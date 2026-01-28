Gălbenușul de ou și broccoli: super-nutrienții care îți protejează creierul de Alzheimer. Nutriționist: „Colina joacă un rol esențial în funcția creierului”

Un nou studiu realizat în Statele Unite arată că alimentele bogate în colină, nutrient regăsit în special în gălbenușul de ou, ar putea avea efecte benefice asupra sănătății creierului și ar putea contribui la încetinirea procesului de îmbătrânire cerebrală.

Cercetarea, publicată în jurnalul „Aging and Disease”, a arătat că persoanele cu obezitate aveau niveluri mai scăzute de colină în sânge comparativ cu cei cu greutate normală.

Nivelurile reduse de colină au fost asociate și cu factori de risc metabolici, precum rezistența la insulină, inflamația și disfuncțiile hepatice, cunoscuți pentru legătura lor cu boala Alzheimer.

„Participanții obezi prezentau și modificări ale unui marker sanguin asociat cu leziunile neuronale, iar nivelurile scăzute de colină apăreau cu ani înainte de diagnosticul tipic al Alzheimerului”, a explicat Jessica M. Judd, autor al studiului și cercetător la ASU-Banner Neurodegenerative Disease Research Center, scrie verywellhealth.

Specialiștii avertizează însă că este nevoie de mai multe cercetări pentru a confirma legătura directă dintre colină și prevenirea bolii Alzheimer. Cu toate acestea, colina este esențială pentru metabolismul și transportul lipidelor, sinteza neurotransmițătorilor, sănătatea creierului, a inimii și a ficatului.

Printre alimentele bogate în colină se numără gălbenușul de ou, ficatul, legumele crucifere precum broccoli, conopidă, varză sau varză de Bruxelles, fasolea și arahidele, carnea, puiul, peștele, produsele lactate și chiar pastele.

Doza recomandată de colină pentru adulți este de 425 mg pe zi pentru femei și 550 mg pe zi pentru bărbați, cu valori mai mari în timpul sarcinii și alăptării. Deși organismul produce și o cantitate mică de colină, aportul alimentar este esențial pentru a atinge necesarul zilnic.

„Colina joacă un rol esențial în funcția creierului, sănătatea inimii și a ficatului. O dietă echilibrată, bogată în ouă, carne, pește, legume crucifere și produse lactate, poate ajuta la atingerea necesarului zilnic”, explică Dara Ford, nutriționist.