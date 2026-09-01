 România începe implementarea RO AI Factory. Când va deveni operațională prima infrastructură națională de inteligență artificială | adevarul.ro
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România începe implementarea RO AI Factory. Când va deveni operațională prima infrastructură națională de inteligență artificială

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Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București a anunțat marți, 1 septembrie, începerea oficială a proiectului „Romanian EuroHPC AI Factory at ICI Bucharest” (RO AI Factory), o inițiativă europeană destinată dezvoltării infrastructurii de inteligență artificială din România.

inteligenta artificiala AI jpg
Foto: Shutterstock

„Un rol important în punerea în aplicare a inițiativei îl are ICI București - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, care funcționează ca Hosting Entity pentru RO AI Factory. ICI București va găzdui infrastructura de calcul de mare performanță pentru inteligența artificială și va oferi suportul tehnic și operațional necesar pentru instalarea, integrarea și funcționarea acesteia.

Implementarea și dezvoltarea portofoliului de servicii RO AI Factory vor fi realizate în strânsă colaborare cu co-coordonatorul proiectului, Universitatea POLITEHNICA din București, și cu ceilalți membri ai consorțiului, valorificând expertiza complementară a partenerilor pentru furnizarea de servicii avansate de inteligență artificială”, transmite ICI București într-un comunicat.

ICI București spune că proiectul RO AI Factory va conecta România la ecosistemul european EuroHPC și va pune la dispoziție infrastructură de calcul de înaltă performanță, resurse și expertiză pentru dezvoltarea și antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Proiectul va sprijini cercetarea, inovarea și utilizarea AI de către organizații din România.

„Începerea oficială a proiectului RO AI Factory vine după o perioadă în care am început deja să construim în jurul acestei inițiative o comunitate de organizații interesate de dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale.

Ne dorim ca RO AI Factory să devină un punct de întâlnire între cercetare, mediul academic, companii și sectorul public și, mai ales, un cadru în care infrastructura, expertiza și colaborarea să ducă la proiecte și soluții concrete”, a declarat Adrian-Victor Vevera, Directorul General al ICI București.

ICI București precizează că RO AI Factory va face resursele de inteligență artificială și calcul de înaltă performanță mai accesibile pentru universități, cercetători, start-up-uri, IMM-uri, companii și instituții publice.

Proiectul va oferi, pe lângă infrastructură, expertiză tehnică, programe de formare, mentorat și sprijin pentru dezvoltarea și testarea soluțiilor AI, cu accent pe start-up-uri și IMM-uri.

„RO AI Factory va funcționa ca parte a rețelei europene de AI Factories dezvoltată sub coordonarea EuroHPC JU, contribuind la obiectivul Uniunii Europene de a construi un ecosistem competitiv, sigur și sustenabil pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Integrarea în această rețea va permite României să participe direct la schimbul european de resurse, date, expertiză și bune practici și va crea noi oportunități pentru colaborări transfrontaliere între cercetători, universități, companii și administrații publice.”

ICI București spune că infrastructura va fi pregătită și echipamentele vor fi instalate, urmând ca serviciile să fie dezvoltate și conectate la infrastructurile naționale și europene. RO AI Factory ar urma să fie operațională până la sfârșitul lui 2027 și va permite dezvoltarea, testarea și antrenarea unor modele și aplicații de inteligență artificială în România.

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