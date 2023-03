XPG lansează sursele CYBERCORE II certificate ATX3.0 Platinum și PCIe 5.0 ready

XPG, furnizor de sisteme, componente și periferice pentru gameri, profesioniștii Esports și pasionații de tehnologie, a anunțat astăzi, 29 martie, lansarea globală a celei mai noi serii de surse de alimentare modulare certificate ATX3.0 Platinum, XPG CYBERCORE II.

Oferind două modele de 1000W și respectiv 1300W, noua gamă răspunde nevoilor entuziaștilor DIY ( do it yourself) avizi de energie, gamerilor axați pe performanță și stațiilor de lucru bazate pe ATX echipate cu procesoare video de ultimă generație.

Ambele versiuni sunt conforme ATX3.0 cu un conector PCIe 5.0 12VHPWR (12+4 Pin), având în același timp o soluție termică proiectată în colaborare cu Nidec. Această serie oferă unele dintre cele mai reci și mai silențioase PSU-uri de performanță.

Cu suport pentru ATX3.0 și PCIe 5.0

Sursele de alimentare XPG CYBERCORE ll Platinum îndeplinesc toate cerințele Intel ATX3.0 și oferă o gestionare rapidă și convenabilă a cablurilor, fiind complet modulare și special concepute pentru plăci grafice de înaltă performanță și sisteme cu nevoi mari de consum de energie. Ca atare, modelele XPG includ un conector și un cablu de 12VHPWR (12+4 pini) chiar din cutie pentru aplicații PCIe 5.0.

Certificare Cybenetics ETA PLATINUM și LAMBDA A

Seria XPG CYBERCORE ll a primit certificări Platinum atât de la Cybenetics, cât și de la 80 PLUS, oferind o rată de eficiență de 92,91%, mai mare decât standardul de bază al certificării Platinum. Mai mult, certificarea Cybenetics Lambda A pentru acustică este o dovadă a ventilatorului premiat XPG VENTO PRO 120 PWM, proiectat în colaborare cu Nidec. Garantată pentru o durată de până la 60.000 de ore la 60°C , unitatea compactă măsoară doar 16 cm. Dimensiunea redusă permite constructorilor de PC-uri să maximizeze mai bine spațiul din interiorul oricărui șasiu ATX.

Seria XPG CYBERCORE ll folosește materiale de construcție de calitate, cum ar fi condensatorii 100% japonezi - o necesitate pentru sursele de alimentare din acest segment de produse. De asemenea, noile modele dispun de un circuit DC-to-DC care reduce zgomotul, un circuit integrat de gestionare a puterii (PMIC) pentru a controla nivelurile de tensiune și alte mecanisme de protecție, precum și un convertor de putere ridicată PFC intercalat.

Protecție și garanție de 10 ani

Sursa de alimentare XPG CYBERCORE II cu certificare Platinum oferă opt protecții complete de nivel industrial (OPP, UVP, OVP, SCP, OTP, OCP, NLO și SIP) și oferă o garanție de 10 ani.