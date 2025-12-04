Hermannstadt i-a făcut vânt lui Marius Măldărășanu, cel mai longeviv antrenor din Superligă

Clubul de fotbal AFC Hermannstadt și antrenorul Marius Măldărășanu au ajuns la un acord comun cu privire la rezilierea amiabilă a contractului, a anunțat, joi seara, gruparea sibiană pe pagina sa de Facebook.

Măldărășanu, 50 de ani, a condus echipa de pe Cibin în 187 meciuri, având un bilanț de 77 victorii, 56 egaluri și 54 înfrângeri.

Fostul internațional a reușit promovarea cu FC Hermannstadt, o clasare pe locul 7 în Superligă și a jucat o finală de Cupa României, pierdută cu CFR Cluj.

„Măldă” lasă echipa pe penultimul loc în Superligă (17), după 18 etape, cu doar 12 puncte.

FC Hermannstadt a învins-o pe FC Botoșani cu 3-1, miercuri seara, în deplasare, în Cupa României, cu interimarul Valentin Negru pe banca tehnică.

Doar cinci echipe din Superligă și-au schimbat antrenorii cu care au început sezonul, CFR Cluj, Universitatea Cluj, Petrolul, Universitatea Craiova și FC Hermannstadt:

FCSB: Elias Charalambous

CFR Cluj: Dan Petrescu (etapele 1-4, 6), Andrea Mandorlini (etapele 5, 8-13), Laurențiu Rus/Ovidiu Hoban (etapa a 7-a; etapele 14-15), Daniel Pancu (din etapa a 16-a)

Universitatea Craiova: Mirel Rădoi (etapele 1-16), Filip Coelho (din etapa a 17-a)

Universitatea Cluj: Ioan Ovidiu Sabău (etapele 1-13), Cristiano Bergodi (din etapa a 14-a)

Rapid București: Constantin Gâlcă

Dinamo București: Zeljko Kopic

FC Hermannstadt: Marius Măldărășanu (etapele 1-18)

Oțelul Galați: Laszlo Balint

Petrolul Ploiești: Liviu Ciobotariu (etapele 1-9), Eugen Neagoe (din etapa a 10-a)

UTA Arad: Adrian Mihalcea

Farul Constanța: Ianis Zicu

FC Botoșani: Leo Grozavu

Unirea Slobozia: Andrei Prepeliță

FC Argeș: Bogdan Andone

FK Csikszereda: Robert Ilyes

Metaloglobus București: Mihai Teja

În Cupa României, joi seară s-au înregistrat rezultatele:

Sporting Liești - Metalul Buzău 4-7

Sepsi - U Cluj 2-2

Metaloglobus - CFR Cluj 2-2