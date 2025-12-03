Ce să mănânci și să bei înainte și după vaccinul antigripal pentru a evita efectele secundare, potrivit medicilor

Vaccinarea antigripală anuală rămâne unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru prevenirea gripei și a complicațiilor acesteia, însă mulți români se tem de efectele secundare, precum febra ușoară, durerile musculare sau amețelile. Experții recomandă câteva strategii simple pentru a trece mai ușor prin această experiență.

Potrivit Michelle Routhenstein, dietetician specializat în cardiologie preventivă, o gustare ușoară înainte de vaccin poate preveni senzația de leșin sau slăbiciune.

„Hidratează-te corespunzător și consumă alimente bogate în proteine și carbohidrați complecși, cum ar fi o banană cu unt de nuci sau iaurt cu ovăz. Acestea stabilizează nivelul glicemiei și oferă energie constantă”, a declarat specialista.

Șebnem Ünlüişler, expert în longevitate, recomandă și băuturile bogate în electroliți sau ceaiurile din plante, pentru a preveni deshidratarea, care poate agrava amețelile sau oboseala.

„Turmeric și peștele gras bogat în omega-3 ajută la moderarea inflamației fără a bloca răspunsul adaptativ al sistemului imunitar. O dietă cu proteine suficiente, cum ar fi carne slabă, leguminoase sau tofu, furnizează aminoacizii necesari pentru producția de anticorpi”, recomandă acesta.

După vaccin, mesele echilibrate și bogate în nutrienți pot sprijini sistemul imunitar și pot reduce efectele secundare.

Nutriționistul Elena Rolt recomandă pui cu legume, ciuperci și verdețuri, alături de băuturi pe bază de fructe de pădure cu miere, care furnizează vitamine și antioxidanți.

„Proteinele susțin sinteza anticorpilor, fibrele și beta-glucanii moderează răspunsul imun, iar probioticele mențin echilibrul microbiotei intestinale”, explică Rolt.

Hidratarea rămâne esențială și după vaccinare, subliniază specialiștii. Apa, ceaiurile sau supele ușoare ajută la reglarea temperaturii corpului și reduc durerea musculară sau oboseala post-vaccin.

Pe tot parcursul sezonului gripal, experții recomandă o alimentație bogată în polifenoli, vitaminele A, C, E, zinc și seleniu, care susține imunitatea și reduce riscul de îmbolnăvire.

„Vaccinul nu garantează protecția totală, dar o dietă sănătoasă poate face diferența”, precizează Routhenstein.