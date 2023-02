Ce filme și seriale putem urmări pe Netflix în februarie. „You” se întoarce cu sezonul 4 - VIDEO

Printre noutățile de pe Netflix din luna februarie se numără comedia romantică „Your place or Mine” și noile sezoane din serialele „Outer Banks” și „You”.

„Your Place or Mine” este o comedie romantică cu Reese Witherspoon și Ashton Kutcher, ale căror caractere fac schimb de vieți și case timp de o săptămână, pentru a se pune reciproc în pielea celuilalt.

Sezonul 4 din serialul „You” se întoarce din 9 februarie și începe cu Joe, personajul principal care încearcă să fie băiat cuminte până începe să se înfiripe o nouă obsesie.

1 Februarie 2023

„Detective Conan: The Culprit Hanzawa” („Detectiv Conan: Hanzawa, eternul vinovat”)

O siluetă suspectă care plănuiește o crimă circulă prin Beika, un oraș cu criminalitate ridicată. O parodie derivată din „Detectiv Conan”.

„Gunther's Millions” („Milioanele lui Gunther: Miniserial”)

Dacă un câine proprietar al unui fond fiduciar nu e suficient de ciudat, trebuie să vezi cum își duce viața excentricul îngrijitor al acestuia, înconjurat de adepți.

2 Februarie 2023

„Freeridge”

Patru prieteni adolescenți vor să scape de un blestem după ce o cutie veche și ciudată pare să aducă în viețile lor nenorociri și nu numai.

„Make my day”

Pe o planetă de gheață îndepărtată, care promite un viitor strălucit, prizonierii extrag o sursă de energie rară, fapt ce duce la o descoperire letală și nedorită.

3 Februarie 2023

„Class”

Trei elevi dintr-un cartier sărac se înscriu la un liceu de elită din Delhi, în care secretele și zvonurile întunecate duc, până la urmă, la crimă.

„Infiesto”

În timp ce pandemia de coronavirus le dă viețile peste cap, doi detectivi îi urmăresc cu îndârjire pe autorii unei răpiri care pare să facă parte dintr-un plan sinistru.

„Stromboli” („De la teamă la iubire”)

După ce vacanța ei se duce de râpă, o femeie bântuită de amintirea căsniciei eșuate și de o ceartă cu fiica ei se înscrie într-o tabără intensă de autovindecare.

„True Spirit” („Spirit liber”)

O adolescentă australiană tenace își urmează visurile și își înfruntă temerile încercând să devină cea mai tânără persoană care navighează în jurul lumii pe cont propriu.

„Vikingulven” („Lupul viking”)

După ce e martoră la o crimă grotescă la o petrecere din noul său oraș, o adolescentă începe să aibă viziuni ciudate și dorințe bizare.

8 Februarie 2023

„Bill Russell: Legend” („Bill Russell: Legendă”)

Acest documentar biografic ne dezvăluie palmaresul uriaș al lui Bill Russell, recordmen NBA și apărător al drepturilor omului.

„The Exchange” („Bursa schimbărilor”)

Două femei decid să intre în lumea dominată de bărbați a bursei în Kuweitul anilor ’80, o lume bazată pe corupție și concurență acerbă. Inspirat de evenimente reale.

9 Februarie 2023

„Dear David” („Dragul meu David”)

O liceană eminentă își vede viața dată peste cap după ce blogul ei ficțional despre cel pe care-l iubește în secret ajunge să fie văzut de toată școala.

„My Dad the Bounty Hunter” („Tata, vânător intergalactic”)

Un vânător de recompense intergalactic își duce rolul de tată la extrem atunci când cei doi copii ai săi pleacă din greșeală cu el în spațiu și îi distrug misiunea.

10 Februarie 2023

„10 Days of a Good Man” („10 zile ale omului bun”)

Un avocat transformat în detectiv particular preia un caz de dispariție de persoană, o misiune care, pe neașteptate, ajunge să-i schimbe viața.

„Love is Blind: After the Altar Season 3”

Află ce mai fac fostele cupluri de tineri logodiți din acest sezon, la un an de la marea decizie de a se căsători sau de a rămâne singuri.

„Love to Hate You” („Iubesc să te urăsc”)

O avocată care detestă să fie învinsă de bărbați și un actor de top care nu are încredere în femei desconsideră iubirea. Asta până ce sunt obligați să iasă împreună.

13 Februarie 2023

„Squared Love All Over Again” („Dragoste la pătrat din nou”)

Un jurnalist celebru și o profesoară realistă își văd relația pusă la încercare atunci când un job intervine în calea noii lor vieți împreună.

14 Februarie 2023

„A Sunday Affair”

Uche și Toyin, prietene de-o viață, se îndrăgostesc de același bărbat complicat, iar asta le pune la încercare relația, totul pe fondul unei revelații sfâșietoare.

„All the Places” („Toate locurile”)

După ce nu s-au văzut timp de 15 ani, doi frați reiau legătura și își îndeplinesc un vis din copilărie, pornind într-o călătorie cu motocicleta prin Mexic.

„In Love All Over Again” („Îndrăgostiți din nou”)

De când s-au cunoscut, Irene și Julio se tot joacă de-a dragostea, despărțirea și împăcarea. Va avea parte relația asta de un final fericit?

„Perfect Match” (episoadele 1-4)

Cuplurile care-și demonstrează compatibilitatea câștigă puterea de a influența alte perechi în această competiție matrimonială strategică și seducătoare.

„Re/Member”

Șase liceeni blocați într-o buclă temporală trebuie să găsească rămășițele împrăștiate ale unei victime necunoscute pentru a rupe blestemul și a trăi ziua de mâine.

15 Februarie 2023

„#NoFilter”

Plictisită de studii, Marcely renunță la facultate pentru a-și urmări noul vis de a deveni influencer. Dar viața online este mult mai grea decât pare...

„African Queens: Njinga”

Acest serial documentar dramatic urmărește ascensiunea și domnia reginei Njinga din Angola și descrie trădările din familie și rivalitățile politice de care a avut parte.

„Full Swing” („Full Swing: Competiție pe terenul de golf”)

Acest serial documentar urmărește un grup de jucători profesioniști de golf atât pe teren, cât și în afara terenului, pe parcursul unui sezon competițional necruțător.

„The Law According to Lidia Poët” („Legea Lidiei Poët”)

După ce i se interzice să practice avocatura, o femeie se pregătește să lupte împotriva deciziei. Inspirat de povestea adevărată a Lidiei Poët, prima avocată din Italia.

16 Februarie 2023

„Aggretsuko: Season 5”

În acest ultim sezon, Retsuko se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum, fiind propulsată în politică. Votați-o pe Retsuko!

„The Upshaws: Part 3” („Ce mai face familia Upshaw: Partea 3”)

Străduindu-se în continuare să reușească și să treacă peste dezastre, membrii familiei Upshaw au parte de obstacole care le pun la încercare determinarea și relațiile.

17 Februarie 2023

„A Girl and an Astronaut”

Un astronaut revine pe Pământ după 30 de ani, reaprinde flacăra unei vechi iubiri și trezește interesul unei corporații care vrea să afle cum de nu a îmbătrânit deloc.

Ganglands: Season 2 („Echipa de tâlhari: Sezonul 2”)

Mehdi, Liana și Tony au în plan să plece din Belgia, dar îi împiedică sosirea unui nou dușman, unul care îi obligă să facă alianțe cu foști rivali.

„Unlocked”

Viața unei femei este dată peste cap atunci când un bărbat periculos intră în posesia telefonului ei pierdut și îl folosește pentru a-i urmări orice mișcare.

19 Februarie 2023

„Whindersson Nunes: Preaching to the Choir”

Cum sfârșitul lumii pare să se apropie, Whindersson Nunes vorbește despre situația actuală, rețelele sociale și religie în acest program special de stand-up.

22 Februarie 2023

„Murdaugh Murders: A Southern Scandal” („Crimele Murdaugh: Un scandal sudist”)

O serie de tragedii șocante dezbină o comunitate unită din Carolina de Sud și scot la iveală secretele îngrozitoare ale celei mai puternice familii din zonă.

„The Strays” („Umbre necunoscute”)

Viața pe care o femeie de culoare cu pielea deschisă și-a construit-o cu grijă începe să scape de sub control atunci când, în suburbia ei liniștită, apar doi străini.

„Triptych” („Trei vieți”)

După ce află că este una din trei tripleți identici, o detectivă neobosită pornește într-o călătorie periculoasă pentru a afla adevărul despre trecutul ei.

23 Februarie 2023

„Call Me Chihiro”

O fostă prostituată se angajează la un stand de bento într-un orășel de litoral și alină persoanele singure care-i ies în cale.

24 Februarie 2023

„We Have a Ghost”

Kevin caută să descopere adevărul despre trecutul unei fantome pe nume Ernest, pe care o descoperă în noua sa casă, cei doi devenind astfel ținte CIA.

28 Februarie 2023

„Too Hot to Handle: Germany” („Atenție, frige! Germania”)

Zece oameni superbi și fără obligații se întâlnesc într-un paradis tropical fără să știe că pentru a câștiga premiul de 200.000 de euro trebuie să renunțe complet la sex.