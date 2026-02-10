Minor de 14 ani, arestat preventiv în Cluj. A încercat să jefuiască un adolescent de 17 ani

Un minor în vârstă de 14 ani din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce a încercat să jefuiască un adolescent de 17 ani, care a fost amenințat cu cuțitul. Agresorul a fost ajutat de fratele său.

„În esenţă, în sarcina inculpatului, minor în vârstă de 14 ani, s-a reţinut că, în data de 01.02.2026, în jurul orei 18, împreună cu fratele său, în vârstă de 13 ani, aflându-se la intersecţia străzilor Horea cu Cloşca din municipiul Cluj-Napoca, prin întrebuinţarea unor acţiuni violente constând în adresarea de ameninţări cu lovirea cu o sticlă ori folosirea unui cuţit, precum şi prin limitarea libertăţii de mişcare şi efectuarea unui control corporal asupra persoanei vătămate, în vârstă de 17 ani, au încercat să o determine pe aceasta să le remită bani şi bunuri de valoare, rezoluţia infracţională nefiind materializată ca urmare a faptului că victima s-a aflat în imposibilitatea obiectivă de a da curs solicitării coautorilor”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, citat de News.ro.

Potrivit procurorilor, minorul în vârstă de 14 ani nu urmează cursurile unei unități de învățământ.

„La formularea propunerii, procurorul de caz a avut în vedere faptul că luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat nu constituie o măsură disproporţionată atât prin raportare la gravitatea ridicată a infracţiunii comise, fapta fiind comisă pe timp de noapte, într-un loc public, împreună cu un coautor în vârstă de 13 ani şi prin folosirea unei arme, cât şi la circumstanţele personale ale inculpatului, persoană care nu urmează cursurile unei unităţi de învăţământ şi care dă dovadă de perseverenţă infracţională”, a mai precizat sursa citată.

Băiatul de 14 ani a fost prezentat Judecătoriei Cluj-Napoca, care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.