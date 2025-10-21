search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
Un cardiolog a explicat care este valoarea normală a colesterolului: „De la acest prag în jos, ateroscleroza începe să dea înapoi"

Reputatul cardiolog român Gabriel Tatu-Chițoiu explică într-o postare pe pagina sa de Facebook ccare este valoarea normală a colesterolului „rău” (LDL) și de ce menținerea acestuia la niveluri scăzute este esențială pentru sănătatea inimii și a vaselor de sânge.

Merdicul cardilog Gabriel Tatu-Chițoiu FOTO: FB/Arhivă

Într-o analiză recentă, medicul atrage atenția asupra modului în care nivelul de colesterol evoluează de-a lungul vieții și cum strategiile moderne, de la statine la terapii inovatoare pe bază de ARNm, ajută la prevenirea aterosclerozei.

„În copilărie și adolescență, deci exact atunci când creștem și ne dezvoltăm, inclusiv se dezvoltă creierul, avem niveluri de colesterol LDL foarte joase. Spre exemplu, copiii îl au în medie sub 90 mg/dl. Ciudat, nu? Tocmai atunci când teoretic am avea nevoie de mult colesterol pentru creier, pentru hormoni, pentru celulele noastre… LDL este foarte scăzut” susține prof. dr. Gabriel Tatu-Chițoiu.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, susține medicul, LDL-ul crește constant, ajungând la valori de aproximativ 140 mg/dl la persoanele de peste 60 de ani.

„Creșterea colesterolului odată cu vârsta se datorează faptului că ficatul îl produce continuu, iar capacitatea lui de a elimina excesul scade. Excesul de LDL este ca un gunoi. Ce facem cu un gunoi? Îl depozităm! Unde? Pe unde apucă, în special în pereții arterelor. Așa se dezvoltă ateroscleroza. După 60-70 de ani, ficatul se mai lenevește și iar LDL-ul mai scade”, explică dr. Tatu-Chițoiu.

Cardiologul amintește că, în trecut, valorile de 230–250 mg/dl erau considerate „normale”, însă studiile moderne arată că acestea erau de fapt teribil de anormale.

„Suntem în 2025 și știm acum că <normalul> acela era de fapt teribil de anormal, iar speranța de viață era mult mai mică decât azi. Pe scurt, de aceea ne <chinuim> să scădem colesterolul. Până unde? Până la valori pe care le aveam în copilărie și adolescență. Astăzi știm că, la sub 70 mg/dl de LDL, ateroscleroza începe să dea înapoi. Cam pe acolo este LDL-ul nostru fiziologic”, susține cardiologul.

Statinele: cum ne ajută și de ce nu atacă ficatul

Dr. Tatu-Chițoiu demontează și mitul potrivit căruia statinele ar afecta ficatul. Acesta menționează și terapiile moderne, precum anticorpii monoclonali anti-PCSK9, care ajută ficatul să elimine mai eficient colesterolul. 

„Cu ce îl scădem? Cu statine. Ce fac ele? Blochează o enzimă care produce colesterolul în ficat. Atacă statinele ficatul? NU! Dimpotrivă! Îl protejează! Cu ce mai știm să scădem LDL? Cu niște anticorpi care blochează o altă proteină numită PCSK9, implicată în sinteza și distrugerea LDL în ficat. Și cu mai ce? Mai ales în viitorul imediat? Cu niște <vaccinuri> speciale, ARNm, care blochează sinteza de PCSK9 în ficat și pentru care nu este nevoie decât de o injecție la fiecare 6 luni”, concluzionează dr. Tatu-Chițoiu.

Viață sănătoasă

