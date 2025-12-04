search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Motivul pentru care directoarea liceului unde un profesor a întreținut relații sexuale cu o elevă n-a raportat imediat incidentul

0
0
Publicat:

Ancheta declanșată la Liceul Tehnologic de Vest din Timișoara, unde un profesor este acuzat că a întreținut relații intime cu o elevă de 14 ani, se extinde. Directoarea instituției este, la rândul ei, cercetată după ce a raportat incidentul abia la patru zile de la aflarea lui.

Directorul liceului a anunţat după 4 zile incidentul. FOTO: captură video/Opinia Timişoarei
Directorul liceului a anunţat după 4 zile incidentul. FOTO: captură video/Opinia Timişoarei

După ce o elevă de 14 ani de la Liceul Tehnologic de Vest din Timișoara i-a mărturisit consilierului școlar că ar fi avut o relație intimă cu unul dintre profesori, ancheta declanșată în unitatea de învățământ a căpătat amploare.

Cazul a ajuns în atenția Poliției, Parchetului și Direcției pentru Protecția Copilului, care au deschis investigații oficiale pentru a stabili circumstanțele incidentului şi natura relației dintre profesor și elevă.

Pe lângă profesorul acuzat, care şi-ar fi recunoscut vinovăţia, este anchetată şi Deliana Mircea, directorul Liceului Tehnologic de Vest din Timișoara, care a raportat situaţi abia după patru zile de la momentul când a fost informată despre cele întâmplate, notează OpiniaTimişoarei.

Întrebată de jurnalişti când a aflat despre relaţia dintre cadrul didactic şi eleva minoră, de 14 ani, directorul Deliana Mircea a recunoscut că a fost informată chiar în ziua în care eleva a făcut dezvăluirea.

Cu toate acestea, ea nu a informat autorităţile, aşa cum prevede legea, ci a aşteptat patru zile înainte de a raporta situația Inspectoratului Școlar Județean Timiș. Motivația ei este una de-a dreptul incredibilă: a încercat să afle adevărul pe cont propriu, pentru a nu afecta „imaginea liceului”. Situaţia era una delicată, spune ea, cu atât mai mult cu cât soţia profesorului este, la rândul său, cadru dicactic în acelaşi liceu.

Despre gravitatea faptei şi despre vulnerabilitatea elevei de 14 ani, niciun cuvânt.

„Din secunda în care am aflat că este, într-adevăr real, am anunţat aceste instituţii. Pentru că noi am trecut anul acesta printr-un alt scandal, am considerat că aşa era nevoie, să investigăm noi dacă chiar este adevărat. Trebuia să aflu adevărul...”, le-a spus ea jurnaliştilor.

În ceea ce-l priveşte pe profesorul acuzat de minoră, directorul afirmă că acesta şi-a recunoscut fapta.

„A recunoscut acuzaţiile care i s-au adus. (...) Demisia a venit de la el. Îl cunosc de atâta timp şi nu am considerat că reprezintă un pericol nici pentru pentru fată, nici pentru şcoală, nici pentru nimeni”, a mai spus ea, precizând că acesta lucrează în liceu de 9 ani, de când a terminat facultatea.

Cercetată pentru întârzierea cu care a raporta cazul

Abia la patru zile după ce cazul a ajuns la conducerea școlii, directorul a informat Inspectoratul Școlar, iar instituția a sesizat imediat Poliția și Direcția pentru Protecția Copilului Timiș.

În acest context, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a deschis un dosar penal, iar specialiștii de la Protecția Copilului au însoțit eleva la Institutul de Medicină Legală pentru evaluare și confirmarea eventualelor fapte, în timp ce profesorul acuzat și-a depus demisia, invocând motive medicale.

Acțiunile directorului Liceul Tehnologic de Vest din Timișoara,  Deliana Mircea, sunt acum analizate separat, atât de Inspectoratul Școlar, cât și de autorități, întrucât legislația obligă conducerea unităților de învățământ să raporteze în aceeași zi orice suspiciune de abuz asupra unui elev.

Faptul că ea a anunţat incidentul abia după 4 zile de la momentul la care a fost informată de consiliul şcolar ridică suspiciuni privind încălcarea atribuțiilor manageriale și posibila obstrucționare, chiar involuntară, a investigației.

Scandalul vine pe fondul unor probleme anterioare ale instituției. În primăvara acestui an, un control al Primăriei Timișoara a descoperit că mai multe camere din internatul liceului erau închiriate ilegal, ceea ce a dus la demisia fostei directoare. Deliana Mircea preluase conducerea abia toamna aceasta, iar scandalul de acum pune o presiune suplimentară asupra imaginii școlii și a modului în care sunt protejați elevii.

Timişoara

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
digi24.ro
image
Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv
stirileprotv.ro
image
Cât a plătit un român pe 2 ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul pentru 9 minute de distracție
gandul.ro
image
Incredibilul tren de mare viteză care leagă două dintre cele mai frumoase orașe din Europa
mediafax.ro
image
Directorul ESZ Prahova, atac la ministrul mediului după amenințările cu desființarea societății: „Și-a numit un om la Apele Române și nu vrea să-l pună să plătească”
fanatik.ro
image
Cele trei provocări pe care Europa trebuie să le rezolve ca să-l convingă pe Putin că Ucraina nu poate fi învinsă
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
digi24.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Dezlănțuit! Louis Munteanu a venit la microfon și a "dat de pământ" cu propria sa echipă
digisport.ro
image
Sondaj CURS| Bătălie foarte strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Ce se mai fură din supermarketuri. Un constănțean a jefuit zilnic, timp de o lună, magazinul "preferat"
observatornews.ro
image
DOLIU în presă! A murit jurnalistul Mihai Stănescu
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Revin radarele fixe pe șoselele din România. Lista completă cu drumurile care vor fi monitorizate
playtech.ro
image
Cei doi jucători de la Rapid pe care Marius Șumudică i-a distrus după 1-2 cu FC Argeș: „N-am văzut așa ceva în viața mea. Inadmisibil!
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Orașul din România unde meteorologii anunță nu mai puțin de 20 de zile cu ninsoare, în luna decembrie
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Ionel Ganea nu mai e om, la 6 luni după ce și-a pierdut băiețelul. Dezvăluirea care sfâșie inimile tuturor. Marius Șumudică: „Vorbea și plângea…”
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație! Ce pensionari primesc 7500 de lei pe lună și nu plătesc CAS
mediaflux.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
click.ro
image
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
click.ro
image
Ghinion pe capul vedetelor, înainte de Moș Nicolae! Marina Voica se spală la lighean iar Natalia Guberna gătește pe reșou: „Ne-au oprit gazele, ca să nu sărim în aer!”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență

OK! Magazine

image
Viitorul Rege și viitoarea Regină a Angliei! William și Kate au luat cu asalt internetul cu portretul lor perfect de Crăciun

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Studiu: Masturbarea poate ajuta femeile la menopauză