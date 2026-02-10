search
Marți, 10 Februarie 2026
FSB a arestat un al treilea suspect în legătură cu tentativa de asasinat asupra generalului GRU

Serviciul rus de securitate (FSB) a anunțat marți că a arestat un al treilea suspect în legătură cu tentativa de asasinat de săptămâna trecută asupra ofițerului superior din serviciul rus de informații militare (GRU) Vladimir Alexeiev, pe care autoritățile de la Moscova o atribuie Ucrainei, relatează Moscow Times.

Generalul GRU, prim-adjunctul șefului serviciului rus de informații militare, a fost spitalizat după ce a fost împușcat de mai multe ori în spate într-o clădire de apartamente din Moscova, vineri dimineață. El este conștient, dar rămâne în stare critică, a relatat presa rusă.

FSB a identificat un al treilea suspect în legătură cu atacul. Este vorba de Pavel Vasin, fiul în vârstă de 44 de ani al lui Viktor Vasin, arestat la Moscova la scurt timp după tentativa de asasinat.

Principalul suspect, cel care a și tras, a fost identificat de FSB ca fiind cetățeanul rus de origine ucraineană Liubomir Korba, a fost arestat sâmbătă în Emiratele Arabe Unite și extrădat în Rusia.

O a patra persoană bănuită de implicare în complot a fost identificată drept Zinaida Serebritskaya, care ar fi reușit să fugă în Ucraina. Poliția rusă a emis un mandat de arestare pe numele ei.

Pavel Vasin este acuzat că le-a furnizat suspecților principali „vehicule care au fost folosite pentru supraveghere fizică și pentru recuperarea armelor dintr-o ascunzătoare”.

Într-o înregistrare video a interogatoriului realizat FSB, acesta spune că Korba l-a recrutat de serviciul ucrainean de securitate în septembrie anul trecut.

„Am îndeplinit sarcinile lui Korba privind echipamentul și l-am dus unde mi-a indicat”, se arată în mărturisirea filmată a suspectului.

FSB a afirmat că tânărul Vasin îi urmărea pe alți doi ofițeri superiori ai armatei ruse pentru posibile tentative de asasinat. Între timp, tatăl său a fost pus sub acuzare pentru că i-a închiriat un apartament lui Korba și i-a oferit carduri pentru transportul public.

La începutul acestei săptămâni, FSB a susținut că Pavel Vasin deține cetățenie poloneză și a fost „implicat în recrutarea [tatălui] său, cu asistența serviciilor de informații poloneze”.

Polonia a respins acuzația drept „dezinformare tipică” din partea Rusiei

Tentativa de asasinare a lui Alexeev este doar cea mai recentă dintr-o serie de atacuri pe teritoriul Rusiei asupra unor înalți oficiali militari. Din decembrie 2024 încoace, trei generali au fost uciși la Moscova sau în vecinătate, cel mai recent atac având loc la sfârșitul anului trecut.

Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a respins acuzațiile privind implicarea Kievul ar fi fost implicat și a susținut că incidentul este mai degrabă legat de „luptele interne din Rusia”.

Alexeev, născut în regiunea Vinița din Ucraina sovietică, a fost numit la conducerea operațiunilor de informații din Ucraina după ce președintele Vladimir Putin a pus pe tușă serviciul de securitate în primele luni ale invaziei rusești în Ucraina.

Serviciul Federal de Securitate (FSB) susține că Liubomir Korba, în vârstă de 65 de ani, ar fi „recunoscut” că a fost instruit de autoritățile ucrainene și că i s-ar fi promis suma de aproximativ 25.300 de euro pentru comiterea asasinatului. 

FSB a difuzat o înregistrare video în care Korba relatează că ar fi fost recrutat în august 2025 de un ofițer al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), în regiunea Ternopil, cu sprijinul serviciilor de informații poloneze, o afirmație care nu a fost susținută de dovezi independente.

Viktor Vasin, în vârstă de 66 de ani, a fost arestat la Moscova. Potrivit FSB, acesta i-ar fi oferit adăpost lui Korba și acces la clădirea unde a avut loc atacul. 

Totuși, investigații ale presei independente indică faptul că Vasin ar fi lucrat anterior pentru o companie care colabora chiar cu FSB, fapt care ridică semne de întrebare privind versiunea oficială a autorităților ruse și teoria unei operațiuni ucrainene.

Rusia

