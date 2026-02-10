Meteorologii anunță noi episoade de iarnă în luna februarie. Fenomenele au legătură cu prăbușirea vortexului polar

Noile prognoze au confirmat un eveniment de încălzire stratosferică care se va derula la mijlocul lunii februarie și va destabiliza puternic Vortexul Polar.

Deși aceste evenimente semnalează de obicei o perioadă de erupție arctică, evoluția din 2026 se confruntă cu o interferență atmosferică care complică perspectivele de sfârșit de iarnă pentru Statele Unite, Canada și Europa, potrivit Severe Weather Europe.

Impactul descendent al încălzirii stratosferice va întâlni o forță opusă în atmosfera inferioară, intrând în conflict cu oscilația Madden-Julian (o puternică undă atmosferică tropicală). Acest lucru va proteja temporar părți din centrul și estul SUA de colapsul stratosferic, ducând la o perioadă de temperaturi peste normal, chiar și atunci când vortexul polar se va descompune deasupra.

Însă nu se preconizează că această interferență atmosferică va fi permanentă, iar conexiunea dintre stratosferă și suprafață se va restabili, ceea ce ar putea deschide calea către noi valuri de aer rece în ultima treime a lunii februarie și la începutul lunii martie în Statele Unite, Canada și anumite regiuni din Europa.

Cum influențează prognoza prăbușirea vortexului polar

În termeni simpli, vortexul polar este o circulație largă de iarnă peste emisfera nordică (și sudică). Vă puteți imagina vortexul polar ca un zid rotativ deasupra regiunilor polare, care se ridică de la suprafață până în stratosferă (la peste 50 km înălțime), captând aerul polar rece în interior.

Un vortex polar puternic blochează aerul rece în regiunile polare, împiedicându-l să se răspândească în latitudinile mai joase. Acest lucru creează condiții mai blânde pentru cea mai mare parte a Statelor Unite și a Europei.

Dar când vortexul polar este perturbat sau se prăbușește, nu mai poate reține aerul rece, eliberându-l spre latitudinile medii. Acest lucru permite aerului rece să se răspândească în Statele Unite și în alte regiuni de latitudine medie.

Dar un vortex polar perturbat nu garantează frigul în toate zonele de latitudine medie.

Perturbarea apare de obicei ca urmare a creșterii presiunii și temperaturii stratosferice, cunoscută sub numele de eveniment de încălzire stratosferică (SSW), sau din alte dinamici.

Evenimentul de la mijlocul lunii februarie: Începe o fază de încălzire stratosferică

Un eveniment de încălzire stratosferică este o creștere a presiunii și temperaturii stratosferice, care perturbă vortexul polar. Aceste evenimente pot colapsa și diviza vortexul polar, creând o schimbare majoră a vremii la nivelurile suprafeței, dar pot avea efecte variate în întreaga emisferă.

Meteorologii precizează că peste Europa, prognoza ansamblului arată că aerul mai rece ajunge mai departe spre vest, în Marea Britanie și în zonele centrale. Masa principală de aer rece rămâne stabilă peste nord și nord-est, dar o întrerupere a modelului atlantic poate permite temperaturilor sub normal să se răspândească pe continent spre vest.