21 de companii din agricultură, amendate cu 83,2 milioane de lei. Cum ar fi fost stabilite prețurile semințelor pentru fermieri

Consiliul Concurenței a sancționat 21 de companii active pe piața semințelor de cultură și a produselor pentru protecția plantelor, cu amenzi totale de 83,2 milioane de lei. Autoritatea spune că producători și distribuitori ar fi stabilit prețurile la care anumite produse erau revândute fermierilor, inclusiv prin contracte și sisteme de vouchere.

Investigația Consiliului Concurenței a vizat înțelegeri anticoncurențiale privind prețurile de revânzare a unor semințe de cultură și produse pentru protecția plantelor.

Potrivit autorității, Pioneer Hi-Bred România, Corteva Crop Solutions România, fosta DuPont România, și Maisadour Semences România ar fi ajuns la acorduri cu distribuitorii privind condițiile în care produsele puteau fi revândute.

Concret, prin prevederi contractuale și printr-un sistem de vouchere, producătorii și distribuitorii ar fi stabilit prețurile de revânzare pentru anumite produse destinate fermierilor.

Astfel, distribuitorii nu ar mai fi avut libertatea de a-și stabili independent prețurile finale.

Cum funcționa sistemul de vouchere

Unul dintre mecanismele analizate de Consiliul Concurenței a fost cel al voucherelor oferite direct fermierilor.

Producătorii puneau la dispoziția fermierilor cupoane care indicau produsele eligibile și reducerile aferente. Fermierii puteau alege distribuitorul de la care cumpărau produsele.

Potrivit autorității, însă, prețul final pe care fermierul îl plătea folosind voucherul fusese stabilit anterior între producător și distribuitor.

Prin acest mecanism, producătorii puteau influența nivelul prețurilor de pe piață, în timp ce distribuitorii beneficiau de vânzări mai predictibile și, în unele cazuri, de discounturi pentru participarea la campanii.

„Prețul recomandat de producător nu trebuie să se transforme, în practică, în preț fix, adică obligatoriu”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Amenzi de peste 83 de milioane de lei

Cea mai mare amendă a fost aplicată companiei Agrii, care trebuie să plătească 17,9 milioane de lei.

Amenzile au fost aplicate astfel:

Pioneer - 14.470.239 lei

Corteva - 6.322.488 lei

Maisadour - 1.375.751 lei

Agrii - 17.899.228 lei

Agro-Est - 699.242 lei

Agroind - 3.503.158 lei

Agrotex - 2.262.866 lei

Alcedo - 4.651.096 lei

Ameropa - 4.464.529 lei

Biochem - 418.249 lei

Chemark - 782.354 lei

Diva Sol - 1.985.311 lei

Fertiagro - 1.161.761 lei

First Grain - 1.438.298 lei

Kwizda - 3.450.893 lei

Medicago - 2.067.990 lei

Merpano - 3.245.875 lei

Moldova Farming Agricultura, Moldova Farming Nord și Comfert Agricultura (în calitate de entități beneficiare ale divizării Moldova Farming SRL) - 1.621.839 lei

Plantagro - 2.426.166 lei

Promat - 5.415.690 lei

Rodbun - 3.540.349 lei

Producătorii, considerați mai implicați în mecanism

Consiliul Concurenței precizează că producătorii au avut un grad mai ridicat de implicare, întrucât aceștia ar fi inițiat mecanismul de fixare a prețurilor.

Din acest motiv, la calcularea amenzilor au fost utilizate procente mai mari din cifra de afaceri în cazul producătorilor decât în cazul distribuitorilor, majoritatea fiind companii locale.

În același timp, 15 dintre cele 21 de companii sancționate au recunoscut încălcarea Legii concurenței și au beneficiat de reduceri ale amenzilor.

Compania Agricover a solicitat aplicarea programului de clemență și a beneficiat de imunitate la amendă.

Ce spune Consiliul Concurenței despre prețurile recomandate

Autoritatea precizează că producătorii pot recomanda prețuri, însă acestea nu trebuie să devină prețuri obligatorii pentru distribuitori.

În cazul analizat, problema identificată de Consiliul Concurenței a fost tocmai transformarea prețului recomandat într-un preț fix, ceea ce ar fi limitat posibilitatea distribuitorilor de a concura între ei prin reduceri suplimentare.

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În schimb, în cazul relației dintre Monsanto România și distribuitorii săi, autoritatea spune că nu a identificat suficiente dovezi pentru a demonstra că prețurile recomandate au funcționat ca prețuri fixe în urma unei înțelegeri anticoncurențiale.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile reprezintă venituri la bugetul de stat. Decizia urmează să fie publicată pe pagina instituției după eliminarea informațiilor confidențiale.