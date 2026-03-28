Video „Mănânc 30 de ouă pe zi și un ardei iute”: dieta extremă a unui bărbat care se antrenează pentru un concurs

Un bărbat din Țara Galilor urmează o dietă extremă de 30 de ouă pe zi și ardei iute crud înainte de antrenamente. Clint Trayhern speră ca această rutină să-l ajute să câștige titlul de Natural Mr. Universe, un premiu internațional prestigios în culturism

Clint Trayhern, 54 de ani, din Pontypool, și-a construit o rutină de antrenament și nutriție neconvențională, care îl ajută să se mențină în topul culturismului natural și să viseze la titlul de Natural Mr. Universe.

„Mănânc 30 de ouă pe zi în încercarea mea de a fi Mr. Universe”, mărturisește Clint. Pe lângă ouă, el consumă și usturoi crud în fiecare zi, iar un ardei iute îi „aprinde sângele” înainte de antrenamente, potrivit BBC.

Clint are trei doze de ouă crude pe zi, consumând în principal albușurile și eliminând gălbenușurile, care conțin majoritatea grăsimilor și colesterolului.

„Ouăle sunt pline de proteine și vitamine, vitaminele potrivite. Când faci totul natural, este doar muncă grea, știi, nu există altă cale. Trebuie să ții dietă. Probabil cheltuiesc 60–70 de lire pe săptămână pe ouă, pui și vită, doar pentru proteine”, explică sportivul.

Rutina sa zilnică include primele 10 ouă cu terci la micul dejun, urmate după două ore de piept de pui sau pește cu un măr verde.

La prânz consumă alte 10 ouă, iar la ora 15:00 o bucată de vită cu 5% grăsime, orez și un măr. Seara mănâncă ultimele 10 ouă și pește cu cartof dulce.

De asemenea, bea două shake-uri de proteine din zer cu 20 g proteine, amestecate cu turmeric, piper negru și ghimbir. În timpul antrenamentelor, consumă și miere lichidă în loc de băuturi energizante.

Clint Trayhern și-a găsit inspirația pentru culturism în 1982, când l-a văzut pe Arnold Schwarzenegger în filmul Conan Barbarul. La 12 ani, în timp ce fratele său visa la o motocicletă de Crăciun, Clint și-a dorit o bancă de greutăți.

„Probabil m-am antrenat primii patru-cinci ani fără rezultate vizibile și am rămas slab. Dar, am simțit mereu că se întâmplă ceva. Încet, dar sigur, pe la 20 de ani am început să capăt masă musculară tot mai mult”, povestește el.

Timp de patru luni înaintea unei competiții, Clint ajunge să consume până la 4.000 de calorii pe zi și merge la sală de patru ori pe săptămână. În săptămâna dinaintea competiției, reduce treptat aportul la 900 de calorii pentru a-și contura fizicul.

De asemenea, țintește un aport zilnic de un gram de proteine pentru fiecare liră de greutate corporală, adică aproximativ 220 g în prezent. Clint are 1,87 m și cântărește aproape 100 kg, dar pentru competiții urmărește să ajungă la 82,5 kg.

Ce este culturismul natural?

Culturismul natural se concentrează pe dezvoltarea mușchilor și pe estetica fizică fără utilizarea substanțelor dopante, cum ar fi steroizii anabolizanți sau hormonul de creștere uman. Există mai multe competiții în Marea Britanie și în lume, unde concurenții sunt testați riguros pentru droguri.