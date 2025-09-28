Patru vaccinuri ce protejează împotriva unor boli ar putea scădea riscul de demență

Vaccinurile au menirea de a oferi protecție sau de a diminua efectele unor boli infecțioase, dar sunt cercetări care arată că unele vaccinuri pot fi asociate cu un risc mai mic de demență.

Unele dintre afecțiunile prevenite prin vaccinare sunt asociate cu atrofia accelerată a creierului și cu un risc crescut de demență, apărut la ani distanță.

Astfel, vaccinurile nu doar că protejează împotriva unor boli infecțioase sau le reduc severitatea, ci unele dintre ele sunt legate și de un risc mai scăzut de demență, arată Avram Bukhbinder, medic la Massachusetts General Hospital din Boston, care a realizat cercetări privind legătura dintre vaccinuri și demență.

„Ele oferă protecție împotriva unor infecții potențial foarte grave, mai ales la vârstnici, iar faptul că pot preveni asta este deja enorm. Se pare însă că există și un beneficiu suplimentar și, în cele din urmă, asta adaugă un motiv și mai convingător pentru a ne face vaccinurile de rutină”, susține specialistul, citat de publicația The Washington Post.

Richard Sima, un neurocercetător devenit jurnalist specializat în știință citează studiile au arătat că multe vaccinuri pot fi asociate cu un risc mai mic de demență. Acesta enumeră patru dintre cele mai comune vaccinuri care pot influența evoluția acestei afecțiuni.

Vaccinul antigripal

Numai în Statele Unite ale Amercii, zeci de milioane de oameni sunt afectați de gripă, iar cele mai recente statistici arată că între 27.000 și 130.000 de oameni au decedat, în sezonul 2024 - 2025, în urma complicațiilor cauzate de ea, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Sezonul gripal, în America de Nord, are loc de obicei între octombrie și mai.

Gripa și pneumonia, o complicație posibilă a gripei, sunt asociate cu cinci boli neurodegenerative, inclusiv demența și boala Parkinson, potrivit unui studiu din 2023 bazat pe analiza datelor din biobanca a peste 400.000 de persoane.

„Nu știu de câte ori auzim în lumea adulților: «Cineva drag a făcut gripă, a stat în spital una-două săptămâni și de atunci nu a mai fost niciodată la fel. Parcă s-a prăbușit brusc»”, afirmă dr. Avram Bukhbinder, potrivit The Washington Post.

Publicația americană susține că numeroase studii au arătat că vaccinarea antigripală este asociată cu un risc mai scăzut de demență, chiar și la mulți ani după administrare.

Un studiu din 2022, realizat de Bukhbinder și colegii săi de la Centrul de științe medicale din Universitatea din Huston, a analizat o bază de date medicală cu peste 1,8 milioane de adulți de 65 de ani și peste. Ei au descoperit că persoanele care primiseră cel puțin un vaccin antigripal aveau un risc cu 40 la sută mai mic de a dezvolta Alzheimer, cea mai comună formă de demență, în următorii patru ani.

Un alt studiu din 2024, realizat pe peste 70.000 de participanți, a arătat că vaccinul antigripal a fost asociat cu o reducere de 17 la sută a riscului de demență. Specialiștii Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) recomandă ca toate persoanele cu vârsta peste 6 luni să facă vaccinul antigripal anual, de obicei în septembrie sau octombrie.

Vaccinul împotriva Zonei zoster

Vaccinul împotriva zonei zoster are cele mai solide dovezi privind reducerea riscului de demență, mai multe studii de amploare din ultimii doi ani confirmând rezultatele unor cercetări mai vechi, potrivit publicației The Washington Post.

Autorii citează un studiu din 2025, realizat pe peste 280.000 de adulți din Țara Galilor, care a arătat că vaccinarea împotriva zonei zoster a fost asociată cu o reducere a riscului de demență cu 20 la sută pe o perioadă de șapte ani.

„Pot exista beneficii suplimentare, dincolo de protecția directă pe care vaccinul o oferă împotriva unei anumite boli, Acesta este doar un motiv în plus pentru a ne vaccina”, a spus Pascal Geldsetzer, profesor asistent de medicină la Stanford University School of Medicine și autor principal al studiului, potrivit publicației americane.

Un alt studiu, realizat ulterior pe peste 100.000 de pacienți din Australia, a ajuns la aceeași concluzie: vaccinul împotriva zonei zoster este asociat cu un risc redus de demență.

Chiar dacă legătura cu prevenirea demenței nu ar fi dovedită complet, vaccinul rămâne extrem de util: el previne reactivarea virusului varicelo-zosterian, care provoacă varicela în copilărie și rămâne latent în celulele nervoase. La maturitate, virusul se poate reactiva sub forma zonei zoster, o boală caracterizată printr-o erupție dureroasă, cu senzație de arsură, care în unele cazuri poate duce la dureri cronice pe viață sau la complicații grave.

CDC recomandă două doze de vaccin împotriva zonei zoster pentru adulții de peste 50 de ani sau pentru cei de peste 19 ani cu sistem imunitar slăbit.

Vaccinul împotriva RSV

Virusul sincițial respirator (RSV) este un virus respirator comun care, în majoritatea cazurilor, provoacă simptome ușoare, asemănătoare unei răceli, dar poate cauza infecții severe la copii și la adulții de peste 65 de ani.

În anul 2023, Agenția Americană pentru Alimente și Medicamente (Food and Drug Administration – FDA) a aprobat pentru prima dată un vaccin împotriva virusului sincițial respirator (RSV) pentru utilizare la oameni.

Un studiu recent, realizat pe peste 430.000 de persoane, a arătat că vaccinul anti-RSV și cel împotriva zonei zoster au fost asociate cu un risc redus de demență pe o perioadă de 18 luni, comparativ cu persoanele care au primit vaccinul antigripal.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor recomandă vaccinarea tuturor adulților de peste 75 de ani, precum și a celor de peste 50 de ani care prezintă risc crescut de infectare cu RSV.

Vaccinul Tdap

Mai multe studii au arătat că vaccinul împotriva tetanosului, difteriei și tusei convulsive (Tdap) este asociat cu un risc redus de demență.

Un studiu din 2021, realizat pe peste 200.000 de pacienți, a raportat că adulții vârstnici care au primit atât vaccinul împotriva zonei zoster, cât și pe cel Tdap, au avut un risc și mai scăzut de demență comparativ cu cei care au făcut doar unul dintre aceste vaccinuri.

Potrivit The Washington Post, specialiștii CDC recomandă vaccinarea de rutină cu Tdap pentru toți adolescenții și un rapel la fiecare 10 ani pentru adulți.

Cum acționează vaccinurile

Cercetările au arătat că infecțiile severe, precum gripa, herpesul sau infecțiile respiratorii, sunt asociate cu atrofia accelerată a creierului și cu un risc crescut de demență, apărut la ani distanță.

„Credem că inflamația sistemică necontrolată contribuie la acest fenomen. Este foarte probabil ca pacienții să fi avut deja Alzheimer sau alte forme de demență în stadiu incipient, dar inflamația a fost cea care i-a împins peste prag”, a explicat medicul Avram Bukhbinder, potrivit The Washington Post.

Dr. Pascal Geldsetzer afirma că virusul varicelo-zosterian, care provoacă zona zoster, are cele mai clare legături biologice, pentru că rămâne latent în sistemul nervos și poate afecta direct creierul. Vaccinarea împotriva varicelei, în copilărie, poate preveni instalarea acestui virus încă de la început, notează publicația.

Deși mai multe vaccinuri sunt asociate cu un risc redus de demență, există limite în modul în care au fost realizate studiile. Legătura este una de tip asociativ, nu cauzal, pentru că persoanele care aleg să se vaccineze pot fi diferite de cele care nu o fac.

„Cei care sunt, în medie, mai motivați să aibă grijă de sănătatea lor, care adoptă comportamente mai sănătoase, sunt cei care decid să se vaccineze”, a completat medicul Pascal Geldsetzer.

Chiar dacă cercetătorii încearcă să țină cont de acești factori, nu este posibil să fie eliminate complet diferențele de comportament care influențează riscul de demență.

Cum pot vaccinurile reduce riscul de demență

Există două ipoteze biologice privind modul în care vaccinurile ar putea reduce riscul de demență. Prima este că vaccinurile scad riscul de a contracta boli și severitatea infecțiilor, care au fost asociate cu un risc mai mare de demență.

O altă posibilitate, care nu se exclude reciproc, este că vaccinul în sine activează sistemul imunitar într-un mod benefic. Vaccinarea „poate antrena sau rafina răspunsul sistemului imunitar”, a adăugat dr. Bukhbinder.

Vaccinurile, la fel ca orice tratament medical, pot avea unele riscuri și efecte secundare, așa că este important să discuți cu medicul despre nevoile tale specifice de sănătate.

„Aș spune că, în general, beneficiile vaccinurilor depășesc incomparabil riscurile”, a declarat medicul Avram Bukhbinder.

În plus, 45 la sută dintre cazurile de demență ar putea fi întârziate sau prevenite prin schimbări de stil de viață și de mediu, potrivit unui raport Lancet Commission on Dementia din 2024, citat de The Washington Post.

Pentru a reduce riscul de demență și a ne menține sănătatea cognitivă cât mai mult timp, cercetările recomandă pași precum adoptarea unor obiceiuri de viață sănătoase, menținerea legăturilor sociale, consumul moderat de alcool, controlul tensiunii arteriale și tratarea pierderii de auz (de exemplu, cu ajutorul aparatelor auditive), afirmă specialiștii.