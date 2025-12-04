BEC declară ilegal clipul filmat la Cotroceni cu Nicușor Dan și Cătălin Drulă şi cere eliminarea de pe rețelele sociale

Biroul Electoral al Municipiului București a decis eliminarea de pe rețelele sociale a clipului filmat în Palatul Cotroceni, în care apar Nicușor Dan, Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu.

Materialul a fost considerat ilegal, fiind apreciat ca un clip cu caracter electoral realizat într-un spațiu instituțional al statului, cu implicarea președintelui în favoarea unui candidat.

Biroul Electoral de Circumscripție București a decis retragerea de pe internet a înregistrării video realizate în incinta Palatului Cotroceni, în care apar președintele Nicușor Dan, liderul USR Cătălin Drulă și europarlamentarul Vlad Voiculescu.

Clipul, distribuit inițial de Vlad Voiculescu și redistribuit de USR și de liderii formațiunii, a stârnit un val de controverse, fiind considerat un material electoral realizat în sprijinul candidatului USR la Primăria Capitalei.

Decizia BEC vine în contextul în care filmarea a fost interpretată ca o încălcare atât a Constituției, cât și a legislației privind finanțarea campaniilor electorale.

Apariția președintelui într-un videoclip folosit politic a fost apreciată ca fiind contrară articolului 84 din Constituție, care interzice implicarea șefului statului în activitatea vreunui partid.

În plus, utilizarea Palatului Cotroceni – sediul Președinției României – ca decor într-un material cu miză electorală încalcă reglementările privind folosirea resurselor publice în campanii.

În registrarea difuzată pe rețelele de socializare, Nicușor Dan, Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu discută despre urbanismul din Capitală și critică PNL București pentru presupusa lipsă de sprijin în perioada 2020–2022 în privința suspendării abuzurilor urbanistice.

Conținutul a fost catalogat de BEC drept un mesaj cu caracter electoral, cu un impact direct asupra cursei pentru Primăria Capitalei, unde Cătălin Drulă se confruntă cu liberalul Ciprian Ciucu.