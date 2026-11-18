Joi, 19 noiembrie, Grand Theft Auto (GTA) IV va fi disponibil publicului larg, după 13 ani de așteptare de la lansarea GTA V. Între timp, s-a produs o întrerupere a serviciilor PlayStation Network, ceea ce a dus la o agitație în rândul gamerilor.

Foto: JocuriNoi

Gamerii așteaptă cu nerăbdare lansarea GTA 6, programată la miezul nopții de joi.

Potrivit USA Today, noul joc este plasat în Leonida, un stat fictiv inspirat de Florida, iar povestea poate fi urmărită din perspectiva Luciei Caminos sau a lui Jason Duval, un cuplu a cărui relație amintește de cea dintre Bonnie și Clyde.

Precomenzile jocului au depășit deja pragul de un miliard de dolari, iar peste 11 milioane de copii au fost vândute înainte de lansare, potrivit companiei de cercetare Sensor Tower.

La ora 11:00, ora Coastei de Est a SUA, jocul avea un scor Metascore de 99 pe platforma Metacritic, pe baza recenziilor publicate de 147 de critici.

Cu toate acestea, mai mulți streameri joacă deja GTA 6, înainte de lansarea oficială. Pe Twitch, aproximativ 2,9 milioane de utilizatori urmăresc transmisiuni în direct cu jocul.

PlayStation s-a confruntat cu o pană majoră

În România, numărul sesizărilor privind problemele PlayStation Network a crescut brusc în seara zilei de 18 noiembrie, atingând un vârf de 25 de raportări în jurul orei 21:44, înainte de a scădea la 12 sesizări până la ora 23:14, potrivit Downdetector.

The Daily Beast scrie că PlayStation a anunțat că o pană afecta serviciile de gaming și cele sociale.

„Este posibil să întâmpinați dificultăți la lansarea jocurilor și aplicațiilor sau la utilizarea funcțiilor online. Lucrăm pentru a remedia problema cât mai curând posibil. Vă mulțumim pentru răbdare”, se arăta în mesajul de alertă.

La ora 15:15, ora Coastei de Est a SUA, pagina indica faptul că „toate serviciile funcționează normal”.

Cât costă GTA VI

În România, GTA VI costă 399,90 lei pentru ediția standard digitală, disponibilă în PlayStation Store, și 499,90 lei pentru Ultimate Edition. În magazinele online, varianta comercializată în cutie, care conține un cod de descărcare, ajunge la aproximativ 420 de lei.

Prin comparație, GTA V costa 259 de lei la lansarea din septembrie 2013, echivalentul a aproximativ 450 de lei în prezent, după ajustarea cu inflația.

Jocul va fi lansat pe 19 noiembrie pentru PlayStation 5 și Xbox Series X/S.

Pentru prima dată în seria GTA, unul dintre personajele principale va fi o femeie, Lucia, care va împărți rolul principal cu Jason, partenerul ei în aventurile infracționale.

GTA V a depășit 230 de milioane de copii vândute și a generat venituri de miliarde de dolari pentru Rockstar Games.

Nominalizări înainte de lansare

GTA 6 a obținut opt nominalizări la The Game Awards 2026, inclusiv pentru „Jocul anului” și „Cea mai bună muzică”, devenind titlul cu cele mai multe nominalizări, deși nu fusese încă lansat, potrivit BBC.

Juriul evenimentului este format în mare parte din jurnaliști de gaming din întreaga lume, care ar fi primit copii ale jocului înainte de lansare, pentru a-l putea analiza. Pe unele forumuri online, utilizatorii consideră că entuziasmul din jurul jocului a scăpat de sub control.

„Cred că toată lumea s-a săturat să audă despre acest joc. Nici măcar nu mai vreau să-l joc”, a comentat un utilizator.

Până acum, însă, această opinie pare să fie împărtășită doar de o mică parte a publicului.