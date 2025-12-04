search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
Poduri luate de viitură în Călărași, după golirea barajului Mihăilești

O viitură puternică formată în urma golirii barajului Mihăilești a rupt două poduri din județul Călărași, însă autoritățile locale susțin că există rute alternative și că apele au început deja să se retragă.

Potrivit Antena 3, două poduri din Călăraşi, unul din localitatea Crivăț și unul din Budești, au fost luate joi, 4 decembrie, de o viitură puternică.

Imaginile filmate de o localnică şi distribuite pe Facebook surprind momentul în care apa curge cu viteză mare și cu un debit impresionant.

Potrivit primelor informații, viitura ar fi fost provocată de eliberarea controlată a apei din barajul Mihăilești, operațiune care ar fi generat un debit mult mai mare decât cel obișnuit pe cursul local al apei.

Contactat de presă, primarul orașului Budești a declarat că situația nu este atât de gravă pe cât ar părea în imagini și că localnicii nu sunt izolați.

În plus, primarul din Budeşti precizează că Prefectura Călăraşi a trimis anterior golirii barajului o notă prin care îi avertiza în legătură cu un astfel de scenariu, mai ales că acelaşi pod a fost distrus în totalitate şi în urmă cu câţiva ani, în aceleaşi condiţii, şi refăcut apoi cu fonduri de la Consiliul Judeţean.

După ce iniţial apa a avut un debit de 250 metri cubi pe secundă, acum nivelul ei a început să scadă, iar autorităţile au adus deja la faţa locului un excavator.

Circulaţia rutieră este blocată pe drumul naţional unde era construit podul de la Budeşti, dar oamenii nu sunt izolaţi.

„Există alte căi de acces și apele au început să se retragă”, a precizat edilul, adăugând că se monitorizează evoluția viiturii și se intervine acolo unde sunt riscuri suplimentare.

