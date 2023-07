ADATA XPG GAMMIX S70 Blade, SSD rapid pentru consolă și PC [TECH REVIEW]

ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 e un SSD rapid cu un preț accesibil pentru PS5 sau PC, modelul testat are capacitate de 1TB și în continuare o să vă povestesc cum a decurs testarea.

Când am făcut unboxing, am suprapus radiatorul din aluminiu invers, din fericire ulterior l-am lipit în poziția aproape corectă.

ADATA XPG Gammix S70 Blade este un SSD PCIe 4.0, fabricat pe un PCB tip M.2 de tipul 2280 (lungimea de 80 mm) numit și "gumstick". Acesta utilizează protocolul NVMe 1.4 pe busul PCIe 4.0, dispune de un controller InnoGrit IG2536 și are o viteză maximă de transfer de 7,400MBps la citire și 6,800MBps la scriere. SSD-ul este bazat pe tehnologia Micron TLC V-NAND cu 176 de straturi.

S70 Blade are dimensiunile 80 x 22 x 4.3mm și cântărește 10 g.

Am lipit radiatorul, am desfăcut un laptop de gaming mai vechi și am pus S70 BLADE în el. Din fericire a pornit din prima, n-a fost nevoie să-l inițializez și a apărut imediat în My Computer.

N-am mai intrat în device manager, i-am făcut diagnostic și test de citire scriere cu CrystalDiskMark. Apoi am copiat un fișier de 10GB de pe partiția (C:) pe (D:), SSD-ul de test, viteza de transfer reală 1,27GB.

Vitezele nu sunt la nivelul celor prezentate de producător pentru că laptopul e mai vechi, ca să obținem acele viteze e nevoie de hardware performant la zi, din 2023.

Cu o ”carcasă de aluminiu” plată și subțire, ADATA XPG Gammix S70 Blade se potrivește în spații restrânse, cum ar fi un laptop sau PS5. La momentul publicării acestui review, prețul pentru versiunea de 1TB a lui ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE este de circa 300 de lei. Ținând cont că pe lângă cele enumerate deja are criptare hardware și software de gestionare a SSD-ului, raportul preț calitate mi se pare unul bun.