Cine conduce școlile de la 1 septembrie? Zeci de dosare respinse la detașare, în Argeș. Director: „Aștept concursul”

Numirea, prin detașare în interesul învățământului, a unor noi directori și directori adjuncți în funcțiile vacante a lăsat un gust amar multor candidați din județul Argeș. Din cele 224 de dosare depuse, 65 au fost respinse în etapa de analiză.

Greu de găsit noi directori de școală după ce mandatele câștigate cu peste patru ani în urmă, la concurs, au expirat. Deși anul școlar stă să înceapă, în județul Argeș va fi nevoie de organizarea unei noi etape de recrutare de directori și directori-adjuncți pentru funcțiile vacante care vor rămâne neocupate după selecția aflată în derulare.

Inspectoratul Școlar Județean Argeș a anunțat, în luna iulie, că organizează o etapă de detașare în interesul învățământului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, dând publicității și procedura operațională. Sunt 225 de posturi vacante, iar pe 3 august s-au afișat rezultatele evaluării dosarelor depuse.

Iar aici intervine surpriza. S-au primit 224 de dosare, o parte dintre funcțiile vacante rămânând nesolicitate, în timp ce pentru altele s-au înscris și câte doi candidați și, într-un singur caz, chiar trei. După etapa de analiză a dosarelor au fost în schimb respinse 65 de candidaturi, cu mențiunea „dosar neconform”, și acceptate 159. Dintre candidații admiși, 39 vor susține și proba de interviu, pentru că pe posturile pentru care au optat există concurență.

„Anumite documente din dosarele candidaților nu erau conforme cu cerințele"

Pentru reprezentanții IȘJ Argeș lucrurile sunt clare. „Dacă v-ați uitat, există (n. red. – în procedura operațională emisă de IȘJ) niște condiții obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care depun dosare pentru detașarea în interesul învățământului pe funcții de director și director-adjunct. Și erau câteva condiții: cerere, opis – care trebuia să fie semnat, CV – datat și semnat, adeverințe cu calificative și așa mai departe. Anumite documente din dosarele candidaților nu erau conforme cu cerințele din procedura de selecție. Sunt diverse spețe”, a precizat, pentru „Adevărul”, inspectorul școlar pentru management instituțional Simona Teodorescu.

O parte dintre candidații cu dosar respins au folosit tipizate vechi pentru viza medicală, alții au avut sancțiuni și, potrivit procedurii, nu îndeplinesc condițiile pentru detașarea pe funcție, cert este că numărul mare de dosare respinse nu este considerat o problemă. Mai mult, prin procedură, a mai precizat inspectorul școlar Simona Teodorescu, s-a specificat faptul că nu este prevăzută o altă etapă în care candidații să-și poată completa dosarul.

Școlile nu vor rămâne însă fără conducere, pentru că „urmează o altă etapă, până se ocupă toate funcțiile vacante la nivelul județului, înainte de începutul anului școlar”, a mai precizat insp. Teodorescu.

„Nu există etapă de contestații, nu există nici justificări pentru ce este dosar neconform”

Directorul Școlii Gimnaziale Aninoasa, Gheorghe Șimon, este printre cei care și-au întocmit dosarul pentru detașarea pe funcția pe care a ocupat-o, până în ianuarie 2026, în urma concursului câștigat cu patru ani înainte.

Spune că nu știe ce anume a fost greșit în dosarul său, foarte stufos, de altfel, potrivit procedurii. „Nu am informații, pentru că nu scrie nimic, decât atât: dosar neconform. Nu există etapă de contestații, nu există nici justificări pentru ce este dosar neconform. Posibilitatea de a solicita justificări nu există, ar fi fost posibilitatea de a contesta, dar nu e prinsă în procedură”, a precizat Șimon, pentru „Adevărul”.

Directorul ar vrea, în schimb, să știe dacă a fost vorba despre „o greșeală de fond sau dacă este o greșeală din neatenție”.

Mai mult, s-a decis să nu mai candideze în etapa următoare pentru detașare. Va aștepta în schimb concursul. „Nu mă mai înscriu la etapa următoare, am înțeles că este în 17 august. Neștiind ce s-a greșit în această etapă, și făcând un dosar foarte stufos pentru o delegație - și cu cazier judiciar, și cu medicina muncii, și cu cheltuieli suplimentare -, nu merită să mai fac încă o dată”, a mai adăugat prof. Șimon.

Gheorghe Șimon conduce școala din Aninoasa din 2026, cu o pauză de patru ani, între 2012-2016. „Eu am fost la concurs în 2007, s-a suspendat în 2007, s-a dat în 2008, am stat până în 2012, am fost la concurs în 2016, am luat până în 2020, în 2020 am fost iar la concurs și am stat până în ianuarie anul acesta. Am câteva concursuri la activ câștigate și prefer să merg la concurs. (...) Până la concurs nu mă mai duc, pentru că nu are rost. Ar fi putut crea o procedură cu posibilitatea de a contesta, cu posibilitatea de completare a dosarului, nu o procedură restrictivă”, a mai spus Șimon.