Marți, 2 Decembrie 2025
Farmaciștii contestă ideea vaccinării exclusiv în cabinetele medicale. „Ar reprezenta un pas înapoi”

Publicat:

Colegiul Farmaciștilor din România și organizațiile profesionale reprezentative reacţionează ferm împotriva ideii ca vaccinarea să fie realizată exclusiv în cabinetele medicilor.

Vaccinul antigripal poate fi făcut şi în farmacii. FOTO: formaremedicală.ro
Vaccinul antigripal poate fi făcut şi în farmacii. FOTO: formaremedicală.ro

Printr-un comunicat de presă emis marţi, 2 decembrie, Colegiul Farmaciștilor din România, alături de organizațiile profesionale reprezentative, reacționează la declarațiile recente care sugerează că vaccinarea ar trebui realizată exclusiv în cabinetele medicilor.

Astfel, farmaciștii consideră că această abordare nu ține cont de realitățile din sistemul de sănătate, de legislația în vigoare și nici de practicile europene, în contextul în care România are încă mult de recuperat în ceea ce privește acoperirea vaccinală şi în care în 25 de țări din Europa extinderea accesului la vaccinare prin implicarea farmaciștilor și a farmaciilor este deja o practică standard.

Deși salută evoluțiile pozitive din ultimii ani, organizațiile profesionale atrag atenția că România se află încă departe de țintele recomandate la nivel european.

„Limitarea vaccinării doar la cabinetele medicilor ar reprezenta un pas înapoi și ar reduce accesibilitatea pentru pacienți”, avertizează reprezentanții farmaciștilor.

Aceștia reamintesc că există deja un cadru legal care permite vaccinarea antigripală în farmacii, în condiții reglementate, în cadrul unui program pilot care funcționează din 2023, iar rezultatele arată că vaccinarea în farmacii este un serviciu sigur, accesibil și apreciat de pacienți.

De aceea, profesioniștii consideră firesc ca acest program să fie permanentizat și extins către alte tipuri de vaccinuri, nu restrâns.

Decontarea vaccinării în farmacii

Un alt punct important vizează decontarea de către stat a vaccinării antigripale efectuate în farmacii, în aceleași condiții ca pentru celelalte categorii de vaccinatori. În opinia farmaciștilor, echitatea profesională și accesul echilibrat la servicii reprezintă condiții esențiale pentru creșterea acoperirii vaccinale, subliniind că sunt profesioniști ai domeniului sanitar, licențiați, instruiți suplimentar și autorizați prin lege să realizeze vaccinări. Numeroase farmacii funcționează deja ca centre de imunizare, oferind servicii în condiții de siguranță, calitate și accesibilitate.

Reprezentanții Colegiului Farmaciștilor atrag atenția că declarațiile care ignoră aceste realități riscă să deruteze oamenii și să minimalizeze rolul farmaciștilor în sistemul sanitar, în condiţiile în care în 54 de țări și teritorii vaccinarea în farmacii este autorizată, iar numărul țărilor care instruiesc farmaciști pentru activități de imunizare a crescut, de la 12 în 2016, la 64 în prezent.

Organizațiile profesionale avertizează că, dacă România va adopta ideea vaccinării exclusiv în cabinetele medicale, va face „un pas înapoi” în accesul populației la servicii preventive și în modernizarea sistemului de sănătate.

