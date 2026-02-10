search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Disputa privind statutul magistraților: Înalta Curte cere lămuriri de la Curtea Europeană de Justiție

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Înalta Curte de Casație și Justiție a înaintat mați CCR o solicitare de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la reforma pensiilor de serviciu, invocând riscul de discriminare și încălcarea normelor europene. În sesizare, Instanța supremă susține că tăierile și noile reguli de pensionare reduc siguranța financiară a magistraților sub un nivel adecvat și perpetuează incertitudinea juridică, solicitând verificarea constituționalității acestora prin prisma valorilor statului de drept.

ÎCCJ a sesizat CCR. FOTO Ionuț Mureșan
ÎCCJ a sesizat CCR. FOTO Ionuț Mureșan

„Prin această cerere se solicită verificarea compatibilității măsurilor naționale analizate cu exigențele stabilite de dreptul Uniunii Europene și de jurisprudența Curții de Justiție”, se arată într-un comunicat transmis de Înalta Curte de Casație și Justiție.

ÎCCJ ridică probleme de compatibilitate cu dreptul UE

În cererea transmisă CCR, instanța supremă arată că prevederile analizate ar putea încălca principii fundamentale ale ordinii juridice europene:

„În cadrul demersului formulat, este exprimată opinia potrivit căreia dispozițiile analizate sunt susceptibile de a nu respecta principiile proporționalității, egalității, securității juridice și protecției încrederii legitime, principii fundamentale ale ordinii juridice a Uniunii Europene, relevante pentru evaluarea legalității oricărei reforme care privește statutul și garanțiile de independență ale magistraților. Această obligație derivă din art. 19 alin. (1) TUE, coroborat cu valorile statului de drept consacrate de art. 2 TUE”.

Comunicatul precizează că, în acest context, având în vedere analiza celor cinci puncte de obiecție formulate, ÎCCJ susține că măsurile examinate ridică probleme din perspectiva dreptului Uniunii Europene, întrucât:

(1) pot conduce la un tratament discriminatoriu al magistraților în raport cu alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu;

(2) nu sunt însoțite de o fundamentare riguroasă și transparentă care să permită efectuarea unui test de proporționalitate, în lipsa datelor necesare;

(3) pot reduce sub nivelul adecvat siguranța financiară a judecătorilor;

(4) perpetuează o stare de instabilitate legislativă; și

(5) instituie un regim tranzitoriu inegal, dificil de justificat obiectiv”.

 ÎCCJ: Demersul urmărește protejarea independenței justiției

Înalta Curte de Casație și Justiție precizează că „demersul se înscrie în preocuparea constantă pentru protejarea independenței justiției, ca principiu fundamental al statului de drept, prin valorificarea tuturor căilor juridice legitime prevăzute de cadrul constituțional național și de dreptul Uniunii Europene”.

Totodată, utilizarea mecanismului sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene reprezintă un instrument esențial pentru asigurarea interpretării și aplicării unitare a dreptului european, precum și pentru consolidarea cooperării dintre instanțele naționale și jurisdicția Uniunii, se mai arată în comunicat.

Soarta reformei pensiilor magistraților, incertă

Demersul vine într-un moment în care reforma pensiilor magistraților se află în centrul unei dispute juridice și politice majore. 

Amintim că premierul Ilie Bolojan a trimis vineri, 6 februarie, la Curtea Constituțională  o scrisoare în care arată că amânarea deciziei privind pensiile magistraților poate duce la o pierdere de peste 230 de milioane de euro din PNRR.

Citește și: CCR amână pentru sfârșitul anului decizia pe reforma pensiilor speciale, contestată de Înalta Curte

În scrisoarea trimisă, șeful Executivului a informat că ministrul Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru a fost anunțat de oficialii Comisiei Europene, în cadrul unei întâlniri formale, că Bruxelles-ul consideră că jalonul referitor la reforma pensiilor speciale nu a fost îndeplinit, avertizând că acest lucru ar avea ca efect pierderea de către România a sumei de 231 de milioane de euro din fondurile PNRR.

Potrivit acestuia, însă, Comisia nu va transmite o scrisoare oficială de informare privind rezultatele evaluării înainte de data de 11 februarie 2026.

„Totuşi, Comisia nu va transmite o scrisoare oficială de informare privind rezultatele evaluării înainte de data de 11 februarie 2026. De asemenea, Comisia va transmite aceste informaţii public doar după această dată, urmând să ia o decizie definitivă pe baza informaţiilor transmise de către autorităţile române”, a precizat premierul Ilie Bolojan în scrisoarea citată.

Bolojan a mai menționat, de asemenea, că îi va transmite preşedintei CCR aceste informaţii „în contextul necesităţii punerii în aplicare a dispoziţiilor articolului 148, alineatul 4, din Constituţia României, referitoare la rolul autorităţilor statului român în îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în raport cu Uniunea Europeană”.

Lia Savonea î-a cerut lui Ilie Bolojan să renunțe la presiuni asupra judecătorilor CCR

Tot vineri, Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a transmis un comunicat de presă în numele instituției pe care o conducere, exprimând ”îngrijorarea serioasă față de conținutul și semnificația scrisorii” pe care premierul Ilie Bolojan a trimis-o.
„Avertizarea explicită privind pierderea unor fonduri europene în eventualitatea unei soluții de neconstituționalitate, precum și solicitarea implicită ca instanța de contencios constituțional să țină seama de consecințe financiare externe actului de justiție constituțională, reprezintă o ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat. Argumentul potrivit căruia o eventuală constatare a neconstituționalității proiectului de lege privind pensiile magistraților ar conduce automat la pierderea unor fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență este, din punct de vedere juridic, inexact. Condiționalitățile asumate de România în cadrul PNRR în materia pensiilor de serviciu au fost deja abordate prin legislația adoptată anterior, iar legătura directă și exclusivă dintre sumele invocate și proiectul de lege supus controlului de constituționalitate nu este susținută de cadrul normativ european aplicabil”.

Soarta reformei pensiilor magistraților rămâne, oricum, incertă, după ce un judecător al Curții Constituționale a intrat în concediu de paternitate chiar înaintea ședinței decisive. Absența sa va duce, cel mai probabil, la o nouă amânare a deciziei, blocată deja de aproximativ două luni.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
SURSE: Fosta vedetă PDL, Andreea Paul Vass, în cărți pentru a prelua șefia Ministerului Educației. Pe vremea când era deputat s-a remarcat prin declarația potrivit căreia a născut într-o zi de weekend ca să nu piardă nicio zi de muncă
gandul.ro
image
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
mediafax.ro
image
Lovitură ”în familie”: fiul lui Liviu Dragnea, obligat de instanță să-i achite un milion de lei lui Ilie Dragne, amicul din copilărie al tatălui său
fanatik.ro
image
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
libertatea.ro
image
VIDEO Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Principala ipoteză a anchetatorilor
digi24.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
Cora Schumacher n-a stat pe gânduri, după ce a aflat că fostul pilot de Formula 1 se recăsătorește
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Bancherii europeni cer alternative "urgente" la Visa și Mastercard: Trebuie să acţionăm înainte să devină arme
antena3.ro
image
Cât de aproape e România de un regim extremist? Politolog: AUR, principalul beneficiar al crizei din coaliţie
observatornews.ro
image
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Ce este supergripa și de ce poate provoca simptome severe? Când trebuie să mergem la medic
playtech.ro
image
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Antonela a cerut, Lionel Messi a spus ”DA”: revenire spectaculoasă!
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Orașul din România unde taxa pe gunoi poate ajunge și la 1.000 de lei de familie
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se taie pensia, avertisment de ultimă oră pentru seniori!
romaniatv.net
image
Presa din Rusia vorbește de Moartea României! Experții rușii iau în discuție un posibil atac nuclear: Distrugerea Bucureştiului...
mediaflux.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Amenințări fantomatice: cum site-urile ruse alarmează populația despre invazia NATO: „Moartea României: distrugerea Bucureștiului este o reacție adecvată”
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
Gogosi cu mere Sursa foto shutterstock 2518717831 jpg
Gogoşi cu mere. Sunt gata într-o singură oră!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Cum arată acum fiica lui Nicolae al României născută înaintea căsătoriei cu Alina? Fetița tocmai a împlinit 10 ani

Click! Pentru femei

image
Cum se trăiește cu inima pe partea cealaltă a corpului. Asta i-a adus sfârșitul lui Catherine O’Hara din „Singur acasă”?

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal