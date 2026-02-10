Doar plăți cash în benzinăriile Lukoil din Republica Moldova. Explicațiile autorităților

Pe rețelele de socializare din Republica Moldova au apărut fotografii cu anunțuri afișate la benzinăriile Lukoil, care indicau că plata cu cardul bancar este temporar indisponibilă „din motive tehnice”. Ulterior, Agenția Servicii Publice (ASP) a precizat că două bănci comerciale din Republica Moldova au blocat conturile companiei.

Potrivit unui comunicat emis de ASP, scrie Tv8.md, băncile au blocat conturile Lukoil și au informat agenția despre neconcordanțele constatate între informațiile privind beneficiarul efectiv furnizate de client (Lukoil) și cele disponibile în Registrul de Stat al Unităților de Drept, administrat de ASP.

„În situația depistării unei neconcordanțe, băncile sunt obligate să blocheze conturile clientului și să informeze, în termen de 5 zile lucrătoare, Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice.

După ce a primit notificarea din partea băncilor, ASP este obligată să facă o notare în Registrul de Stat al Unităților de Drept privind neconcordanța constatată”, explică autoritățile.

De asemenea, compania trebuie să se prezinte la ASP și să-și actualizeze datele privind beneficiarul efectiv.

La finalul anului trecut, Republica Moldova a decis să preia o parte din operațiunile Lukoil din țară, respectiv terminalul de la aeroport și depozitul de pe strada Muncești.

Obiectivele au fost privatizate în 2005, într-o tranzacție cu încălcări. Negocierile pentru revenirea infrastructurii în proprietatea statului sunt aproape de final și se desfășoară amiabil, fără acțiuni în instanță din partea Lukoil.

Guvernul nu dorește preluarea celor peste 100 de benzinării din Republica Moldova, care ar urma să fie cumpărate de un investitor străin.

Amintim că, în octombrie 2025, SUA a impus sancţiuni asupra celor mai mari două companii petroliere ruseşti, Lukoil şi Rosneft, interzicând tranzacţiile şi blocând proprietăţile acestora, pe fondul lipsei angajamentului Kremlinului față de un acord de pace pentru încheierea războiului din Ucraina.

Cu toate acestea, Statele Unite au acordat o perioadă de graţie până pe 21 noiembrie pentru finalizarea tranzacţiilor existente pentru a evita întreruperi bruște în aprovizionarea cu combustibil

În ianuarie 2026, Lukoil a cerut Guvernului rus scutiri fiscale, după ce cotațiile țițeiului rusesc Ural au scăzut semnificativ. Acesta se tranzacționează cu un discount de aproape 50% în raport cu prețul internațional de referință.