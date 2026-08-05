 România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă și ce avantaje și dezavantaje sunt prezentate | adevarul.ro
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România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă și ce avantaje și dezavantaje sunt prezentate

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România apare într-o poziție mai bună decât ar sugera percepția obișnuită despre atractivitatea sa ca destinație de relocare. Țara ocupă locul 26 în clasamentul global, cu un scor de 68,2 puncte, înaintea unor state nordice precum Finlanda, Suedia și Norvegia, dar și peste Polonia. Noul indice internațional arată că România este avantajoasă prin anumite criterii precum infrastructura financiară și bancară, stabilitatea valutară, siguranța și riscul redus de conflict, însă evidențiază și vulnerabilități, printre care nivelul impozitării veniturilor și alți factori care influențează decizia de relocare.

O tânără își mută bagajele în noul său apartament
România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Foto arhivă

România obține un scor de 68,2 puncte în Global Relocation Index 2026 realizat de Rumavi în rândul celor 192 de țări și teritorii analizate, un rezultat care o plasează la un nivel apropiat de mai multe state europene considerate destinații atractive pentru relocare. Clasamentul aduce însă o surpriză pe primul loc: Estonia, o țară cu mai puțin de 1,4 milioane de locuitori, este desemnată cea mai atractivă destinație pentru relocare la nivel mondial, înaintea unor economii precum Singapore sau Hong Kong.

În ultimii ani, competiția între țări pentru atragerea de oameni activi profesional, antreprenori și specialiști care pot lucra de oriunde s-a intensificat. Decizia de relocare nu mai depinde doar de nivelul veniturilor sau de dimensiunea economiei, ci și de factori precum siguranța, accesul la servicii financiare, fiscalitatea, drepturile de proprietate, infrastructura digitală și calitatea vieții.

Indicele Rumavi nu este un clasament general al celor mai bune țări din lume, ci un instrument care analizează atractivitatea unei destinații pentru persoanele care iau în calcul mutarea într-o altă țară. Evaluarea include 192 de țări și teritorii și urmărește 24 de indicatori grupați în patru categorii principale: financiar și fiscal, calitatea vieții și sănătate, siguranță și stabilitate, respectiv integrare și oportunități. Rezultatele sunt ajustate pentru mai multe profiluri de relocare, inclusiv familii, pensionari, nomazi digitali, antreprenori sau persoane interesate de fiscalitate.

Estonia, surpriza de pe primul loc. Europa domină topul destinațiilor pentru relocare

Estonia conduce Global Relocation Index 2026 cu un scor de 72,8 puncte, fiind urmată de Singapore, cu 72,6 puncte, și Malaezia, cu 72 de puncte. Pe locul patru se află Portugalia, cu 71,6 puncte, iar topul este completat de Taiwan (71,4 puncte), Lituania (71 puncte), Hong Kong (71 puncte), Saint Kitts și Nevis (70,3 puncte), Cehia (69,9 puncte) și Malta (69,8 puncte).

Cinci state europene se află astfel în primele zece poziții ale clasamentului global: Estonia, Portugalia, Lituania, Cehia și Malta. Rezultatul arată că stabilitatea politică, infrastructura financiară, siguranța și calitatea mediului de viață sunt criterii importante pentru persoanele care analizează o relocare internațională.

Performanța Estoniei este relevantă tocmai pentru că arată că dimensiunea unei economii nu este singurul factor care determină atractivitatea unei țări. Statul baltic a construit în timp un ecosistem administrativ digital, servicii publice online și un cadru predictibil pentru persoane și companii internaționale.

Un gigant din industria auto mută o parte din producţie din Ungaria în România

Lituania, un alt stat baltic prezent în top, este remarcată pentru infrastructura monetară și bancară, dar și pentru abundența spațiilor verzi.

România, aproape de state europene cu reputație puternică

Cu 68,2 puncte, România ocupă locul 26 în clasamentul global, având un scor apropiat de mai multe state europene. Ungaria are același punctaj ca România, Bulgaria obține 69,7 puncte, în timp ce Polonia are 67,7 puncte. Finlanda, o țară aflată constant în topurile internaționale privind satisfacția populației, are un scor de 68,1 puncte, Suedia 66,7 puncte, iar Norvegia 65,8 puncte.

Harta lumii, cu țări colorate conform indicelui Rumavi
Indicele măsoară cât de atractivă este o țară pentru relocare. Foto Rumavi

Diferențele dintre aceste state arată că indicele Rumavi nu măsoară nivelul de fericire al populației și nici nu stabilește o ierarhie generală a calității vieții. Clasamentul analizează cât de atractivă este o țară pentru persoane care iau în calcul o mutare, prin prisma unor criterii precum accesul financiar, fiscalitatea, siguranța, drepturile de proprietate pentru cetățeni străini, infrastructura bancară, sănătatea și oportunitățile economice.

România este evaluată favorabil la capitole precum oferta valutară și bancară, protecția drepturilor de proprietate pentru cetățeni străini și riscul redus de conflict. În același timp, fiscalitatea reprezintă una dintre zonele unde țara obține un rezultat mai slab, scorul pentru impozitul pe venit fiind de 48 de puncte.

Avantajele României și criteriile care pot schimba clasamentul

Poziționarea României reflectă o combinație între avantaje deja consolidate și vulnerabilități care influențează percepția celor care analizează o relocare.

România beneficiază de apartenența la Uniunea Europeană, de conectarea la piețele europene, de costuri încă competitive comparativ cu multe state occidentale și de dezvoltarea unor domenii precum tehnologia și serviciile digitale. Aceste elemente pot reprezenta avantaje pentru profesioniști care lucrează de la distanță sau pentru antreprenori care caută un mediu regional cu costuri mai reduse.

Pe de altă parte, diferențele față de statele aflate în top indică importanța unor factori precum predictibilitatea administrativă, calitatea serviciilor publice și simplificarea relației dintre cetățeni, companii și instituții.

Un element important al indicelui Rumavi este că atractivitatea unei țări poate varia în funcție de profilul persoanei care se mută. Criteriile relevante pentru un nomad digital nu sunt identice cu cele importante pentru o familie cu copii, un pensionar sau un antreprenor. De aceea, scorul general oferă o imagine de ansamblu, dar nu reprezintă aceeași evaluare pentru toate categoriile de persoane.

Pentru România, rezultatul indicelui arată că țara are deja o serie de avantaje competitive în regiune, dar și că diferențele față de liderii clasamentului sunt influențate de capacitatea de a transforma aceste avantaje într-un mediu stabil, predictibil și atractiv pe termen lung pentru oameni și investiții.

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