search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

O polițistă care a dansat provocator la o petrecere, concediată după ce și-a pipăit colegii

0
0
Publicat:

O polițistă din Țara Galilor aflată în stare de ebrietate, care a pipăit doi colegi la o petrecere, a fost concediată.

Pamela Pritchard, ofițer de poliție, a fost concediată FOTO: X
Pamela Pritchard, ofițer de poliție, a fost concediată FOTO: X

Polițista Pamela Pritchard, în vârstă de 29 de ani, aflată în stare de ebrietate, a pipăit de două ori  în zona inghinală un coleg de serviciu, apoi s-a așezat pe genunchiul acestuia și l-a sărutat, la o petrecere de retragere a unui polițist, la un club de rugby, în martie 2024.

Ofițerul de poliție din nordul Țării Galilor a pipăit, de asemenea, sânii unei colege după ce a dansat provocator pe ring, iar ulterior a încercat să sărute un coleg superior, potrivit BBC.

În cadrul unei audieri pentru conduită necorespunzătoare, comisia a constatat că toate acuzațiile împotriva sa au fost dovedite și că aceasta a încălcat standardele de comportament ale poliției.

Pritchard, care s-a alăturat North Wales Police ca stagiar în 2023, a recunoscut că a avut un comportament inadecvat, dar a negat că a fost o abatere gravă.

Ea a declarat anterior la audiere că își amintește foarte puțin din ceea ce s-a întâmplat la petrecerea respectivă. Ea a participat alături de alți ofițeri de poliție la petrecerea de retragere a colegului.

La audieri, unul dintre bărbați a declarat că „din senin, polițista Pritchard m-a apucat sub centură și și-a pus mâna pe organele mele genitale ”.

El a spus: „Nu a fost deloc potrivit - m-am simțit umilit în acel moment”.

El a adăugat că ea a mai făcut același lucru mai târziu, când un grup de ofițeri a ieșit afară, în zona de fumat.

„Mi-a apucat organele genitale și îmi amintesc clar că le-a strâns.”

Mai târziu, Pritchard a venit din nou la el și s-a așezat pe genunchiul acestuia.

„Îmi amintesc că și-a pus mâna în jurul gâtului meu și m-a sărutat pe buze”, a spus el.

"Nu era adecvat - era în public. Comportamentul ei devenea din ce în ce mai inacceptabil."

La audiere au fost prezentate înregistrări video de la clubul de rugby care o arătau pe Pritchard dansând provocator pe ring, într-o serie de mișcări de dans sugestive.

O femeie ofițer de poliție, a declarat: ”Pritchard a venit din spatele meu, și-a pus ambele brațe în jurul gâtului meu, apoi le-a pus sub axilele mele, mi-a apucat sânii și i-a strâns”.

Pritchard și-a cerut scuze atunci când a depus mărturie la audiere la începutul acestei săptămâni.

Ea a spus: "Comportamentul meu din acea seară a fost nepotrivit, nu am mai acționat niciodată așa. Sunt absolut șocată de ceea ce s-a întâmplat - nu recunosc persoana pe care o văd pe acea cameră de supraveghere - tot ce pot face este să îmi cer scuze.”

Ea a izbucnit în lacrimi în timp ce spunea: „Simt că am dezamăgit poliția, m-am dezamăgit pe mine însămi și mi-am dezamăgit familia”.

Ea a mai spus că a avut „panică și coșmaruri” și a simțit că „oamenii credeau că sunt un prădător sexual”.

Președintele comisiei a declarat joi că „toate acuzațiile împotriva polițistei au fost dovedite”.

„În general, comisia consideră că încălcările standardelor sunt de o gravitate medie spre mare, ceea ce ar putea justifica concedierea ca abatere gravă”, a spus el.

Avocata polițistei a susținut că ar trebui să i se permită acesteia să își păstreze locul de muncă în poliție.

"Ea acceptă că comportamentul ei a fost inacceptabil. Acesta a fost un episod de scurtă durată și nu există niciun risc ca acesta să se repete. Pritchard a făcut muncă voluntară în timp ce aștepta această audiere și și-a menținut nivelul de fitness ridicat - există o motivație reală de a continua să servească comunitatea.”

Șeful adjunct al poliției din nordul Țării Galilor a declarat că acel comportament „a fost cu mult sub standardul pe care îl așteptăm de la ofițerii noștri de poliție”.

„Nu există nicio problemă cu faptul că ofițerii care nu sunt de serviciu se relaxează și se distrează, dar comportamentul ei în acea noapte a fost pur și simplu inacceptabil”, a spus el.

„Ea a fost concediată pe bună dreptate, punând capăt carierei sale foarte scurte la noi și interzicându-i-se să servească în cadrul oricărei alte forțe din Regatul Unit”.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
digi24.ro
image
Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv
stirileprotv.ro
image
Cât a plătit un român pe 2 ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul pentru 9 minute de distracție
gandul.ro
image
Incredibilul tren de mare viteză care leagă două dintre cele mai frumoase orașe din Europa
mediafax.ro
image
Cei doi jucători de la Rapid pe care Marius Șumudică i-a distrus după 1-2 cu FC Argeș: „N-am văzut așa ceva în viața mea. Inadmisibil!
fanatik.ro
image
Cele trei provocări pe care Europa trebuie să le rezolve ca să-l convingă pe Putin că Ucraina nu poate fi învinsă
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
digi24.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
A venit reacția Federației, după ce Anastasia Potapova a "trădat" Rusia și va juca pentru altă țară
digisport.ro
image
Sondaj CURS| Bătălie foarte strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Ce se mai fură din supermarketuri. Un constănțean a jefuit zilnic, timp de o lună, magazinul "preferat"
observatornews.ro
image
NU E O GLUMĂ! Cât costă căruciorul lui Giorgios, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Revin radarele fixe pe șoselele din România. Lista completă cu drumurile care vor fi monitorizate
playtech.ro
image
Cât costă căruciorul pe care Ianis Hagi l-a cumpărat pentru fiul său, Giorgios. Suma uriașă plătită de fotbalist
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Orașul din România unde meteorologii anunță nu mai puțin de 20 de zile cu ninsoare, în luna decembrie
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Ionel Ganea nu mai e om, la 6 luni după ce și-a pierdut băiețelul. Dezvăluirea care sfâșie inimile tuturor. Marius Șumudică: „Vorbea și plângea…”
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație! Ce pensionari primesc 7500 de lei pe lună și nu plătesc CAS
mediaflux.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
click.ro
image
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
click.ro
image
Ghinion pe capul vedetelor, înainte de Moș Nicolae! Marina Voica se spală la lighean iar Natalia Guberna gătește pe reșou: „Ne-au oprit gazele, ca să nu sărim în aer!”
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla la banchetul de stat organizat la Castelul Windsor în cinstea președintelui german Frank Walter Steinmeier și a soției acestuia, Elke Buedenbender, Profimedia (3) jpg
Cu cea mai spectaculoasă tiară a ei! Prințesa Kate a captat atenția tuturor la Banchetul de Stat de la Windsor, alături de William
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență

OK! Magazine

image
Viitorul Rege și viitoarea Regină a Angliei! William și Kate au luat cu asalt internetul cu portretul lor perfect de Crăciun

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Studiu: Masturbarea poate ajuta femeile la menopauză