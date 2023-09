Persoanele care sunt preocupate de aspectul fizic trebuie să știe că există alimente care nu îngrașă. Da, ai citit bine. Există alimente care pot fi consumate în orice moment al zilei, fără grija acumulării kilogramelor. În plus, acestea sunt bogate în fibre, sărace în calorii și sățioase.

Popcorn

Dacă ai de gând să vizionezi un film acasă și vrei o gustare, floricele de porumb doar cu puțină sare sunt o alegere excelentă. O cană de floricele are 31 kilocalorii.

Țelina

Țelina are multiple beneficii pentru organism, este bogată în vitamine și are un conținut ridicat de apă, 95%. În plus, aceasta te poate ajuta să slăbești și să-și detoxifici organismul.

Vinete

Vinetele sunt bogate în vitamine și minerale, precum vitamina C, vitamina K, vitamina B6, acid folic, potasiu și mangan. Puteți prepara vinetele la grătar sau la cuptor, însă fără a utiliza ulei.

Citrice

Puteți consuma citrice fără grija acumulării kilogramelor, precum portocale, grepfrut și mandarine. Acestea sunt bogate în vitamina C, fibre dar și în flavonoizi, care au proprietăți anticancerigene.

Alge

Acestea sunt o sursă excelentă de iod. Ele ajută la funcționarea normală a glandei tiroide.

Pepene galben și roșu

Răcoritor în zilele toride, pepenele are 60-70 de kilocalorii per felie. În plus, este foarte săţios, fiind bogat în fibre. Pepenele conţine vitamina A, C, D, E, B6 şi B12 și este bogat în minerale precum fier, calciu, magneziu sau fosfor.

Zucchini

Acest tip de dovlecel este sărac în calorii, o porție având circa 42 de kilocalorii. Acesta este bogat în antioxidanți, vitamine și minerale. În plus, contribuie la menținerea unui tranzit intestinal sănătos și reglează tensiunea arterială.

Castraveți

Castravetele este o sursă bună de vitamina A, vitamina C, vitamina E, acid cafeic, acid folic şi săruri minerale. Un castravete de mărime medie are sub 50 de calorii. În plus, această legume ajută la hidratarea și detoxifierea organismului și la pierderea în greutate.

Sfeclă

Sfecla este bogată în nutrienți, precum manganul care este necesar pentru funcționarea normală a creierului. De asemenea, sfecla roșie îmbunătățește circulația sângelui, scade tensiunea arterială, stimulează sistemul imunitar și are proprietăți antiinflamatorii.

Ouă

Acestea pot fi consumate în orice moment al zilei. Însă, este cunoscut faptul că ouăle fierte sunt mai sănătoase decât cele prăjite.

Un singur ou conţine, în cantităţi mici, toate vitaminele şi mineralele de care are nevoie organsimul zilnic, inclusiv calciu, fier, potasiu, zinc şi magneziu.

Ananas

Ananasul este o gustare răcoritoare bogată în vitaminele C și B6 și are doar 50 de calorii per 100 de grame. În plus, conține și antioxidanți, care pot reduce inflamația în intestine și pot ajuta la protejarea celulelor din tractul digestiv împotriva stresului oxidativ.

Merele, prunele și salata verde

Citește și: Ritualuri gastronomice pentru o experiență culinară vibrantă și savuroasă

Prunele au proprietăţi diuretice, de stimulare a sistemului nervos, hepatice şi laxative. Acestea ameliorează stările inflamatorii ale ficatului şi splinei și sunt bogate în oxalați. De asemenea, mărul este sărac în calorii, având doar 50 de kilocalorii per 100 de grame.

Totodată, salata verde este bogată în acid folic, iar o frunză de salată are doar 3 kilocalorii.

Coacăze, afine și căpșuni

Afinele sunt bogate în antociani. Antocianii ajută la inversarea declinului cognitiv legat de vârstă și reduc riscul de a dezvolta boli cardiovasculare. În plus, coacăzele și afinele sunt bogate în vitamina C.

Căpșunele sunt bogate în antioxidanți, precum vitamina C, dar și în nutrienți cheie, precum fibrele și acidul folic.