search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Sucul de portocale 100% fruct: aparent sănătos, pericol ascuns pentru glicemie. „Crezi că începi ziua cu vitamine, dar e un vârf de glucoză”

0
0
Publicat:

Crezi că începi ziua cu vitamine, dar de fapt te confrunți cu un vârf rapid de glucoză. Află de ce fructele întregi sunt mai sănătoase, cum afectează fructoza liberă ficatul și ce cantitate de suc este sigură pe zi.

Un pahar în care se pune suc de portocale dintr-o carafă înconjurat de portocale Foto Shutterstock
Sucul de portocale nu doar că ridică glicemia, ci poate influența și greutatea Foto Shutterstock

Sucul natural de portocale este adesea considerat un simbol al sănătății la micul dejun, însă nutriționistul spaniol Pablo Ojeda trage un semnal de alarmă: Sucul de portocale are același impact ca orice băutură răcoritoare”.

Deși oferă vitamine precum C, acid folic, vitamina B9, potasiu și antioxidanți, și poate acoperi 60–70% din doza zilnică recomandată de vitamina C într-un pahar de 200 ml, sucul conține cantități mari de zaharuri libere. Acestea pot crește glicemia și reduc beneficiile reale ale fructului consumat integral, și, în plus, pot contribui la creșterea în greutate.

În acest material, vei afla cum afectează sucul de portocale glicemia și sațietatea, de ce fructele întregi sunt mai sănătoase, care este rolul fructozei și al fibrei, și cât de mult suc poate fi consumat fără a depăși doza zilnică de zahăr recomandată.

Sucul de portocale 100% fruct – sănătos fals sau pericol pentru glicemie

Ojeda explică că sucul natural de portocale este un „aliment sănătos fals”: aparent nutritiv, dar care poate influența metabolismul atunci când este consumat în exces. Spre deosebire de fructul întreg, care oferă fibre și un impact mai redus asupra glicemiei, sucul nu mai aduce aceleași beneficii și poate fi mai degrabă un substitut nesănătos dacă nu este consumat cu moderație.

Întotdeauna trebuie să ținem cont de prețul de plătit: bogăția în vitamine nu justifică excesul de zaharuri libere, chiar dacă acestea sunt naturale. Așa cum spune și Ojeda: „Crezi că începi ziua cu vitamine, dar de fapt e un vârf de glucoză. Sucul de portocale 100% fruct este un «fals sănătos» care îți ridică rapid zahărul din sânge. Cine nu a crezut că sucul de portocale la micul dejun e o sursă de sănătate? Un pahar, vitamine, energie; sună perfect. Dar, în realitate, poate provoca aceleași creșteri rapide ale glicemiei ca orice alt suc bogat în zahăr sau băutură răcoritoare”.

Sucul de portocale: impactul asupra glicemiei și energiei

De fapt, sucul natural de portocale are un indice glicemic moderat spre ridicat (50–65, conform unor studii) și o încărcătură glicemică mare, datorită densității și conținutului ridicat de zaharuri. Aceasta înseamnă că consumul său poate provoca vârfuri de glucoză comparabile cu băuturile zaharoase, precum sucurile carbogazoase, mai ales la persoanele care deja suferă de rezistență la insulină sau care au fost diagnosticate cu diabet sau sindrom metabolic.

Citește și: Delicios și foarte sănătos. Beneficiile uimitoare ale sucului de portocale

Explicația este lipsa fibrei din suc, după cum explică nutriționistul: „Când storci fructul, pierzi fibra, iar fructoza ajunge direct în sânge, provocând vârfuri de glucoză și scăderi rapide de energie. Fructoza liberă pune stres pe ficat și, fiind lichidă, nu te satură, așa că la jumătate de oră îți este din nou foame. Nu spun să nu bei suc, ci doar să nu devină o constantă”.

Fructoza din suc vs fructul întreg: impactul asupra ficatului și trigliceridelor

Consumul excesiv de fructoză liberă a fost asociat cu lipogeneza hepatică, adică formarea de grăsime în ficat, și poate duce la acumularea de trigliceride și la disfuncții metabolice generale dacă devine un obicei.

Așa cum explică Ojeda, diferența majoră stă în modul de consum: fructoza din fructul întreg vine împreună cu fibrele și cu matricea vegetală, ceea ce duce la o absorbție mai lentă, o încărcătură glicemică mai mică și o senzație de sațietate mai mare.

În schimb, fructoza liberă din suc nu conține nici fibră, nici matrice vegetală. Pentru a obține un singur pahar de suc sunt necesare mai multe fructe, ceea ce ar trebui să ne determine să reflectăm înainte de consum.

De ce fructul întreg e mai sănătos decât sucul de portocale: glicemie, sațietate și controlul greutății

În final, trebuie să reținem că un suc lichid (adică sucul clasic strecurat din fructe, fără pulpă) stimulează foarte puțin mecanismele de sațietate gastrice, pe când un fruct întreg oferă senzația de plenitudine mult mai eficient.

Misterul indicelui glicemic mai ridicat al sucului de portocale se explică astfel: pentru a obține un singur pahar, sunt necesare mai multe portocale, ceea ce înseamnă că ajungi să consumi mai multe porții de fructe odată, fără fibra și matricea vegetală care încetinesc absorbția zaharurilor. În practică, aceasta poate duce la creșteri rapide ale glicemiei, la un consum excesiv de calorii fără să ne dăm seama și la o senzație de foame mai rapidă, afectând controlul greutății pe termen mediu și lung.

Cât despre cantitatea recomandată: un pahar mic de suc (aproximativ 150–200 ml) poate fi rezonabil, dar consumul a două sau mai multe pahare pe zi poate fi considerat „prea mult”, mai ales pentru persoanele cu diabet, rezistență la insulină sau sindrom metabolic și nu numai. Aceasta pentru că un singur pahar poate aduce deja 20–25 g de zahăr liber, echivalentul a 5–6 lingurițe, aproape sau chiar atingând doza zilnică optimă recomandată de OMS. Unii medici recomandă chiar consumul unui singur pahar de suc natural maxim o dată pe săptămână.

Așa cum explică Ojeda, sucul nu trebuie considerat „otrăvitor”, dar nici nu ar trebui folosit ca substitut pentru fructul întreg sau perceput automat ca sinonim al sănătății.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
digi24.ro
image
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
stirileprotv.ro
image
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei
gandul.ro
image
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
mediafax.ro
image
Steagul României, interzis pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Ce motiv a invocat jandarmeria la meciul din Liga 2 și ce scria pe „tricolor”
fanatik.ro
image
Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei
libertatea.ro
image
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
digi24.ro
image
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor
gsp.ro
image
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan. "Am nume pentru multe domenii"
observatornews.ro
image
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată aceeași obligație în România
playtech.ro
image
Fanii Craiovei, furioși după penalty-ul dictat de Istvan Kovacs pentru FCSB: „Ajută-l pe Gigi să ia titlul!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Radu Drăgușin a rupt tăcerea, după ce Tottenham l-a ”interzis”
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Noi detalii
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"
click.ro
image
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
click.ro
image
Mai tare decât „Squid Game”? Producția care face furori pe Netflix și ocupă un loc topul vizionărilor: „E unul dintre serialele mele preferate”
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"

OK! Magazine

image
Meghan Markle sau Kim Kardashian? Ducesa s-a întors în Europa, iar apariția ei de la Paris ne-o arată foarte schimbată

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!