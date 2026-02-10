search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Doar plăți cash în benzinăriile Lukoil din Republica Moldova. Explicațiile autorităților

0
0
Publicat:

Pe rețelele de socializare din Republica Moldova au apărut fotografii cu anunțuri afișate la benzinăriile Lukoil, care indicau că plata cu cardul bancar este temporar indisponibilă „din motive tehnice”. Ulterior, Agenția Servicii Publice (ASP) a precizat că două bănci comerciale din Republica Moldova au blocat conturile companiei.

Două bănci comerciale din Republica Moldova au blocat conturile companiei/FOTO: Shutterstock
Două bănci comerciale din Republica Moldova au blocat conturile companiei/FOTO: Shutterstock

Potrivit unui comunicat emis de ASP, scrie Tv8.md, băncile au blocat conturile Lukoil și au informat agenția despre neconcordanțele constatate între informațiile privind beneficiarul efectiv furnizate de client (Lukoil) și cele disponibile în Registrul de Stat al Unităților de Drept, administrat de ASP.

„În situația depistării unei neconcordanțe, băncile sunt obligate să blocheze conturile clientului și să informeze, în termen de 5 zile lucrătoare, Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice.

După ce a primit notificarea din partea băncilor, ASP este obligată să facă o notare în Registrul de Stat al Unităților de Drept privind neconcordanța constatată”, explică autoritățile.

De asemenea, compania trebuie să se prezinte la ASP și să-și actualizeze datele privind beneficiarul efectiv.

La finalul anului trecut, Republica Moldova a decis să preia o parte din operațiunile Lukoil din țară, respectiv terminalul de la aeroport și depozitul de pe strada Muncești.

Obiectivele au fost privatizate în 2005, într-o tranzacție cu încălcări. Negocierile pentru revenirea infrastructurii în proprietatea statului sunt aproape de final și se desfășoară amiabil, fără acțiuni în instanță din partea Lukoil.

Guvernul nu dorește preluarea celor peste 100 de benzinării din Republica Moldova, care ar urma să fie cumpărate de un investitor străin.

Amintim că, în octombrie 2025, SUA a impus sancţiuni asupra celor mai mari două companii petroliere ruseşti, Lukoil şi Rosneft, interzicând tranzacţiile şi blocând proprietăţile acestora, pe fondul lipsei angajamentului Kremlinului față de un acord de pace pentru încheierea războiului din Ucraina.

Cu toate acestea, Statele Unite au acordat o perioadă de graţie până pe 21 noiembrie pentru finalizarea tranzacţiilor existente pentru a evita întreruperi bruște în aprovizionarea cu combustibil

În ianuarie 2026, Lukoil a cerut Guvernului rus scutiri fiscale, după ce cotațiile țițeiului rusesc Ural au scăzut semnificativ. Acesta se tranzacționează cu un discount de aproape 50% în raport cu prețul internațional de referință.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
SURSE: Fosta vedetă PDL, Andreea Paul Vass, în cărți pentru a prelua șefia Ministerului Educației. Pe vremea când era deputat s-a remarcat prin declarația potrivit căreia a născut într-o zi de weekend ca să nu piardă nicio zi de muncă
gandul.ro
image
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
mediafax.ro
image
Lovitură ”în familie”: fiul lui Liviu Dragnea, obligat de instanță să-i achite un milion de lei lui Ilie Dragne, amicul din copilărie al tatălui său
fanatik.ro
image
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
libertatea.ro
image
VIDEO Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Principala ipoteză a anchetatorilor
digi24.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
Cora Schumacher n-a stat pe gânduri, după ce a aflat că fostul pilot de Formula 1 se recăsătorește
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Bancherii europeni cer alternative "urgente" la Visa și Mastercard: Trebuie să acţionăm înainte să devină arme
antena3.ro
image
Cât de aproape e România de un regim extremist? Politolog: AUR, principalul beneficiar al crizei din coaliţie
observatornews.ro
image
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Ce este supergripa și de ce poate provoca simptome severe? Când trebuie să mergem la medic
playtech.ro
image
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Antonela a cerut, Lionel Messi a spus ”DA”: revenire spectaculoasă!
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Orașul din România unde taxa pe gunoi poate ajunge și la 1.000 de lei de familie
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se taie pensia, avertisment de ultimă oră pentru seniori!
romaniatv.net
image
Presa din Rusia vorbește de Moartea României! Experții rușii iau în discuție un posibil atac nuclear: Distrugerea Bucureştiului...
mediaflux.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Amenințări fantomatice: cum site-urile ruse alarmează populația despre invazia NATO: „Moartea României: distrugerea Bucureștiului este o reacție adecvată”
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
Gogosi cu mere Sursa foto shutterstock 2518717831 jpg
Gogoşi cu mere. Sunt gata într-o singură oră!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Cum arată acum fiica lui Nicolae al României născută înaintea căsătoriei cu Alina? Fetița tocmai a împlinit 10 ani

Click! Pentru femei

image
Cum se trăiește cu inima pe partea cealaltă a corpului. Asta i-a adus sfârșitul lui Catherine O’Hara din „Singur acasă”?

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal