Primar cu ceas de 30.000 de euro, surprins la întâlnirea cu premierul Bolojan, în plină grevă: „Nu știu cum am rămas cu ceasul ăsta”

În timp ce mii de angajați din primării au intrat în grevă de avertisment față de reforma administrației locale, un primar prezent la discuțiile cu premierul Ilie Bolojan a atras atenția printr-un detaliu neașteptat: un ceas de lux, estimat la aproximativ 30.000 de euro.

Aproximativ 20.000 de angajați din peste 1.500 de primării din întreaga țară au declanșat marți o grevă de avertisment de două ore, în semn de protest față de măsurile pregătite de coaliția de guvernare pentru administrația publică locală. Angajații se tem de reduceri de personal, scăderi salariale și pierderea autonomiei locale.

În paralel cu protestele, la Palatul Parlamentului a avut loc o întâlnire între premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului și lideri politici, la care au participat aproximativ 500 de primari de comune din toată țara. Edilii și-au exprimat nemulțumirea față de modul în care Executivul intenționează să adopte reforma administrației locale, prin ordonanță de urgență, și nu prin angajarea răspunderii în Parlament, așa cum fusese anunțat inițial.

Primarii spun că noile măsuri ar reduce autonomia locală și i-ar obliga să diminueze cu 10% cheltuielile de personal, ceea ce ar putea duce la concedieri. De asemenea, autoritățile locale se tem că nu vor mai primi fonduri compensatorii de la bugetul de stat în situațiile în care rămân fără resurse financiare.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că aproximativ 80% din bugetele primăriilor provin, în prezent, de la bugetul central, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de circa 50%. Afirmația a stârnit reacții dure în sală, fiind însoțită de vociferări. Unii edili au cerut coaliției de guvernare să ajungă la un consens asupra măsurilor, criticând inclusiv disputele dintre liderii politici.

Președintele Asociației Comunelor a subliniat că, deși există critici din partea unor lideri politici, toate măsurile contestate au fost decise de partidele aflate acum la guvernare.

Primarul cu ceas de lux: „Nu știu cum am rămas cu el”

În acest context tensionat, primarul comunei Fărcașa din județul Maramureș, Ioan Stagerean, a fost surprins purtând un ceas de lux, estimat la aproximativ 30.000 de euro. „Nu știu cum am rămas cu ceasul ăsta, am fost în concediu undeva și am rămas cu el”, a spus edilul pentru ProTV.

Întrebat despre valoarea accesoriului, acesta a confirmat suma: „Cam așa, dar nu mă dau eu în spectacol cu așa ceva”.

Proteste în mai multe județe

Nemulțumirile s-au făcut simțite și în teritoriu. În comuna Scânteiești din județul Galați, angajații primăriei au protestat față de reformele anunțate. „Prima dată ar fi trebuit să se gândească spre administrațiile centrale, acolo unde și nivelul salarizării este mare și fondurile sunt altele alocate. Și cred că ar fi fost o echitate”, a declarat liderul de sindicat Mihai Lungu pentru ProTV.

Angajații se tem că noile măsuri vor duce la concedieri și suprasolicitarea celor rămași. „Dacă ne obligă, dăm afară, iar cei care rămân trebuie să preia și sarcinile celorlalți, muncă mai multă, oameni mai puțini, salarii mai mici”, a spus una dintre angajate. O altă angajată a completat: „Toți suntem vizați. Nu știm cine va rămâne”.

Proteste similare au avut loc și în județul Dolj. La Călărași, 20 de angajați ai primăriei au întrerupt activitatea timp de două ore și au ieșit cu pancarte în fața instituției, în semn de protest față de reforma administrativă anunțată de Guvernul Bolojan.