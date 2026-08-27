Meta limitează Instagram și Facebook la 2 ore pe zi pentru adolescenți, iar pe timpul nopții accesul va fi blocat

Meta va introduce reguli mai stricte pentru adolescenții care folosesc Instagram și Facebook, în urma unui acord în valoare de 18 miliarde de dolari. Noile măsuri vizează reducerea timpului petrecut pe platforme și protejarea minorilor de utilizarea excesivă a rețelelor sociale.

Meta schimbă regulile pentru conturile adolescenților. Foto: Shutterstock

Una dintre cele mai importante schimbări este limitarea utilizării conturilor de adolescenți la două ore pe zi, cumulat pentru Instagram și Facebook. Există însă și excepții, precum mesajele și accesarea conținutului de tip long-form, notează The Washington Post.

Adolescenții nu vor putea folosi platformele între miezul nopții și ora 6:00 dimineața. În plus, notificările vor fi întrerupte automat în timpul programului școlar și pe timpul nopții, între 22:00 și 7:00.

Meta va încerca, de asemenea, să identifice situațiile în care un adolescent folosește mai multe conturi, astfel încât timpul petrecut pe platforme să fie calculat cumulat. După atingerea limitei zilnice, accesul va fi blocat. Regulile vor putea fi însă modificate cu aprobarea părinților.

Restricțiile ar putea deveni și mai stricte dacă YouTube și TikTok vor adopta măsuri similare. În acest caz, limita de utilizare ar putea coborî la o singură oră pe zi.

Meta va trebui să răspundă mai rapid la sesizările privind conținutul periculos

Acordul prevede și măsuri referitoare la raportarea conținutului dăunător. Meta s-a angajat să răspundă sesizărilor formulate în engleză și spaniolă în maximum șase ore, în cel puțin 90% dintre cazuri.

Pentru conturile adolescenților vor fi menținute și restricțiile existente privind accesul la conținut și conturi considerate nepotrivite pentru vârsta utilizatorilor.

Cum va verifica Meta vârsta utilizatorilor

Compania va trebui să ia măsuri suplimentare pentru identificarea persoanelor cu vârsta sub 13 ani, care nu au voie să utilizeze platformele, dar și pentru identificarea utilizatorilor sub 18 ani, eligibili pentru conturile de adolescenți.

Un auditor independent va monitoriza respectarea acordului, inclusiv sistemele utilizate de Meta pentru identificarea utilizatorilor minori.

„Adolescenții sunt foarte creativi și sunt extrem de motivați să acceseze lucruri pe care nu ar trebui să le acceseze”, a declarat Alice Marwick, directoarea de cercetare a organizației Data & Society.

Adolescenții vor putea renunța la algoritmul personalizat

Acordul nu interzice complet fluxurile de conținut personalizat, precum cele de tip „Explore” sau „Pentru tine”, deși unele autorități au încercat să limiteze utilizarea acestora de către minori.

În schimb, utilizatorii cu vârsta sub 18 ani vor avea posibilitatea de a opta pentru un flux de conținut nepersonalizat, afișat în ordine cronologică.

„Este grozav să vedem o opțiune pentru un flux cronologic”, a declarat Haley Hinkle, consilier pentru politici publice în cadrul organizației Fairplay.

Aceasta a atras însă atenția că acordul nu abordează problema algoritmilor care oferă minorilor recomandări personalizate.

„Ceea ce nu este abordat este impunerea unor limite stricte pentru algoritmii de recomandare personalizată destinați minorilor. Aceasta este un factor major care contribuie la timpul excesiv petrecut online”, a mai spus Hinkle.