Strategia Netflix de a împiedica partajarea contului: măsurile luate în 4 țări

Netflix ia măsuri drastice pentru a împiedica împărțirea unei parole cu membri ai familiei sau cu prieteni. Deja a introdus noi taxe pentru conturile care partajează abonamentul în afara gospodăriei, în patru țări: Canada, Noua Zeelandă, Portugalia și Spania, a anunțat compania. Se spune că măsuri similare ar urma să ajungă în SUA după primul trimestru din 2023.

În prezent, Netflix este cel mai mare serviciu de streaming cu abonament de acest tip din lume. În urmă cu câteva luni, compania a promis investitorilor că va implementa această inițiativă la scară largă, dar aceasta vine după ce ani de zile a fost permisivă în ceea ce privește partajarea parolelor. Netflix a scris odată pe Twitter „dragostea înseamnă să împarți o parolă", iar directorul general de atunci, Reed Hastings, a declarat în 2016 că îi place când oamenii împart Netflix, scrie cnet.com.

În 4 țări, abonații pot oferi acces la contul lor pentru cel mult două persoane din afara locuinței lor, iar pentru fiecare „subcont“ va plăti o taxă lunară.

Cum funcționează

În cadrul restricției privind parolele, utilizatorii vor fi rugați să stabilească o locație principală pentru cont, de acolo membrii vor putea controla cine are acces la contul lor. În cazul în care un utilizator nu stabilește o locație principală, Netflix va folosi adresa IP și ID-ul dispozitivului și o va configura automat.

Netflix a testat deja partajarea cu plată în America Latină, unde compania percepe utilizatorilor o mică taxă pentru a adăuga un membru suplimentar la abonamentul lor, notează Forbes.

Taxa pentru un membru suplimentar este de 8 dolari canadieni pe lună în Canada, 8 dolari neozeelandezi în Noua Zeelandă, 4 euro în Portugalia și 6 euro în Spania. Netflix nu a vorbit de astfel de taxe și în alte țări.

Utilizatorii vor putea, de asemenea, să transfere un profil către un nou cont pentru a-și păstra istoricul de supraveghere și lista salvată.

De asemenea, aceștia vor putea în continuare să vizioneze Netflix de pe dispozitivele personale sau să se conecteze la noile televizoare din hoteluri sau alte locații, folosind coduri de acces unice, a precizat compania.

Anul trecut, Netflix a înregistrat cele mai mari pierderi de abonați din ultimul deceniu. Cu peste 230 de milioane de abonați la nivel mondial, Netflix consideră că peste 100 de milioane de conturi sunt partajate.

Măsura vine în contextul în care intensificarea concurenței a început să pună stop creșterii odată neîntrerupte a Netflix. În ultimii trei ani și jumătate, aproape toate marile companii media de la Hollywood au investit miliarde de dolari în propriile operațiuni de streaming. Aceste așa-numite războaie de streaming au adus un val de noi servicii, printre care Disney Plus, HBO Max, Peacock, Paramount Plus și Apple TV Plus.

Reducerea partajării parolelor nu este singura schimbare de direcție a Netflix din ultima vreme. De asemenea, aceasta a lansat abonamente mai ieftine susținute de publicitate, după ce ani de zile a respins conceptul de reclame pe Netflix.