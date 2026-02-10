Cătălin Măruță, prima zi fără emisiunea de la Pro TV: „Promisiuni mici care schimbă tot”. Ce a făcut la ora la care intra zilnic în direct

După ce PRO TV a renunțat la emisiunea „La Măruță”, prezentatorul și-a început prima zi liberă respectând o promisiune făcută copiilor săi: la ora 15.00 i-a luat de la școală.

Ziua de 9 februarie a fost diferită pentru Cătălin Măruță. Fără emisiunea de la PRO TV, el și-a respectat planul și a petrecut timpul altfel, concentrându-se pe familia sa. În ianuarie, PRO TV a anunțat că renunță la „La Măruță”, iar în locul show-ului de la ora 15.00 vor fi difuzate seriale turcești, lăsându-l pe prezentator fără proiect.

Chiar în ziua în care ar fi trebuit să fie la pupitrul emisiunii, Măruță a postat pe Facebook un videoclip în care apare pe celebra canapea, alături de colegul său, Radu Ciucă. „Canapeaua e aceeași. Noi suntem aceiași. Doar povestea de la TV s-a schimbat. Emoția, oamenii și amintirile rămân. Și pentru asta, mulțumim”, a transmis prezentatorul.

Dar cel mai important moment al zilei a fost respectarea unei promisiuni pe care și-o făcuse copiilor. „Azi, la ora 15.00, am fost la școală să-mi iau copiii. Așa cum le-am promis. Sunt promisiuni mici care schimbă tot. Și sunt clipe care îți aduc aminte cine ești, cu adevărat”, a spus Măruță. În videoclip, Eva a fost vizibil cea mai fericită, sărind direct în brațele tatălui ei.

Sursa video: Facebook/ Cătălin Măruță

Prezentatorul explicase încă înainte ca PRO TV să scoată emisiunea de pe post cum va decurge ziua: „Luni, în prima zi când n-o să mai am emisiune, cred că o să fac aceleași lucruri. O să mă trezesc de dimineață, o să-mi duc copiii la școală, după care o să merg, mai mult ca sigur, o oră prin pădure. Fac chestia asta destul de des. După care mă duc la studio, la podcast, «Acasă la Măruță». După care o să fac un lucru pe care mi-l doream de ceva timp: la ora 15.00 să merg să-i iau pe Eva și pe David de la școală! (…) Așa că asta o să fac 100% luni”.

Ultima ediție a emisiunii „La Măruță” a fost difuzată vineri, 6 februarie, și a fost încărcată de emoție. După 18 ani de prezentare zilnică, Măruță și-a luat rămas bun de la proiectul care l-a consacrat. Ziua s-a încheiat cu lacrimi, îmbrățișări și multă nostalgie, alături de echipa care i-a fost aproape aproape două decenii. Soția sa, Andra, și cei doi copii ai lor, David și Eva, au fost alături de el în culise, sprijinindu-l într-un moment atât de important, emoțiile transmise în direct făcându-i și pe cei mici să lăcrimeze.