterea unui semnal politic puternic către statele a căror aderare este blocată de război sau de opoziția unor capitale europene.

Ucraina a respins în trecut ideea unui statut de rang secund, dar oficiali familiarizați cu poziția Kievului spun că ar putea accepta un cadru clar care să consacre drumul ireversibil către aderare deplină.

Inițiativa este privită cu interes și de alte state candidate, precum Moldova sau Albania, deși există voci în UE care avertizează că împărțirea statelor membre în categorii ar putea submina proiectul european.

Pasul 3: Așteptarea alegerilor din Ungaria

Extinderea UE necesită acordul unanim al celor 27 de state membre. Viktor Orbán, considerat cel mai apropiat aliat al Moscovei în interiorul UE, se opune ferm aderării Ucrainei.

Oficialii europeni privesc acum către alegerile din Ungaria, unde premierul se confruntă cu o competiție strânsă. Orbán a folosit tema Ucrainei în campanie, declarând că aceasta „nu ar trebui să adere niciodată” la UE.

Dacă Orbán ar pierde alegerile, Bruxelles-ul speră că o nouă conducere ar putea adopta o poziție mai flexibilă.

Pasul 4: „Cartea Trump”

Dacă opoziția Ungariei persistă, unii lideri europeni mizează pe influența președintelui american Donald Trump, cunoscut pentru relația sa apropiată cu Viktor Orbán.

Într-un scenariu discutat la nivel diplomatic, aderarea Ucrainei la UE ar fi inclusă într-un acord mai amplu de pace, susținut de Washington, iar Budapesta ar putea fi convinsă să renunțe la veto.

Zelenski a sugerat că Statele Unite ar putea juca un rol de garant politic pentru ca acordul să nu fie blocat.

Pasul 5: Suspendarea drepturilor de vot ale Ungariei

Ca ultimă soluție, UE ar putea reactiva procedura prevăzută de Articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene, care permite suspendarea drepturilor de vot ale unui stat membru în cazul încălcării valorilor fundamentale.

Deși o astfel de măsură nu este iminentă, mai multe capitale europene analizează posibilitatea recurgerii la acest instrument dacă Ungaria continuă să blocheze deciziile majore ale Uniunii.