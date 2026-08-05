Culisele planului eșuat al Israelului de a răsturna regimul iranian

Israelul a plănuit să creeze condițiile pentru o schimbare de regim printr-o invazie kurdă, proteste de masă și promovarea fostului președinte Mahmoud Ahmadinejad ca lider alternativ, însă Statele Unite au blocat operațiunea centrală, în timp ce în interiorul Mossad-ului, al armatei israeliene (IDF) și al Cabinetului au apărut divergențe profunde.

Deși obiectivele oficiale ale operațiunii „Roaring Lion" nu au fost niciodată făcute publice, discuții purtate cu numeroase surse militare și politice sugerează că scopul central a fost slăbirea drastică sau înlăturarea amenințărilor pe care Iranul le reprezintă pentru Israel, prin crearea condițiilor militare necesare unei schimbări de regim la Teheran, scrie ynetnews.com.

O formulare rezultată din compromis

Formularea obiectivului a fost, potrivit surselor citate, rezultatul unor compromisuri, inclusiv cu armata israeliană. Încă de la începutul conflictului, conducerea militară a precizat că nu dispune de capacitatea de a determina, de una singură, o schimbare de regim. Pentru Statul Major, prioritatea era provocarea unor daune strategice Iranului și eliminarea treptată a capacităților sale militare, sprijinul acordat Mossad-ului fiind considerat un efort secundar.

Un oficial din domeniul securității a explicat că armata era conștientă de complexitatea, poate chiar imposibilitatea, acestui obiectiv și nu dorea să fie implicată într-un război cu un scop atât de absolut încât să se poată prelungi la nesfârșit. Cu toate acestea, Cabinetul a votat un obiectiv care, în practică, echivala cu o tentativă de schimbare de regim.

Deși programele nuclear și de rachete balistice ale Iranului au rămas importante, ele nu au reprezentat obiectivul central al războiului. Dacă operațiunea "Rising Lion", desfășurată în iunie 2025 pe parcursul a 12 zile, a vizat prioritar afectarea programului nuclear iranian — reușind să determine suspendarea îmbogățirii uraniului — operațiunea "Roaring Lion" a fost concepută ca războiul menit să pună capăt tuturor conflictelor cu Iranul.

Rezultate mixte

Până în prezent, industria militară a Iranului, în special linia de producție a rachetelor balistice, a fost grav afectată, iar daunele aduse programului nuclear s-au adâncit. Armata israeliană a provocat Iranului pierderi estimate la sute de miliarde de dolari, iar serviciile de informații israeliene au demonstrat o capacitate extraordinară de infiltrare a structurilor iraniene. Totuși, dacă obiectivul operațiunii "Roaring Lion" era crearea condițiilor pentru o schimbare de regim, acesta nu a fost atins: regimul de la Teheran rămâne funcțional și exercită în continuare un control ferm.

Potrivit unui sondaj realizat de Channel 12 News, doar 11% dintre israelieni consideră că Israelul a învins Iranul în acest război, în contrast puternic cu percepția de victorie din vara anului 2025. Un an mai târziu, Iranul controlează Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă esențială pentru economia globală, pe care nu o controla anterior.

"Pofta vine mâncând"

Efortul se contura de mai mulți ani. Masacrul din 7 octombrie și deciziile repetate ale fostului lider suprem Ali Khamenei de a interveni direct în conflict prin atacuri asupra Israelului l-au determinat pe premierul Benjamin Netanyahu să prezinte răsturnarea regimului drept un obiectiv suprem al politicii israeliene. În paralel, Mossad-ul desfășura un efort amplu de infiltrare a structurilor guvernamentale iraniene.

Potrivit unor investigații publicate anterior, șeful Mossad, David "Dadi" Barnea, s-a întâlnit la Budapesta cu fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, în urma unor contacte îndelungate. Ahmadinejad a devenit un candidat de frunte pentru o eventuală conducere alternativă a Iranului, faptul că provenea din interiorul regimului fiind considerat un atu al credibilității sale.

