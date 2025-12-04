search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria

0
0
Publicat:

Un bărbat de 39 de ani a fost acuzat de omor prin neglijență după ce și-ar fi abandonat iubita, în timpul unei expediții pe cel mai înalt munte din Austria. O alpinistă în vârstă de 33 de ani din Salzburg a murit în ianuarie pe muntele Grossglockner, înalt de 3.798 de metri, după ce a pornit într-o excursie cu partenerul ei. Procurorii susțin că bărbatul, un alpinist experimentat, nu i-a oferit protecție adecvată și nu a cerut ajutor la timp.

Muntele Grossglockner, unde s-a produs tragedia FOTO: X
Muntele Grossglockner, unde s-a produs tragedia FOTO: X

Când se aflau la doar 50 de metri de vârf, femeia a început să întâmpine dificultăți și nu a mai putut continua ascensiunea spre vârf.

Bărbatul și-ar fi lăsat apoi iubita singură pe munte mai bine de 6 ore, pentru a cere ajutor. Însă, în acest timp, frigul extrem i-a fost fatal.

Ancheta privind moartea femeii este acum finalizată, iar bărbatul a fost acuzat de omor prin neglijență gravă și riscă până la trei ani de închisoare, scrie Daily Mail.

”În jurul orei 2 dimineața, inculpatul și-a lăsat iubita neprotejată, epuizată, hipotermică și dezorientată la aproximativ 50 de metri sub crucea de pe vârful Großglockner”, se arată într-un comunicat al procuraturii.

”Femeia a murit înghețată. Întrucât inculpatul, spre deosebire de iubita sa, era deja foarte experimentat în ceea ce privește tururile alpine la mare altitudine și planificase ascensiunea, acesta trebuia să fie considerat ghidul responsabil al turului”.

După obținerea rapoartelor medico-legale, evaluarea telefoanelor mobile, a ceasurilor sport, a fotografiilor și a înregistrărilor video, precum și o evaluare efectuată de un expert tehnic alpin, parchetul l-a acuzat pe alpinist de mai multe erori.

Alpinistul nu ar fi ținut cont de faptul că prietena sa era foarte neexperimentată și nu efectuase niciodată o tură alpină la mare altitudine pe o asemenea distanță.

De asemenea, el a fost acuzat că a programat începerea turului cu aproximativ două ore mai târziu decât era prevăzut și că nu a avut asupra sa suficient echipament de urgență.

Chiar și atunci când și-a lăsat partenera pentru a cere ajutor, se presupune că nu a dus-o într-un loc protejat de vânt și nu a folosit un sac de bivuac sau pături de salvare din aluminiu.

De asemenea, i-ar fi permis iubitei sale să urce pe munte cu echipament considerat nepotrivit în rândul alpiniștilor pentru o ascensiune pe munte înalt în teren mixt.

Având în vedere condițiile meteorologice dificile, cu viteze ale vântului de până la 74 km/h și temperaturi de minus opt grade, care se resimțeau ca minus 20 de grade, inculpatul ar fi trebuit să se întoarcă mai devreme, potrivit procurorului.

În ciuda gravității situației prietenei sale, bărbatul a fost acuzat și de faptul că nu a efectuat un apel de urgență înainte de căderea nopții.

El și iubita sa au rămas blocați din jurul orei 20.50, iar el nu ar fi dat niciun semnal de urgență atunci când un elicopter al poliției a survolat zona la ora 22.50.

După mai multe încercări ale poliției alpine de a-l contacta, acesta a vorbit în cele din urmă cu un ofițer în jurul orei 00.35 dimineața.

Deși conținutul conversației a rămas neclar, inculpatul nu a mai contactat serviciile de salvare după această conversație.

Acesta a pus telefonul pe silențios și l-a pus deoparte și, prin urmare, nu a mai primit niciun apel de la Poliția Alpină, potrivit postului de știri german.

La 3.30 dimineața, el a decis apoi să anunțe serviciile de salvare, după ce a lăsat-o singură pe femeie.

O salvare cu elicopterul nu a putut fi efectuată în zori din cauza vântului puternic, dar la scurt timp după ora 10.00, salvatorii montani au ajuns la victimă, unde au găsit-o deja moartă.

Procesul bărbatului urmează să aibă loc la 19 februarie 2026, la Tribunalul Regional din Innsbruck.

Europa

loading Se încarcă comentariile...
