O polițistă care a dansat provocator la o petrecere, concediată după ce și-a pipăit colegii

O polițistă din Țara Galilor aflată în stare de ebrietate, care a pipăit doi colegi la o petrecere, a fost concediată.

Polițista Pamela Pritchard, în vârstă de 29 de ani, aflată în stare de ebrietate, a pipăit de două ori în zona inghinală un coleg de serviciu, apoi s-a așezat pe genunchiul acestuia și l-a sărutat, la o petrecere de retragere a unui polițist, la un club de rugby, în martie 2024.

Ofițerul de poliție din nordul Țării Galilor a pipăit, de asemenea, sânii unei colege după ce a dansat provocator pe ring, iar ulterior a încercat să sărute un coleg superior, potrivit BBC.

În cadrul unei audieri pentru conduită necorespunzătoare, comisia a constatat că toate acuzațiile împotriva sa au fost dovedite și că aceasta a încălcat standardele de comportament ale poliției.

Pritchard, care s-a alăturat North Wales Police ca stagiar în 2023, a recunoscut că a avut un comportament inadecvat, dar a negat că a fost o abatere gravă.

Ea a declarat anterior la audiere că își amintește foarte puțin din ceea ce s-a întâmplat la petrecerea respectivă. Ea a participat alături de alți ofițeri de poliție la petrecerea de retragere a colegului.

La audieri, unul dintre bărbați a declarat că „din senin, polițista Pritchard m-a apucat sub centură și și-a pus mâna pe organele mele genitale ”.

El a spus: „Nu a fost deloc potrivit - m-am simțit umilit în acel moment”.

El a adăugat că ea a mai făcut același lucru mai târziu, când un grup de ofițeri a ieșit afară, în zona de fumat.

„Mi-a apucat organele genitale și îmi amintesc clar că le-a strâns.”

Mai târziu, Pritchard a venit din nou la el și s-a așezat pe genunchiul acestuia.

„Îmi amintesc că și-a pus mâna în jurul gâtului meu și m-a sărutat pe buze”, a spus el.

"Nu era adecvat - era în public. Comportamentul ei devenea din ce în ce mai inacceptabil."

La audiere au fost prezentate înregistrări video de la clubul de rugby care o arătau pe Pritchard dansând provocator pe ring, într-o serie de mișcări de dans sugestive.

O femeie ofițer de poliție, a declarat: ”Pritchard a venit din spatele meu, și-a pus ambele brațe în jurul gâtului meu, apoi le-a pus sub axilele mele, mi-a apucat sânii și i-a strâns”.

Pritchard și-a cerut scuze atunci când a depus mărturie la audiere la începutul acestei săptămâni.

Ea a spus: "Comportamentul meu din acea seară a fost nepotrivit, nu am mai acționat niciodată așa. Sunt absolut șocată de ceea ce s-a întâmplat - nu recunosc persoana pe care o văd pe acea cameră de supraveghere - tot ce pot face este să îmi cer scuze.”

Ea a izbucnit în lacrimi în timp ce spunea: „Simt că am dezamăgit poliția, m-am dezamăgit pe mine însămi și mi-am dezamăgit familia”.

Ea a mai spus că a avut „panică și coșmaruri” și a simțit că „oamenii credeau că sunt un prădător sexual”.

Președintele comisiei a declarat joi că „toate acuzațiile împotriva polițistei au fost dovedite”.

„În general, comisia consideră că încălcările standardelor sunt de o gravitate medie spre mare, ceea ce ar putea justifica concedierea ca abatere gravă”, a spus el.

Avocata polițistei a susținut că ar trebui să i se permită acesteia să își păstreze locul de muncă în poliție.

"Ea acceptă că comportamentul ei a fost inacceptabil. Acesta a fost un episod de scurtă durată și nu există niciun risc ca acesta să se repete. Pritchard a făcut muncă voluntară în timp ce aștepta această audiere și și-a menținut nivelul de fitness ridicat - există o motivație reală de a continua să servească comunitatea.”

Șeful adjunct al poliției din nordul Țării Galilor a declarat că acel comportament „a fost cu mult sub standardul pe care îl așteptăm de la ofițerii noștri de poliție”.

„Nu există nicio problemă cu faptul că ofițerii care nu sunt de serviciu se relaxează și se distrează, dar comportamentul ei în acea noapte a fost pur și simplu inacceptabil”, a spus el.

„Ea a fost concediată pe bună dreptate, punând capăt carierei sale foarte scurte la noi și interzicându-i-se să servească în cadrul oricărei alte forțe din Regatul Unit”.