search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Sebastian Burduja, invitat la Interviurile Adevărul, marți, de la ora 13.00

Reforma pensiilor magistraților, din nou blocată la CCR după intrarea în concediu paternal a unui judecător

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Judecătorul Curții Constituționale Gheorghe Stan a intrat în concediu paternal chiar înaintea ședinței în care CCR ar fi trebuit să se pronunțe asupra legii privind pensiile magistraților, act normativ promovat de Guvernul Bolojan. Absența sa va duce, cel mai probabil, la o nouă amânare a deciziei, blocată deja de aproximativ două luni.

Judecătorul Curții Constituționale Gheorghe Stan. FOTO: Mediafax
Judecătorul Curții Constituționale Gheorghe Stan. FOTO: Mediafax

Soarta reformei pensiilor magistraților rămâne incertă, după ce un judecător al Curții Constituționale a intrat în concediu chiar înaintea ședinței decisive. Surse din cadrul CCR, citate de Digi24, susțin că judecătorul Gheorghe Stan, cunoscut ca opozant al modificărilor propuse de Guvern, nu va participa la ședința programată miercuri 11 februarie ceea ce face imposibilă adoptarea unei hotărâri.

Potrivit acelorași surse, Gheorghe Stan ar fi solicitat concediu înainte de reuniunea care a fost deja amânată de patru ori și în care Curtea urma să se pronunțe asupra constituționalității legii prin care Guvernul Bolojan a redus pensiile magistraților și a majorat vârsta de pensionare. Regulamentul CCR prevede că o decizie nu poate fi luată în lipsa unui judecător care a participat la dezbateri, motiv pentru care, în ședința de mâine, este așteptată o nouă amânare.

Între timp, Curtea de Apel București judecă contestația depusă de avocata AUR Silvia Uscov, care solicită suspendarea și anularea decretului de numire a lui Dacian Dragoș ca judecător la CCR, numire făcută de președintele Nicușor Dan. O majoritate de 5-4 ar fi favorabilă legii pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea, iar suspendarea lui Dragoș ar putea duce la un blocaj complet al CCR. Judecătorii care se opun reformei sunt patru, printre care și Gheorghe Stan.

Amânările succesive ale Curții Constituționale au efecte directe asupra fondurilor europene. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a confirmat că România se află în pericol de a pierde 231 de milioane de euro din PNRR, din cauza neîndeplinirii jalonului legat de reforma pensiilor magistraților. „Comisia Europeană ne-a spus că nu consideră îndeplinit jalonul, ne-a reafirmat formal acest lucru. Termenul de 28 noiembrie era un termen final”, a explicat Pîslaru.

El a adăugat că amânările repetate ale CCR, de patru ori până acum, au împiedicat îndeplinirea jalonului 215 din PNRR.

„Sunt într-adevăr 231 de milioane de euro, bani nerambursabili, pe componenta de grant din PNRR. Niciodată n-am pierdut până acum niciun euro, dar acești bani sunt condiționați de adoptarea acestei reforme a pensiilor speciale. Procesul a fost contestat la CCR, de teama unui grup de judecători și procurori să nu-și piardă privilegiile”, a spus ministrul.

Pîslaru a mai subliniat că „oficial, nu este nimic pierdut până nu ai scrisoare oficială că e pierdut. În discuția formală de vineri, Comisia ne-a spus că jalonul nu e îndeplinit și că banii nu pot fi recuperați de România. Orice documentație suplimentară necesară va fi transmisă instantaneu către Comisie”.

Astfel, situația pensiilor magistraților rămâne blocată, iar deznodământul ședinței CCR din 11 februarie va avea efecte majore asupra fondurilor europene și asupra reformei care urmărește reducerea pensiilor speciale și creșterea vârstei de pensionare pentru magistrați.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România? Produsul oferit gratuit acum, în februarie 2026
gandul.ro
image
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
mediafax.ro
image
Denis Drăguș, la un pas să fie bătut de adversari. A fost nevoie de intervenția Poliției
fanatik.ro
image
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
libertatea.ro
image
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat de pace nu este posibil”
digi24.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Bancherii europeni cer alternative "urgente" la Visa și Mastercard: Trebuie să acţionăm înainte să devină arme
antena3.ro
image
Reacţia unui american care s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată: Nu m-am așteptat la asta
observatornews.ro
image
Dezastrul continuă: Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Programul României la Jocurile Olimpice de iarnă, marți, la Milano-Cortina
playtech.ro
image
De ce au căzut cele două transferuri de la FCSB! Gigi Becali a spus totul: “Cum să dăm banii înainte de vizita medicală?! Ce, suntem cioflingari?”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la Milano-Cortina
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Cristi Matiași, un profesor și muzician de renume din Pitești, s-a stins din viață la 70 de ani: „Nu te voi uita niciodată, prietenul meu bun”
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se taie pensia, avertisment de ultimă oră pentru seniori!
romaniatv.net
image
Un nou plafon pentru prețurile alimentelor. Anunțul Ministrului Agriculturii
mediaflux.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Totul merge bine pentru trei zodii, după 8 februarie 2026. Ei sunt nativii care își recapătă echilibrul
click.ro
image
Actorii Teatrului Național ies în stradă, nemulțumiți că vor fi obligați să raporteze activitatea din cele 8 ore de muncă. Silviu Biriș: „Noi lucrăm cu suflete, mulți actori mor tineri și săraci”
click.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
Gogosi cu mere Sursa foto shutterstock 2518717831 jpg
Gogoşi cu mere. Sunt gata într-o singură oră!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
O româncă "frumoasă, absolventă a unei facultăți de afaceri", "oferită" de Epstein la cină Prințului Andrew, chiar la Palatul Buckingham

Click! Pentru femei

image
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal