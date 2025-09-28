search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Patru vaccinuri ce protejează împotriva unor boli ar putea scădea riscul de demență

0
0
Publicat:

Vaccinurile au menirea de a oferi protecție sau de a diminua efectele unor boli infecțioase, dar sunt cercetări care arată că unele vaccinuri pot fi asociate cu un risc mai mic de demență.

Vaccinarea ar putea reduce riscul demenței. Foto: Freepik.com
Vaccinarea ar putea reduce riscul demenței. Foto: Freepik.com

Unele dintre afecțiunile prevenite prin vaccinare sunt asociate cu atrofia accelerată a creierului și cu un risc crescut de demență, apărut la ani distanță.

Astfel, vaccinurile nu doar că protejează împotriva unor boli infecțioase sau le reduc severitatea, ci unele dintre ele sunt legate și de un risc mai scăzut de demență, arată Avram Bukhbinder, medic la Massachusetts General Hospital din Boston, care a realizat cercetări privind legătura dintre vaccinuri și demență.

„Ele oferă protecție împotriva unor infecții potențial foarte grave, mai ales la vârstnici, iar faptul că pot preveni asta este deja enorm. Se pare însă că există și un beneficiu suplimentar și, în cele din urmă, asta adaugă un motiv și mai convingător pentru a ne face vaccinurile de rutină”, susține specialistul, citat de publicația The Washington Post.

Richard Sima, un neurocercetător devenit jurnalist specializat în știință citează studiile au arătat că multe vaccinuri pot fi asociate cu un risc mai mic de demență. Acesta enumeră patru dintre cele mai comune vaccinuri care pot influența evoluția acestei afecțiuni.

Vaccinul antigripal

Numai în Statele Unite ale Amercii, zeci de milioane de oameni sunt afectați de gripă, iar cele mai recente statistici arată că între 27.000 și 130.000 de oameni au decedat, în sezonul 2024 - 2025, în urma complicațiilor cauzate de ea, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Sezonul gripal, în America de Nord, are loc de obicei între octombrie și mai.

Gripa și pneumonia, o complicație posibilă a gripei, sunt asociate cu cinci boli neurodegenerative, inclusiv demența și boala Parkinson, potrivit unui studiu din 2023 bazat pe analiza datelor din biobanca a peste 400.000 de persoane.

„Nu știu de câte ori auzim în lumea adulților: «Cineva drag a făcut gripă, a stat în spital una-două săptămâni și de atunci nu a mai fost niciodată la fel. Parcă s-a prăbușit brusc»”, afirmă dr. Avram Bukhbinder, potrivit The Washington Post.

Publicația americană susține că numeroase studii au arătat că vaccinarea antigripală este asociată cu un risc mai scăzut de demență, chiar și la mulți ani după administrare.

Un studiu din 2022, realizat de Bukhbinder și colegii săi de la Centrul de științe medicale din Universitatea din Huston, a analizat o bază de date medicală cu peste 1,8 milioane de adulți de 65 de ani și peste. Ei au descoperit că persoanele care primiseră cel puțin un vaccin antigripal aveau un risc cu 40 la sută mai mic de a dezvolta Alzheimer, cea mai comună formă de demență, în următorii patru ani.

Un alt studiu din 2024, realizat pe peste 70.000 de participanți, a arătat că vaccinul antigripal a fost asociat cu o reducere de 17 la sută a riscului de demență. Specialiștii Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) recomandă ca toate persoanele cu vârsta peste 6 luni să facă vaccinul antigripal anual, de obicei în septembrie sau octombrie.

Vaccinul împotriva Zonei zoster

Vaccinul împotriva zonei zoster are cele mai solide dovezi privind reducerea riscului de demență, mai multe studii de amploare din ultimii doi ani confirmând rezultatele unor cercetări mai vechi, potrivit publicației The Washington Post.

Autorii citează un studiu din 2025, realizat pe peste 280.000 de adulți din Țara Galilor, care a arătat că vaccinarea împotriva zonei zoster a fost asociată cu o reducere a riscului de demență cu 20 la sută pe o perioadă de șapte ani.

„Pot exista beneficii suplimentare, dincolo de protecția directă pe care vaccinul o oferă împotriva unei anumite boli, Acesta este doar un motiv în plus pentru a ne vaccina”, a spus Pascal Geldsetzer, profesor asistent de medicină la Stanford University School of Medicine și autor principal al studiului, potrivit publicației americane.

Un alt studiu, realizat ulterior pe peste 100.000 de pacienți din Australia, a ajuns la aceeași concluzie: vaccinul împotriva zonei zoster este asociat cu un risc redus de demență.

Chiar dacă legătura cu prevenirea demenței nu ar fi dovedită complet, vaccinul rămâne extrem de util: el previne reactivarea virusului varicelo-zosterian, care provoacă varicela în copilărie și rămâne latent în celulele nervoase. La maturitate, virusul se poate reactiva sub forma zonei zoster, o boală caracterizată printr-o erupție dureroasă, cu senzație de arsură, care în unele cazuri poate duce la dureri cronice pe viață sau la complicații grave.

Citește și: Care este cel mai sănătos aliment din lume, conform științei. Este gratuit, dar românii nu-l cunosc

CDC recomandă două doze de vaccin împotriva zonei zoster pentru adulții de peste 50 de ani sau pentru cei de peste 19 ani cu sistem imunitar slăbit.

Vaccinul împotriva RSV

Virusul sincițial respirator (RSV) este un virus respirator comun care, în majoritatea cazurilor, provoacă simptome ușoare, asemănătoare unei răceli, dar poate cauza infecții severe la copii și la adulții de peste 65 de ani.

În anul 2023, Agenția Americană pentru Alimente și Medicamente (Food and Drug Administration – FDA) a aprobat pentru prima dată un vaccin împotriva virusului sincițial respirator (RSV) pentru utilizare la oameni.

Un studiu recent, realizat pe peste 430.000 de persoane, a arătat că vaccinul anti-RSV și cel împotriva zonei zoster au fost asociate cu un risc redus de demență pe o perioadă de 18 luni, comparativ cu persoanele care au primit vaccinul antigripal.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor recomandă vaccinarea tuturor adulților de peste 75 de ani, precum și a celor de peste 50 de ani care prezintă risc crescut de infectare cu RSV.

Vaccinul Tdap

Mai multe studii au arătat că vaccinul împotriva tetanosului, difteriei și tusei convulsive (Tdap) este asociat cu un risc redus de demență.

Un studiu din 2021, realizat pe peste 200.000 de pacienți, a raportat că adulții vârstnici care au primit atât vaccinul împotriva zonei zoster, cât și pe cel Tdap, au avut un risc și mai scăzut de demență comparativ cu cei care au făcut doar unul dintre aceste vaccinuri.

Potrivit The Washington Post, specialiștii CDC recomandă vaccinarea de rutină cu Tdap pentru toți adolescenții și un rapel la fiecare 10 ani pentru adulți.

Cum acționează vaccinurile

Cercetările au arătat că infecțiile severe, precum gripa, herpesul sau infecțiile respiratorii, sunt asociate cu atrofia accelerată a creierului și cu un risc crescut de demență, apărut la ani distanță.

„Credem că inflamația sistemică necontrolată contribuie la acest fenomen. Este foarte probabil ca pacienții să fi avut deja Alzheimer sau alte forme de demență în stadiu incipient, dar inflamația a fost cea care i-a împins peste prag”, a explicat medicul Avram Bukhbinder, potrivit The Washington Post.

Dr. Pascal Geldsetzer afirma că virusul varicelo-zosterian, care provoacă zona zoster, are cele mai clare legături biologice, pentru că rămâne latent în sistemul nervos și poate afecta direct creierul. Vaccinarea împotriva varicelei, în copilărie, poate preveni instalarea acestui virus încă de la început, notează publicația.

Citește și: Adevăratele comori ale naturii din Munții Carpați: plante aromatice, fructe de pădure și ciuperci căutate vara

Deși mai multe vaccinuri sunt asociate cu un risc redus de demență, există limite în modul în care au fost realizate studiile. Legătura este una de tip asociativ, nu cauzal, pentru că persoanele care aleg să se vaccineze pot fi diferite de cele care nu o fac.

