Cardiologii dezvăluie cele cinci secrete ale unei inimi sănătoase: obiceiuri simple de zi cu zi care pot preveni bolile cardiovasculare

Cardiologii spun că mici schimbări în obiceiurile zilnice pot aduce beneficii mari pentru sănătatea inimii. Ei recomandă consumul mai multor alimente vegetale, activitatea fizică, socializarea și consumul băuturilor fără zahăr.

Cardiologii subliniază că o alimentație bogată în fructe, legume, nuci, semințe, fasole și cereale integrale contribuie la scăderea colesterolului și oferă senzația de sațietate.

Dieta bogată în plante ajută inima

„Cu cât dieta noastră se bazează mai mult pe plante, cu atât este mai bună pentru sănătatea inimii și a organismului în general”, explică Lorrel Toft, medic cardiolog.

Fibrele din aceste alimente ajută la reglarea colesterolului și sprijină sănătatea generală a organismului, potrivit eathingwell.

Mișcarea reduce riscurile cardiovasculare

Specialiștii recomandă reducerea timpului petrecut pe scaun și creșterea activității fizice. Chiar și mișcările scurte, cum ar fi plimbările după masă sau exercițiile simple acasă, sunt utile. Acestea contribuie la scăderea tensiunii arteriale, reducerea colesterolului „rău” și creșterea colesterolului „bun”, precum și la diminuarea inflamației.

Exercițiile fizice ajută la întărirea inimii prin reducerea tensiunii arteriale, scăderea LDL („colesterol rău”), creșterea HDL („colesterol bun”) și reducerea inflamației”, spune cardiologul Randy Gould.

Socializarea protejează inima

Relațiile sociale puternice sunt esențiale pentru sănătatea inimii. Studiile arată că lipsa conexiunilor sociale poate crește riscul cardiovascular cu până la 16%.

„Singurătatea și depresia afectează inima, iar relațiile semnificative sprijină nu doar sănătatea inimii, ci și longevitatea”, spune dr. Toft. Medicii recomandă vizitele la persoane dragi, hobby-uri care permit întâlnirea de oameni noi sau chiar adopția unui animal de companie.

Băuturile fără zahăr, o alegere inteligentă

Consumul de băuturi dulci sau îndulcite artificial poate favoriza hipertensiunea, diabetul și bolile coronariene. Cardiologii recomandă hidratarea cu apă, ceai neîndulcit sau lapte cu conținut redus de grăsimi pentru a proteja inima și a reduce riscul de boli cardiovasculare.

„Limitarea băuturilor dulci poate ajuta la prevenirea rezistenței la insulină și la reducerea riscului de diabet”, explică medicul.

Dacă nu vreți să optați pentru apa plată, încercați apa carbogazoasă aromată sau apă cu fructe. Puteți opta și pentru lapte cu conținut scăzut de grăsime sau fără grăsime, băuturi vegetale neîndulcite sau cafea și ceai neîndulcit.

Renunțarea la fumat salvează vieți

Fumatul este un factor major de risc pentru bolile de inimă, crescând ateroscleroza și inflamația.

„Renunțarea la fumat ajută la reducerea acumulării de placă în artere (ateroscleroză) și la scăderea inflamației. De asemenea, îmbunătățește circulația și reduce riscul de formare a cheagurilor de sânge. Chiar și reducerea numărului de țigări aduce beneficii majore. În patru ani de la renunțare, riscul de accident vascular scade aproape la nivelul celor care nu au fumat niciodată”, explică medicul.