Opoziția armatei israeliene

Netanyahu s-a confruntat cu opoziția argumentată a conducerii militare de atunci. Fostul șef al Statului Major, Herzi Halevi, și fostul șef al Direcției de Informații Militare, Aharon Haliva, au avertizat, în discuții restrânse, că Israelul dispune de o capacitate extrem de limitată de a provoca deliberat o schimbare de regim într-o țară precum Iranul. Aceștia au considerat că unele dintre abordările prezentate, inclusiv de către Mossad, erau nerealiste în raport cu controlul puternic exercitat de regim asupra societății iraniene. Rezervele armatei au continuat și după schimbarea conducerii, sub noul șef al Statului Major, Eyal Zamir, și noul șef al Informațiilor Militare, Shlomi Binder.

Un oficial de rang înalt a explicat: "Atât timp cât kurzii au fost implicați în plan, toată lumea și-a exprimat acordul. Odată ce kurzii au fost excluși, totul a explodat." Un altul a adăugat: "Surprinzător este că, după ce Trump a exclus implicarea kurdă, Netanyahu a impus noul plan improvizat al Mossad-ului."

Un context favorabil: instabilitatea din Iran

După războiul de 12 zile, atmosfera a început să se schimbe. Potrivit unui oficial din domeniul securității, înfrângerea vizibilă a Iranului a determinat o schimbare de percepție în Israel. Până în vara anului 2025, devenise evident că Iranul își reconstruia sistemul de rachete balistice mai rapid decât se anticipase.

"Am ajuns la concluzia că exista o singură soluție strategică: schimbarea de regim", a declarat un oficial de rang înalt implicat în discuțiile Cabinetului. "În caz contrar, eram condamnați să continuăm acest efort la nesfârșit. Nu era sustenabil."

Premierul și șeful Mossad au ajuns să împărtășească convingerea că o schimbare de regim putea și trebuia încercată, Mossad-ul aflându-se în centrul pregătirilor operaționale pentru o lovitură de stat. Armata, la rândul ei, a identificat o creștere reînnoită a puterii Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), rămânând însă sceptică față de ideea răsturnării regimului, concentrându-se în schimb pe finalizarea obiectivelor strict militare.

Mossad-ul estima că operațiunea putea și trebuia desfășurată în mai sau iunie 2026, în timp ce armata vorbea despre toamna anului 2026. Netanyahu a exercitat presiuni constante pentru devansarea calendarului.

Protestele din decembrie 2025 și euforia israeliană

În decembrie 2025, în Iran au izbucnit proteste de masă și o mișcare de răscoală. Se presupune că divizia de operațiuni de influență a Mossad-ului a făcut tot posibilul pentru a sprijini aceste mișcări. Regimul a răspuns prin uciderea în masă a civililor iranieni. Dacă operațiunea "Rising Lion" din iunie 2025 generase satisfacție profundă în establishmentul israelian de securitate, instabilitatea Iranului din decembrie 2025 și ianuarie 2026 a produs o stare apropiată de euforie.

Președintele american Donald Trump a promis sprijin pentru protestatari. Mossad-ul și armata au primit ordin de la premier să pregătească un război de amploare și să accelereze planurile operaționale. Formula-cheie devenise: "Să nu ratăm oportunitatea."

Planul kurd

Mossad-ul a încercat să dezvolte rapid contactele cu facțiunile kurde, acestea devenind piatra de temelie a planului de lovitură de stat. Ideea era ca forțele kurde să invadeze dinspre vest, să avanseze din oraș în oraș, să recruteze tot mai mulți kurzi și iranieni, îndreptându-se spre Teheran, în timp ce populația ar fi ieșit din nou în stradă, ca în decembrie 2025.

Potrivit unor relatări publicate anterior, Israelul a furnizat armament și a încercat să construiască o coaliție kurdă. Ofițeri israelieni de informații, cu experiență îndelungată în dosarul iranian, au calificat însă orice bazare pe forțele kurde drept "o amăgire totală și nesăbuită". Poziția Mossad-ului era, în esență, că rolul principal al kurzilor ar fi fost să ocupe forțele regimului, în timp ce populația l-ar fi răsturnat.

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Israelul a cerut forțelor kurde să folosească steagul monarhist al Iranului, cu leul asociat dinastiei Pahlavi, în locul steagului kurd, asigurând chiar furnizarea acestor drapele. Planificarea a inclus și măsuri menite să reducă riscul unor abuzuri comise de forțele kurde pe teritoriul iranian, acestea fiind obligate să respecte un set de reguli stricte — fără crime, jafuri, furturi, violuri sau alte crime de război.

Forța Aeriană israeliană urma să joace un rol central, deschizând coridoare terestre pentru trupele kurde și neutralizând amenințările apărute. Forța inițială, estimată la aproximativ 15.000 de luptători, urma să elibereze orașe și să recruteze tot mai mulți iranieni, până la atingerea unui contingent de 150.000-200.000 de persoane care ar fi înaintat spre Teheran, cu sprijin aerian israelian, notează ynetnews.com.

Avertismentele Informațiilor Militare

O investigație realizată de jurnalistul Michael Hauser Tov a relevat că Direcția de Informații Militare s-a opus ferm operațiunii de schimbare a regimului, elaborând o evaluare potrivit căreia șansele de succes erau reduse. Șeful acestei direcții, generalul-maior Shlomi Binder, a concluzionat că probabilitatea prăbușirii regimului era scăzută.

Evaluarea sublinia, printre altele, dificultatea de a se baza pe forțele kurde și incertitudinea privind amploarea sprijinului american. De asemenea, avertiza că regimul ar închide imediat accesul la internet, limitând drastic capacitatea de coordonare a unei revoluții, și că un eșec al tentativei de schimbare a regimului ar crește riscul ca Iranul să accelereze dezvoltarea unei arme nucleare.

Un oficial cu experiență în domeniul securității a declarat: "Concluzia corectă în urma protestelor din decembrie-ianuarie ar fi trebuit să fie că regimul câștigase bătălia pentru supraviețuire. Manifestanții au fost uciși. Prietenii lor s-au retras. Regimul a folosit forța letală. Acesta este un argument împotriva încercării de a-l răsturna două luni mai târziu."

Versiuni contradictorii

Reprezentanții Mossad-ului susțin că nu a existat nicio obiecție din partea Informațiilor Militare, ci, dimpotrivă, o cooperare excelentă. Mai mulți factori de decizie politică, inclusiv unii care au criticat ulterior dur planul Mossad-ului, au declarat că nu au auzit niciodată avertismente severe din partea armatei cu privire la operațiune.

Armata respinge ferm această descriere, susținând că fiecare categorie de risc a fost prezentată, atât verbal, cât și în scris, în cadrul întâlnirilor relevante, existând documentație în acest sens. Foști oficiali din domeniul apărării sugerează că miniștrii "aud uneori doar ceea ce vor să audă", uitând ulterior avertismentele primite.

Prezentarea către Washington

Pe 11 februarie a avut loc briefingul israelian destinat președintelui american. Șeful Mossad, Dadi Barnea, și șeful Statului Major, Eyal Zamir, au prezentat viziunea operațională a Israelului. Potrivit unor relatări ulterioare ale jurnaliștilor Maggie Haberman și Jonathan Swan, oficiali americani de rang înalt nu au fost convinși de plan, folosind termeni precum "aberație", potrivit secretarului de stat Marco Rubio, sau "ridicol", potrivit omologului american al lui Barnea, directorul CIA.

Câteva zile mai târziu, potrivit oficialilor israelieni, a venit undă verde din partea Casei Albe, iar războiul a început 17 zile mai târziu. Asasinarea lui Khamenei și a membrilor familiei sale a urmat la scurt timp.

Blocarea planului kurd

Armata israeliană a început pregătirile pentru a oferi sprijin aerian forțelor kurde, dar a acordat prioritate țintelor considerate critice. Trupele kurde erau pregătite să lanseze invazia cu un preaviz de 48 de ore, însă ordinul nu a fost dat niciodată, iar detaliile planului au început să fie scurse în presă.

La aproximativ o săptămână de la declanșarea războiului, președintele american a oprit planul kurd. Potrivit relatărilor, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan ar fi intervenit telefonic pe lângă Trump, avertizând ulterior că o invazie kurdă a Iranului ar fi putut provoca un răspuns turc și chiar o deteriorare a relațiilor dintre Turcia și Israel, mergând până la un posibil conflict.

"Mossad-ul nu a reușit să livreze multe dintre promisiunile sale, chiar înainte ca elementul kurd să se prăbușească", a declarat un ministru. "Oamenii au început să se întrebe dacă nu cumva aveam de-a face cu niște fanteziști."

Fracturarea consensului

Potrivit majorității oficialilor implicați în decizii, a existat o atmosferă de consens și cooperare relativ armonioasă în vârful establishmentului israelian de securitate, până la eșecul inițiativei kurde. Odată ce Casa Albă a respins planul, totul s-a schimbat. În doar 48 de ore, Mossad-ul a elaborat un plan improvizat, descris de un participant drept "un petic peste altul".

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Armata, șeful Statului Major și mai mulți miniștri au considerat că acest efort de ultim moment risipea resurse prețioase — ore de zbor, muniție și, mai ales, timpul tot mai limitat rămas până la încheierea războiului.

În cadrul planului improvizat, Forța Aeriană israeliană a încercat să vizeze punctele de control ale miliției Basij, în timp ce Netanyahu a lansat public un apel către iranieni să iasă în stradă cu ocazia sărbătorii Nowruz. Populația iraniană a rămas însă, în mare parte, acasă.

"Am plătit un preț ridicat pentru planul alternativ", a declarat un factor de decizie. "Resursele sunt limitate. Forța Aeriană nu a făcut tot ce putea împotriva programului nuclear. Alergam după alte obiective."

O formulare politică menită să acopere divergențele

Formularea obiectivului de război — "crearea condițiilor" pentru o schimbare de regim — a rezultat dintr-o încercare de a masca divergențe profunde. Armata a tratat operațiunea Mossad-ului de răsturnare a regimului drept un efort pe care îl sprijinea, nu ca pe un obiectiv esențial. Miniștrii au considerat schimbarea de regim un obiectiv important, chiar dacă nu neapărat realizabil imediat. Mossad-ul a privit-o drept obiectivul central al războiului.

Majoritatea covârșitoare a experților în problematica iraniană, atât din Israel, cât și din străinătate, consideră planul Mossad-ului — incluzând invazia kurdă, revoltele minorităților și recrutarea lui Ahmadinejad — un eșec strategic. Mossad-ul insistă însă că a fost vorba despre un cadru realist și credibil, susținut de dovezi empirice.

De asemenea, era previzibil faptul că Turcia s-ar fi opus unei forțe kurde care ar fi încercat să preia controlul asupra unei țări suverane, mai ales în numele Israelului — un aspect care ridică întrebări cu privire la modul în care a fost pregătită operațiunea.

Un bilanț incert

Campania împotriva Iranului nu s-a încheiat. Daunele profunde aduse industriei militare și programului nuclear iranian sunt incontestabile, la fel ca dificultățile economice și inflația cu care se confruntă regimul de la Teheran.

Un oficial a remarcat că, dacă Trump ar fi aprobat invazia kurdă, poate regimul ar fi fost destabilizat sau cel puțin împins spre un război civil, iar Mossad-ul ar fi fost lăudat pentru îndrăzneala sa. Totuși, criticii subliniază că nu a existat niciodată un proces amplu de analiză a întregii campanii ca ansamblu.

Rămâne, de asemenea, neclar modul în care Israelul a gestionat coordonarea cu Statele Unite în privința Strâmtorii Ormuz, considerată, potrivit unui oficial, "un mister" — de fapt, unul dintre cele mai importante câștiguri strategice ale Iranului în acest război.

Potrivit sursei citate, în ultima perioadă a mandatului Netanyahu, establishmentul israelian de securitate se confruntă cu dificultăți persistente în coordonarea cu o conducere politică ce nu recunoaște limite, în timp ce structurile responsabile de planificarea strategică a securității naționale nu mai funcționează eficient. Aceasta era situația la 28 februarie, când Israelul a intrat în război — și rămâne, potrivit acelorași surse, situația actuală, posibil în pragul unei noi confruntări.