„Cei care sunt, în medie, mai motivați să aibă grijă de sănătatea lor, care adoptă comportamente mai sănătoase, sunt cei care decid să se vaccineze”, a completat medicul Pascal Geldsetzer.

Chiar dacă cercetătorii încearcă să țină cont de acești factori, nu este posibil să fie eliminate complet diferențele de comportament care influențează riscul de demență.

Cum pot vaccinurile reduce riscul de demență

Există două ipoteze biologice privind modul în care vaccinurile ar putea reduce riscul de demență. Prima este că vaccinurile scad riscul de a contracta boli și severitatea infecțiilor, care au fost asociate cu un risc mai mare de demență.

O altă posibilitate, care nu se exclude reciproc, este că vaccinul în sine activează sistemul imunitar într-un mod benefic. Vaccinarea „poate antrena sau rafina răspunsul sistemului imunitar”, a adăugat dr. Bukhbinder.

Vaccinurile, la fel ca orice tratament medical, pot avea unele riscuri și efecte secundare, așa că este important să discuți cu medicul despre nevoile tale specifice de sănătate.

„Aș spune că, în general, beneficiile vaccinurilor depășesc incomparabil riscurile”, a declarat medicul Avram Bukhbinder.

În plus, 45 la sută dintre cazurile de demență ar putea fi întârziate sau prevenite prin schimbări de stil de viață și de mediu, potrivit unui raport Lancet Commission on Dementia din 2024, citat de The Washington Post.

Pentru a reduce riscul de demență și a ne menține sănătatea cognitivă cât mai mult timp, cercetările recomandă pași precum adoptarea unor obiceiuri de viață sănătoase, menținerea legăturilor sociale, consumul moderat de alcool, controlul tensiunii arteriale și tratarea pierderii de auz (de exemplu, cu ajutorul aparatelor auditive), afirmă specialiștii.

Sănătate

Top articole

Partenerii noștri

image
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
digi24.ro
image
Dronă semnalată la Aeroportul Otopeni: aterizările, suspendate temporar. Incident investigat de autorități
stirileprotv.ro
image
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Cum arată soția lui Florin Prunea. Cei doi sunt împreună de mai bine de 30 de ani
fanatik.ro
image
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis înainte de alegerile din Republica Moldova
libertatea.ro
image
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935
digi24.ro
image
Iubita starului din Formula 1, show în Bali: „Sunt gelos”
gsp.ro
image
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Reacția patronului de la FCSB
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
EXCLUSIV: Mărturia unui tânăr implicat în bătaia din Centrul Vechi al Capitalei
observatornews.ro
image
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
cancan.ro
image
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
prosport.ro
image
Cât este sporul de stres, în 2025? Angajaţii care îl primesc
playtech.ro
image
La 26 de ani, una dintre cele mai frumoase fotbaliste din lume radiază de fericire, deși s-a despărțit de iubitul milionar
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Decizie radicală! A făcut anunțul, după ce fosta soție s-a plâns public de ce face
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
Șterge emailurile din Gmail cu aceste doua cuvinte, avertisment pentru utilizatorii Google...
playtech.ro
image
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
wowbiz.ro
image
Cât de bogat este, de fapt, Serghei Mizil. Ce pensie încasează lunar de la stat
romaniatv.net
image
Te muți la sat? Primești 100.000 de euro și ți se oferă și casă
mediaflux.ro
image
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
click.ro
image
Mara Bănică a confirmat decesul Ioanei Popescu. Ce informații au ieșit la iveală despre iubitul „șarlatan”
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina (© Facebook / Anca Timofan)
Noi descoperiri arheologice în estul Cetății Alba Carolina din Alba Iulia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”

OK! Magazine

image
Răbufnirea furioasă a Prințului Harry, într-un comunicat incredibil: "Vor să-mi saboteze împăcarea cu tatăl meu!"

Click! Pentru femei

image
Numărul angelic pentru abundență și succes, în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate