Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
Război în Ucraina

Rusia restricționează Telegram. Kremlinul face tot posibilul să înlocuiască serviciile digitale occidentale

Publicat:
Ultima actualizare:

Rusia a restricționat începând de marți, 10 februarie, aplicația Telegram, vizând una dintre cele mai utilizate platforme de mesagerie din țară, a anunțat autoritatea rusă de reglementare în domeniul comunicațiilor (Roskomnadzor).

FOTO: Pexels
FOTO: Pexels

Măsura face parte din eforturile Kremlinului de a înlocui serviciile digitale occidentale cu alternative interne, în cadrul planurilor pentru consolidarea așa-numitul „internet suveran”, scrie Kyiv Independent.

Acest lucru presupune un control sporit al statului asupra comunicațiilor online.

Roskomnadzor a precizat că va continua să impună restricții constante asupra aplicației Telegram „pentru a asigura respectarea legislației ruse și protejarea cetățenilor”.

Utilizatorii Telegram din întreaga Rusie au raportat întreruperi masive pentru a doua zi consecutiv. Numărul reclamațiilor pe platformele de monitorizare a întreruperilor a crescut la aproximativ 15.000, mult peste nivelul obișnuit, majoritatea semnalând probleme la descărcarea fotografiilor și videoclipurilor.

Alți utilizatori au spus că aplicația se încarcă greu sau nu se conectează deloc.

În cazuri anterioare, autoritățile au descris astfel de măsuri drept „restricționarea funcționării” unei aplicații, un termen care se referă, de obicei, la limitarea traficului până la punctul în care serviciul devine inutilizabil.

Telegram, lansat în 2013 de antreprenorul de origine rusă Pavel Durov, este o aplicație de mesagerie bazată pe cloud, cunoscută pentru viteza sa și accentul pus pe confidențialitate. În ciuda originilor sale, Durov a părăsit Rusia în urmă cu mai mulți ani, iar platforma funcționează în afara jurisdicției ruse.

O eventuală blocare completă a Telegram ar putea crea dificultăți pentru Kremlin, întrucât numeroase instituții media apropiate statului rus se bazează intens pe această platformă, unde au adunat milioane de abonați.

În august 2025, Roskomnadzor a blocat practic apelurile prin Telegram și WhatsApp, susținând că aceste servicii erau folosite frecvent pentru fraude, șantaj și recrutarea cetățenilor pentru acte de sabotaj.

În iunie, președintele Vladimir Putin a semnat o lege privind crearea unei platforme digitale naționale, centrată pe aplicația de mesagerie Max, dezvoltată de stat și integrată cu serviciile guvernamentale. Organizațiile pentru drepturile omului au avertizat că platforma ar putea facilita supravegherea în masă.

Pe măsură ce restricțiile se extind, tot mai mulți ruși apelează la rețele private virtuale (VPN) pentru a ocoli cenzura de stat și a accesa servicii blocate sau limitate.

„Kremlinul a întrecut limita”

Cetățenii ruși s-au arătat revoltați de măsura luată de autorități, fiind de părere că „Kremlinul a întrecut limita”. Utilizatorii ruși depun plângeri în masă, acuzând autoritățile că le distrug viața de zi cu zi, scrie Dialog.ua.

Oamenii afirmă deschis că Kremlinul îi privează de posibilitatea de a face afaceri, de a menține legătura cu rudele din străinătate și, pur și simplu, de a comunica normal.

Putin nu folosește internetul, un smartphone sau Telegram – putem să le interzicem și pe acestea? Asta depășește o linie roșie”, scriu rușii.

Potrivit antreprenorilor, întreruperile și limitările Telegram au dus deja la anularea contractelor, perturbarea comerțului online și pierderea clienților. Pentru mii de familii, aplicația de mesagerie era singura modalitate sigură de a comunica cu cei dragi din afara Rusiei.

Rusia

