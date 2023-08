XPG SPECTRIX D35G, memorie RAM DDR4 pentru gaming și muncă [TECH REVIEW]

XPG SPECTRIX D35G DDR4 RGB de 32GB este o memorie RAM, nou lansată, pe care am testat-o în propriul computer desktop și care și-a făcut simțită calitatea de la primul contact. Foloseam două module XPG de 64GB RAM (2X32GB) și le-am înlocuit cu cele de test.

Probabil cineva se întreabă de ce mai testăm DDR4 când prinde tot mai mult avânt DDR5? La fel ca mine, nu toți oamenii au sisteme desktop noi, dar chiar și așa își doresc să le îmbunătățească. PC-ul meu, de pe care scriu acest text și lucrez de acasă, e achiziționat în pandemie și a fost actualizat de mai multe ori.

Am schimbat procesorul, placa video, RAM-ul, am adăugat stocare, o placă de rețea wireless etc. Ideea e că nu l-am schimbat cu totul așa cum probabil aș face cu un laptop, în schimb l-am tot îmbunătățit. Și chiar dacă are mai mult de 3 ani, se mișcă mai bine ca-n prima zi.

Am făcut un fel de unboxing în acest clip, ambalajul fiind transparent nu descoperi nimic nou când deschzi cutiile.

XPG SPECTRIX D35G DDR4 RGB este disponibilă în variante de 8GB / 16GB / 32GB pe alb și negru, ultima fiind cea testată, adică două module RAM negre de 32GB.

Alte specificații:

- CL 18-22-22;

- voltaj 1.35V;

- temperatură de operare 0°C to 85°C;

- dimensiuni (L x L x Î) 133.35 x 36 x 6.6mm;

- greutate pentru varianta testată 33.09g;

- compatibile cu AMD RYZEN și Intel XMP 2.0.

În imagine modulele RAM instalate în sistemul oprit și pornit.

În stânga captură din System Properties, iar în dreapta captură din Task Manger.

Am montat modulele și au pornit direct la frecvența maximă de 3600MHz, fără să fac nici o ajustare. Modulele anterioare, ale mele, merg la 2600 mHz, de aceea am și sesizat imediat diferența de viteză a sistemului.

Am făcut și o serie de teste, primul dintre ele fiind Windows Memory Diagnostic, care a durat aproape de două ore și a confirmat că nu sunt erori, că sistemul e stabil.

Teste sintetice

1. Passmark

2.Passmark, comparație cu alte memorii RAM.

3. PCMARK 10 comparație cu sistemul meu în 2022, rezultatul indică o creștere cu 9% a performanței.

4. UserBenchmark o privire a sistemului desktop.

Citește și: XPG lansează memoriile LANCER BLADE DDR5

UserBenchmark despre memoriile RAM.

5. Vovsoft Ram Benchmark.

În utilizare, spre deosebire de testele sintetice, diferența între memoriile mele RAM și modelul testat de XPG SPECTRIX D35G DDR4 RGB se simte undeva la 20-30% ca performanță.

La momentul publicării acestui review, prețul pentru un modul XPG SPECTRIX D35G DDR4 RGB de 32GB costă, în magazinele locale online, între 350 lei și 390 lei. Și da, le recomand pentru cineva care nu-și schimbă computerul cu totul, dar simte nevoia unei îmbunătățiri în gaming sau alte sarcini complexe de lucru.