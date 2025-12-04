Schimbări importante pentru șoferi. Legea care modifică regulile RCA a fost promulgată de președintele Nicușor Dan

Legea care schimbă regulile RCA a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Astfel, plafonul de 500.000 de lei, care limita anterior despăgubirile plătite de Fondul de Garantare a Asiguraților, a fost eliminat. Noul cadru legal permite acordarea de daune mai mari pentru victimele accidentelor produse de șoferi cu asigurări falimentare și stabilește o ordine de prioritate clară pentru cererile de plată.

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat miercuri legea care modifică regulile de funcționare ale Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA), aducând schimbări semnificative pentru șoferii cu polițe RCA, în special pentru cei care au fost asigurați la societăți intrate ulterior în faliment, precum City Insurance și Euroins, potrivit Antena3.

Ce prevede noua lege

Principala modificare adusă de lege este eliminarea plafonului de 500.000 de lei care limita până acum despăgubirile acordate de FGA în cazul falimentului unui asigurător. În locul acestuia, despăgubirile vor fi plătite în limita „plafonului de garantare”, corespunzător limitei maxime de răspundere prevăzută de polița RCA sau legislația aplicabilă în statul în care s-a produs accidentul.

Practic, victimele unor accidente grave, inclusiv cele care au suferit vătămări corporale majore sau deces, vor putea primi despăgubiri mult mai mari decât plafonul anterior, aliniindu-se astfel cu cerințele Uniunii Europene privind asigurările auto obligatorii.

Conform legislației RCA, în prezent, asigurătorul este obligat să achite despăgubiri de peste 6 milioane de euro pentru vătămări corporale și deces, iar pentru daune materiale, limita este de 1,22 milioane de euro. Eliminarea plafonului de 500.000 de lei de către FGA aduce, astfel, o protecție reală pentru victimele accidentelor provocate de șoferi cu asigurări falimentare.

Cine beneficiază cu prioritate

Noua lege prevede că anumite categorii de păgubiți vor avea prioritate la despăgubiri prin FGA:

persoanele grav rănite în accidente rutiere;

descendenții minori sau aflați la studii ai celor decedați, până la vârsta de 26 de ani;

victimele care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă;

cei care dețin titluri executorii (rente lunare) împotriva asigurătorului aflat în faliment;

persoanele care solicită restituirea primei de asigurare.

Toate aceste cereri de plată vor fi evidențiate pe liste separate și vor fi aprobate și plătite de FGA cu prioritate, conform articolului VI al legii. Surse din ASF au precizat că aceste prevederi se aplică și păgubiților City Insurance și Euroins.

Legea nu va schimba situația tuturor păgubiților City Insurance și Euroins. Cererile depuse pentru falimentele deschise înainte de intrarea în vigoare a legii vor fi soluționate după vechea legislație, cu excepția celor nesoluționate, care intră în categoria priorităților prevăzute de noua lege.

De asemenea, modificarea se aplică exclusiv pentru polițele RCA, nu și pentru alte tipuri de asigurări.

Potrivit datelor ASF, până la sfârșitul lunii aprilie 2024 existau aproape 130.000 de cereri de plată ce se încadrau în excepțiile prevăzute de lege, însumând aproximativ 50 de milioane de euro.