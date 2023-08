Ce pățești dacă mănânci prune în fiecare zi. Cui sunt interzise fructele care topesc depozitele de grăsime

Au proprietăţi diuretice, de stimulare a sistemului nervos, hepatice, de dezintoxicare şi laxative. Prunele ameliorează stările inflamatorii ale ficatului şi splinei și sunt bogate în oxalați. Din acest motiv trebuie evitate de persoanele care au probleme renale sau ale vezicii urinare.

"Prunele sunt bogate în oxalați, care se pot acumula și cristaliza, ceea ce înseamnă că e indicat să fie evitate de persoanele care au probleme renale sau la nivelul vezicii biliare. Pietrele la rinichi sunt favorizate de consumul de prune. Cere sfatul medicului tău legat de consumul de prune, dacă te afli în una dintre aceste situații", relatează doctorulzilei.ro

Una sau două prune (aproximativ 70 de grame) îți asigura 8% din necesarul zilnic de vitamina C, 5% din cel de vitamina K, 4% din doza zilnică recomandată de cupru, 4% din fibre și 3% din potasiu.

Prunele conţin apă; zaharuri, distribuite între glucoză, fructoză şi zaharoză; fibre alimentare (celuloza şi pectine); acizi organici, care favorizează eliminarea acidului uric; săruri minerale, în special potasiu; vitamine (B1, B2, B3, B6, C, E şi D); antociani (în coajă), substanţe antioxidante care conferă fructului culoarea specifică; tanini şi substanţe amare în frunze şi scoarţa pomului. Prunele uscate au un conţinut caloric mai ridicat decât cele proaspete şi o concentraţie mai mare de vitamine şi săruri minerale.

Resveratrolul, cel mai puternic antioxidant

Specialiştii spun că resveratrolul care se găseste în compoziţia prunelor închise la culoare, între indigo şi negru şi vişiniul cel mai închis, este un colorant polifenolic, considerat cel mai puternic antioxidant cunoscut până acum, de 4-5 ori mai puternic decât betacarotenul, de 50 de ori mai puternic decât vitamina E şi de 20 de ori mai puternic ca vitamina C.

Beneficii pentru sănătate:

Nu conțin grăsimi. Prunele sunt foarte sărace în grăsimi, fiecare fruct conţine mai puţin de 0,2 grame. În plus, ele nu conţin grăsimi saturate, care pot creşte riscul atacului de cord prin creşterea colesterolului.

Pline de vitamina C. Prunele sunt o sursă bună de vitamina C, fiecare fruct conţine 7% din aportul recomandat zilnic. Vitamina C este un antioxidant, aşa că îţi poate apăra celulele de o posibilă degradare.

Combat anemia. Mecanismul prin care prunele combat anemia şi previn reapariţia acesteia nu este legat de conţinutul ridicat de fier al acestor fructe, ci datorită acţiunii vitaminei C, care intervine în absorbţia fierului la nivelul organelor digestive, jucând astfel un rol indirect în prevenirea şi tratarea anemiei feriprive.

Reglează greutatea corporală. În ciuda gustului dulce foarte plăcut, prunele sunt slab calorice și nu conțin grăsimi saturate, ci doar nutrienți benefici sănătății (minerale, vitamine și fibre)

Cresc absorbția fierului în organism. Prunele furnizează din belșug vitamina C, care ajuta la o mai buna absorbție a fierului. Astfel, se previne dezvoltarea de afecțiuni asociate cu carențele în acest mineral, precum anemia.

Stimulează memoria. Efectul de reglare a glicemei în sânge, provocat de consumul regulat de prune, ajută la stimularea memoriei și susținerea funcțiilor cognitive.