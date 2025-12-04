search
Domeniul care vine tare din urmă în România cu salarii mai mari ca în IT. Există un deficit de specialiști

Publicat:

România începe să resimtă un deficit tot mai mare de specialiști în energie fotovoltaică, în contextul în care proiectele solare și soluțiile de stocare se extind rapid, iar formarea tehnică necesită ani de pregătire.

Departament IT FOTO: Shutterstock
Departament IT FOTO: Shutterstock

Compania Livoltek, parte din grupul internațional Hexing, avertizează că ritmul industriei de energie fotovoltaică a depășit capacitatea actuală a mediului universitar, iar lipsa de competențe va deveni vizibilă în următorii ani.

Răzvan Iordache, reprezentant Livoltek, afirmă că interesul pentru energia solară este în creștere, însă oferta academică încă nu este suficientă, scrie Mediafax.

„Ritmul accelerat în care se dezvoltă acest domeniu arată că România va avea nevoie de mult mai mulți ingineri, tehnicieni și proiectanți pregătiți specific pentru energie solară”, spune Iordache.

Potrivit acestuia, compania a organizat un program dedicat studenților de la facultăți tehnice, pentru a-i familiariza cu echipamentele și procesele folosite în industria fotovoltaică. Studenții au avut acces la procese reale de producție, inclusiv la fabricarea echipamentelor de smart metering și la un laborator de metrologie din Timiș, unde sunt testate dispozitive industriale.

În cadrul programului, a fost prezentat și un dispozitiv de optimizare a sistemelor de stocare, folosit pentru reducerea consumului și stabilizarea microrețelelor, tehnologie relevantă pentru proiectele fotovoltaice actuale.

Pe lângă componenta practică, Livoltek a contribuit la amenajarea unui laborator fotovoltaic la Universitatea Politehnica Timișoara. Spațiul permite studenților să lucreze cu echipamente reale și să participe la proiecte de cercetare. Laboratorul este utilizat anual de câteva mii de studenți din domeniile electrice și energetice, potrivit universității.

Ce salarii oferă companiile în acest domeniu

Cererea ridicată de specialiști din fotovoltaice a dus și la creșterea veniturilor din domeniu. Conform datelor Paylab, tehnicienii și inginerii din energie solară câștigă salarii între 4.000 și 11.000 de lei, în funcție de competențe și experiență.

Hexing și Livoltek desfășoară activități de producție în județul Timiș, unde funcționează o fabrică de echipamente pentru smart metering, iar compania spune că dezvoltă proiecte care vor fi utilizate în mai multe piețe din regiune. În paralel, au loc inițiative locale, precum programe educaționale și acțiuni legate de protecția mediului.

Compania consideră că România are potențial de a deveni un centru regional pentru producția de tehnologii verzi, însă acest lucru depinde de ritmul în care sistemul educațional va reuși să formeze noi specialiști pentru industria fotovoltaică.

