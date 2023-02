Mircea Bravo despre succesul comediilor românești pe Netflix: „Cred că e și o dovadă că începem să scăpăm de sărăcie”

„Mirciulică”, filmul de debut al lui Mircea Bravo, a ajuns pe locul 1 pe Netflix, în România. Mircea Popa a vorbit cu „Adevărul” despre competiția cu „Teambuilding” și despre succesul comediilor românești pe Netflix.

După „Teambuilding“ și „Nunți, botezuri și înmormântări“, încă o producție autohtonă este difuzată de platforma de streaming și este deja locul 1 la filme, în România.

„Pentru noi e o bucurie, ne bucurăm în primul rând că lumea urmărește filme românești. Bucuria cea mai mare, ca să fiu sincer, a fost la cinema. În online, mai avem experiențe cu oamenii, am făcut multe clipuri și avem feedback pozitiv. Pentru noi în cinema a fost prima chestie offline și acolo am simțit pulsul oamenilor. Acuma că suntem și pe Netflix în top e o altă veste bună și ne bucurăm că filmul ajunge și la cei care n-au ajuns la cinem”, a declarat Mircea Bravo pentru „Adevărul”.

Performanțele peliculei pe Netflix nu au un efect direct asupra părții financiare a contractului încheiat cu platforma. „Am stabilit o sumă înainte care nu se modifică. Probabil, va conta în colaborările viitoare.”

Mircea Bravo explică de ce a ajuns acum filmul pe Netflix: „Filmele au audiența cea mai mare în prima săptămână și apoi aceasta scade treptat. Noi am calculat o perioadă aproximativă, cât timp va sta filmul în cinema, să zicem 4 luni. Ne-am calculat ca atunci când lumea nu va mai merge la cinema la film, atunci să ruleze pe Neflix”.

„Oamenii vor umor românesc, de la noi din țară”

Pelicula a ajuns la circa 328.000 de spectatori.

Se vorbește despre „Mirciulică”, pelicula realizată de Mircea Bravo, că ar fi în competiție cu „Teambuilding”. L-am întrebat pe Mircea Popa cum vede această competiție.

„Este o competiție foarte benefică pentru ambele produse. E clar că Teambuilding a avut audiență mult mai mare. Raportul este de 3 la 1, ei au 1 milion de spectatori, iar noi am făcut o treime. E clar că filmul lor a adus mai mulți oameni la cinema, dar cred că amândoi avem câștigat pentru că lumea începe să urmărească filmele românești. Dacă acum câțiva ani ziceai: „nu mă duc la film românesc că nu e bun”, acum lumea începe treptat-treptat să aprecieze filmele românești”, spune comediantul.

Concluzia lui Mircea Bravo: „Cred că e și o dovadă că începem să scăpăm de sărăcie și automat nu ne mai uităm aspirațional la americani, că americanii-s cei mai tari. Putem accepta că și românii pot face lucruri OK și oamenii cred că vor să vadă umor care e aproape de ei, nu umor cu privire la ce se întâmplă în Las Vegas sau altundeva. Oamenii vor umor românesc, de la noi din țară”.

Încasări de 1,6 milioane de dolari

„Mirciulică“ este filmul de debut al lui Mircea Bravo, care joacă și rolul principal în poveste. Filmul a fost lansat în cinematografe în data de 7 octombrie 2022 și a adunat peste 300.000 de spectatori plătitori de bilete (încasări de 1,6 milioane de dolari).

„Ne-am dat seama că, oricât de șmecheri am fi și chiar dacă facem clipuri virale, nimeni n-o să vină la noi să ne spună: poftim 200.000 de euro să faci film. Ne-am dat seama că, dacă vrem să facem film, noi trebuie să punem banii, noi trebuie să fim producători, noi trebuie să ne ocupăm de tot. Banii de la box-office sunt banii încasați de cinematografe. Două treimi merg spre cinema și taxe la stat, doar o treime rămâne, pe care trebuie s-o împarți cu distribuitorul. Și-atunci ne-am gândit, mai facem sau nu mai facem? Că matematic nu dădea bine. Și-am luat o decizie oarecum inconștientă și am zis că mergem înainte“, a povestit Mircea Bravo într-un vlog.

Acesta a precizat că pentru fiecare bilet vândut, casei sale de producție i-a revenit puțin peste un euro. Filmul a avut 328.000 de spectatori, potrivit cinemagia.ro

„Ne-am dorit mult să fie un film bun, un film logic”

„Noi avem din toată suma un euro și un pic pentru fiecare intrare. Ne-am scos banii. Suntem pe un ușor profit. Sunt bani pe care vrem să îi investim în următoarele proiecte“, a mai declarat Mircea Bravo, care va lansa anul în curând un nou film, „Nuntă pe bani“.

„În online, facem clipuri fără înjurături, însă pentru noi a fost un efort mare să ieșim pe cinema, a însemnat să ieșim din zona de confort. Ca să ieșim din zona de confort, ne-am dorit mult să fie un film bun, un film logic. De aceea, în unele momente a trebuit să folosim înjurături. Poți să faci film și fără înjurături, asta ne dorim pe termen lung: să facem filme pentru toate categoriile de vârstă, filme care să transmită niște valori sănătoase, dar pentru primul film era mult prea greu. «Nuntă pe bani» va fi un film fără înjurături“, a mai spus acesta.

Mircea, un tânăr de 30 ani din Gherla, pică un examen de magistratură la București și este nevoit să se întoarcă acasă și să locuiască cu părinții lui. Forțat de împrejurări, se angajează la un baron local care deține o firmă de salubritate, dar lucrurile se complică atunci când ajunge să lucreze pentru soția șefului.

Lui Mircea Bravo i s-au alăturat în acest proiect actori consacrați din lumea teatrului, printre care Elena Ivanca, Adrian Cucu, Cătălin Herlo, Dan Chiorean, Denisa Vlad. Filmul este produs de Bravo Films, o companie clujeană de producție cinematografică, fondată în anul 2020, de către cei care stau în spatele echipei Mircea Bravo: Cristian Ilișuan și Mircea Popa.